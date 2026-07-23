Một phòng khám đa khoa bị khám xét: Khởi tố 10 đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987) cầm đầu

Bằng chiêu thức "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý lo lắng rồi buộc bệnh nhân sử dụng các gói điều trị có chi phí cao hơn nhiều lần giá trị thực, một nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây này và khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu đã thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, hoạt động dưới pháp nhân Công ty TNHH Y học Nghệ An. Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Theo cơ quan điều tra, dưới danh nghĩa khám và điều trị các bệnh nam khoa, sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn được sử dụng là cố tình "vẽ bệnh", bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau để làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhóm này còn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như bệnh nhân có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí có thể mắc ung thư nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực tâm lý khiến người bệnh buộc phải lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám ban đầu có chi phí rất thấp.

Quá trình điều tra cũng xác định nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để "vẽ bệnh". Cụ thể, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ để kết luận bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi tạo hình ảnh giả mưng mủ, từ đó chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn nhằm tạo tâm lý hoang mang cho người bệnh.

Việc tư vấn và "vẽ bệnh" thường được thực hiện ngay trong lúc khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ này, nhóm đối tượng ép bệnh nhân quyết định điều trị ngay với chi phí rất cao. Sau khi người bệnh đồng ý, các đối tượng chỉ tiến hành những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng lại thu tiền theo nhiều "gói điều trị" khác nhau dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều bệnh nhân đã phải chi trả hàng chục triệu đồng chỉ cho một lần khám và điều trị.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị liên quan đấu tranh chuyên án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện và dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án theo quy định.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Danh sách 10 bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (SN 1983, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (SN 1983, trú phường Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (SN 1979, trú xã Sông Đà, Phú Thọ); Hà Thị Bình (SN 1956, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (SN 1983, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Khai (SN 1991, trú Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (SN 1957, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Sinh (SN 1993, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Trinh (SN 1995, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện vẫn có nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi. Đồng thời, những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: số 95 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Hà Dũng - Điều tra viên (SĐT: 0877.556.556); Trung tá Phạm Đức Hoài - Cán bộ điều tra (SĐT: 0945.183.777); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Điều tra viên (SĐT: 0987.313.678) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)