Công an TP.HCM kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm, tịch thu 52,41kg hạt nêm giả, 547,99kg bột giặt giả, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển hóa địa bàn, tổng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, tham lam, buôn lậu, tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khai đồng các kế hoạch, chỉ đạo và tăng tốc nhanh chóng Kiểm soát địa bàn, khu vực trọng điểm.

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Tây Ninh, Công an Thành phố phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chuyên gia, sử dụng các giải pháp nghiệp vụ nỗ lực làm rõ nơi sản xuất, tiêu thụ và vai trò của từng đối tượng.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) là người cầm đầu đường dây. Theo cơ quan công an, Đại thu mua các loại nguyên liệu trôi nổi như bột phấn, hạt nêm, bột giặt, đồng thời đặt in bao bì, tem nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành sản phẩm giả.

Số nguyên liệu được tập kết tại kho do Phạm Thị Phương (SN 1978, ngụ xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) quản lý. Sau đó, Chu Văn Thanh (SN 1976, chồng của Phương), Chu Văn Hữu (SN 1998, con trai Phương) và Đậu Đức Minh (SN 1990, con rể Phương) đảm nhận việc vận chuyển, phân phối hàng giả đến nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Đường dây hoạt động kín, liên lạc chủ yếu qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 149,22kg bột phấn giả nhãn hiệu, 52,41kg hạt nêm giả nhãn hiệu, 547,99kg bột giặt giả nhãn hiệu, hơn 160kg nguyên liệu phục vụ sản xuất cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy móc, phương tiện sản xuất, vận chuyển và kiểm tra hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Quá trình điều tra cũng xác định các đối tượng đã thu mua hơn 1,1 tấn bột nguyên liệu và khoảng 300kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả. Toàn bộ số nguyên liệu này đều không xác định được nguồn gốc, chưa qua kiểm định chất lượng.

Theo Công an TP.HCM, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, lượng hàng giả trên có thể được đưa ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan cũng như các đầu mối tiêu thụ hàng giả.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc hàng giả vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, nhãn mác, hạn sử dụng, được phân phối qua các cơ sở uy tín và kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả trước khi mua.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả hoặc không bảo đảm chất lượng, người dân cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.

(Theo Công an TP.HCM)