Phát hiện chiếc túi xách chứa 130 triệu đồng ở quán cà phê Đồi Sơn, anh Trần Thanh Quý lập tức báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều ngày 18/7, anh Trần Thanh Quý, HKTT: Xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một túi xách bị bỏ quên tại khu vực bồn rửa mặt của quán cà phê Đồi Sơn, xã Mỏ Cày.

Với tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất”, anh Quý đã nhanh chóng mang túi xách đến Công an xã Long Phụng - đơn vị Công an gần nơi xảy ra vụ việc nhất để trình báo và giao nộp, mong sớm tìm được chủ sở hữu.

Bà Lê Thị Vy nhận lại tài sản. Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 130.000.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động hiệu Redmi và 1 kính mắt cùng một số giấy tờ cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Phụng đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát thông tin nhanh chóng xác định và trao trả đầy đủ, nguyên vẹn toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu là bà Lê Thị Vỵ (HKTT: Thôn Phước Đức, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận lại tài sản, bà Vỵ bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Thanh Quý vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cảm ơn cán bộ Công an xã Long Phụng đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Việc làm của anh Trần Thanh Quý là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và rất đáng được biểu dương, nhân rộng. Cùng với đó, sự khẩn trương, trách nhiệm của Công an xã Long Phụng trong công tác tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đây là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, nghĩa tình.