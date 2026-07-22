Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế Q1 ở tuổi 22
Theo Lệ Thu/VTCnews |
22-07-2026 - 19:02 PM |
Sống
Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Phạm Thị Thu Huệ gây ấn tượng với GPA 3.85/4.0, bài báo quốc tế Q1 và nhiều giải nghiên cứu khoa học.
- 21-07-2026
- 15-07-2026
- 02-07-2026
Theo Lệ Thu/VTCnews
VTCnews
Theo VTCnews
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