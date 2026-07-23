Bầu trời xuất hiện "vật thể lạ" thò xuống từ mây đen, người dân hoang mang: Chỉ tồn tại 4 phút

"Vật thể lạ" xoay dữ dội giữa mây đen

Theo China Ningbo Network, vật thể lạ trên bầu trời thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, chiều 20/7 đã khiến nhiều người dân ngỡ ngàng, thậm chí hoang mang vì có hình dáng giống một chiếc phễu khổng lồ.

Trong những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một cột mây dài và mảnh bất ngờ thò xuống từ lớp mây đen dày đặc . Phần thân cột mây liên tục xoay tròn, kéo dài về phía mặt đất, trông không khác gì một cơn lốc xoáy đang hình thành ngay giữa thành phố.

Một nhân chứng cho biết thời điểm đó, người này đang tham quan và ngắm hoa sen tại Làng văn hóa Ba Thục, thuộc quận Giang Bắc. Ban đầu, thời tiết vẫn tương đối bình thường nhưng sau đó nhanh chóng chuyển xấu, mưa lớn trút xuống kèm theo những đợt gió giật mạnh.

Chỉ trong ít phút, giữa bầu trời xuất hiện một cột gió có hình phễu. Những đám bụi, cành cây cùng nhiều vật thể nhẹ bị cuốn lên không trung, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Theo lời nhân chứng, sức gió mạnh đến mức một số mái ngói trong làng bị tốc. Nhiều người có mặt tại khu vực đã vội vàng tìm nơi trú ẩn, trong khi một số khác dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hiếm gặp.

Các đoạn clip được chia sẻ từ những vị trí khác cũng cho thấy cây xanh nghiêng ngả, một số cây bị quật ngã và nhiều mảnh vỡ bay tán loạn trong không trung.

Tại khu vực gần chợ đầu mối ngũ cốc và dầu ăn ở phố Trang Kiều, quận Giang Bắc, người dân ghi nhận một số cây lớn bị bật gốc. Cửa tại khu vực ban công của một số nhà xưởng cũng được cho là đã bị gió mạnh thổi tung.

Một người dân họ Tôn kể rằng khi vừa mở cửa bước ra ngoài, ông lập tức nhìn thấy luồng gió tạo thành một "cột" rõ rệt trước mắt. Gió thổi mạnh trực tiếp vào mặt khiến ông phải nhanh chóng quay trở vào trong.

Hình ảnh vật thể lạ kéo dài từ những đám mây đen xuống gần mặt đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng một trận lốc xoáy đã xuất hiện và càn quét khu vực.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng địa phương sau đó đã đưa ra lời giải thích khác.

Sự thật về hiện tượng chỉ tồn tại khoảng 4 phút

Theo Đài Khí tượng Ninh Ba, hiện tượng được người dân quan sát thấy trong khoảng từ 16h39 đến 16h42 ngày 20/7. Như vậy, cột mây kỳ lạ chỉ tồn tại khoảng 4 phút trước khi mờ dần rồi biến mất.

Trong khoảng thời gian này, người dân tại các quận Giang Bắc, Trấn Hải và một số khu vực lân cận đều có thể quan sát thấy cột mây dài, mảnh và xoay mạnh trên bầu trời.

Sau khi phân tích hình ảnh, dữ liệu radar cùng thông tin từ các trạm quan trắc tự động, cơ quan khí tượng xác định đây không phải một cơn lốc xoáy hoàn chỉnh mà là cột mây hình phễu xoay, còn được mô tả là "lốc xoáy chưa chạm đất" .

Hiện tượng hình thành khi một cột không khí xoay tròn kéo dài từ phần đáy của đám mây dông xuống phía dưới. Tuy nhiên, phần cuối của cột xoáy vẫn lơ lửng trong không trung và chưa tiếp xúc với mặt đất.

Chính vì chưa chạm đất, hiện tượng này không được xếp vào loại lốc xoáy hoàn chỉnh theo định nghĩa khí tượng. Dù vậy, hệ thống dông đối lưu đi kèm vẫn có thể tạo ra gió giật mạnh và gây ảnh hưởng cục bộ.

Trong thời gian cột mây xuất hiện, các trạm quan trắc tại phường Trang Kiều và Trang Thị ghi nhận gió giật mạnh cấp 8. Đây là mức gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái và cuốn bay các vật thể nhẹ.

Nhân viên khí tượng cho biết chỉ khoảng 2-3 trạm tự động ghi nhận gió mạnh ở mức này, cho thấy phạm vi ảnh hưởng tương đối hẹp. Khu vực chịu tác động được ước tính không vượt quá 10km.

Cột mây hình phễu thường xuất hiện bên dưới những đám mây dông phát triển mạnh và thuộc nhóm hiện tượng thời tiết đối lưu dữ dội. Để hình thành, bầu khí quyển cần có nền nhiệt, độ ẩm cao và sự chênh lệch đáng kể về hướng, tốc độ gió giữa các tầng không khí.

Sự khác biệt này tạo ra chuyển động xoáy trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, trong trường hợp tại Ninh Ba, cột xoáy đã không tiếp tục phát triển xuống mặt đất do các điều kiện về độ ẩm và độ đứt gió chưa đủ thuận lợi.

Theo cơ quan khí tượng, những hiện tượng có quy mô nhỏ như cột mây hình phễu thường chỉ tồn tại trong vài phút và có phạm vi ảnh hưởng hẹp. Điều này khiến việc dự báo chính xác vị trí cũng như thời điểm xuất hiện vẫn là một thách thức.

Người dân được khuyến cáo không tiến lại gần để quay phim, chụp ảnh khi nhìn thấy cột mây hình phễu hoặc dấu hiệu của lốc xoáy. Biện pháp an toàn là nhanh chóng di chuyển vào công trình kiên cố, tránh khu vực trống trải, cây lớn, mái che tạm và hướng di chuyển của cột gió.

Theo China Ningbo Network, New Blue Network, Daxiang News