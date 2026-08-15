Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8” (tại số 05 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) dù đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng lại có dấu hiệu tổ chức tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn. Trước tình hình trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh.

Nhận thấy hoạt động của cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thủ đoạn tinh vi, có khả năng gây thiệt hại cho nhiều người dân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an phường Vinh Hưng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng nghi vấn.

Bên ngoài cơ sở Phúc Tâm 8

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vi Văn Đông (SN 2000, trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An) từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp. Nhận thấy hoạt động khám, chữa bệnh mang lại lợi nhuận lớn, Đông đã cấu kết với Vũ Thị Hà (SN 1986, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để tổ chức điều trị xương khớp trái phép.

Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó “trá hình” hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Để che giấu vai trò của mình, Đông và Hà thuê Phạm Bá Tài (SN 1991, trú tại tỉnh Lào Cai), từng làm bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp nơi Đông làm việc, đứng tên chủ hộ kinh doanh. Nhóm này còn tuyển 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà.

Trong đường dây, Đông trực tiếp đầu tư cơ sở vật chất, quản lý tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo trên mạng. Trong khi đó, Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày.

Quảng cáo “không mổ, không tiêm” để dụ khách

Để thu hút khách hàng, Đông liên hệ với các đối tượng bên ngoài để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời dựng hình ảnh giả về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp.

Các đối tượng quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, đưa ra những lời giới thiệu, cam kết như “không mổ - không tiêm - không đau”, “tư vấn đúng người, đúng bệnh”, được bác sĩ giỏi thăm khám, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị dứt điểm đến 95%.

Khi có người quan tâm, nhân viên sẽ nhắn tin, gọi điện tư vấn rồi mời khách hàng đến cơ sở “Phúc Tâm 8”. Tại đây, họ sử dụng kịch bản được xây dựng sẵn để giới thiệu các gói điều trị có giá từ 3-30 triệu đồng, trong đó có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”

Trong quá trình điều trị, nhân viên tiếp tục giả danh bác sĩ giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi”, quảng cáo có tác dụng phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá từ 5-10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng đã chi tổng cộng tới 57 triệu đồng cho các gói điều trị.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, thực tế các đối tượng không thực hiện những phương pháp điều trị như quảng cáo. Thay vào đó, chúng thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác đang được điều trị chuyên sâu.

Nhân viên dùng tên giả, không biết người điều hành thực sự

Toàn bộ hoạt động của cơ sở spa này được tổ chức theo quy trình khép kín gồm 4 bộ phận: quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và cũng không biết người thực sự điều hành cơ sở là Vi Văn Đông.

Các thiết bị được sử dụng chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên các sàn thương mại điện tử. Những thiết bị này không có chức năng khám, chữa bệnh và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được nhóm này quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”

Về phân chia lợi nhuận, sau khi trừ chi phí, Đông được hưởng 70%, Hà hưởng 30% cho đến khi Đông thu hồi đủ số vốn đã bỏ ra đầu tư cơ sở. Sau đó, lợi nhuận được chia đều theo tỷ lệ 50-50. Riêng Phạm Bá Tài được trả tiền công từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Gần 300 người đã bị lừa

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 3/2026 đến nay, đường dây này đã lừa gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động tại Nghệ An, nhóm này còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Đông và Hà đã dừng hoạt động.

Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại Cơ quan Công an

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ 02 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một số tang vật liên quan khác; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị những người từng là khách hàng, bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của cơ sở “Phúc Tâm 8” chủ động liên hệ đơn vị để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần lựa chọn các cơ sở y tế được cấp phép; kiểm tra kỹ thông tin về đội ngũ nhân viên y tế, phương pháp và chi phí điều trị. Người dân cũng cần thận trọng trước những quảng cáo về “công nghệ cao”, “điều trị dứt điểm” trên mạng xã hội nếu chưa được kiểm chứng, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)



