Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế Q1 ở tuổi 22

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huệ là hành trình cùng nhóm nghiên cứu tham dự vòng chung khảo cấp Bộ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học tại Nha Trang. Trước đó, cả nhóm trải qua nhiều tuần liên tục chỉnh sửa đề tài, đọc tài liệu và hoàn thiện báo cáo, có những ngày làm việc đến 5-6 giờ sáng. Sau quãng thời gian áp lực, chuyến đi dự thi trở thành dịp để các thành viên cùng chia sẻ niềm vui và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Điều Huệ nhớ nhất không phải giải thưởng đạt được mà là những người đồng hành đã cùng vượt qua một chặng đường nhiều thử thách.