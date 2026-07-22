Cụ ông 100 tuổi vẫn tập gym 5 ngày/tuần quyết sống khỏe thêm 32 năm nữa

Ông Dave Keaggy (sinh sống tại bang Arizona, Mỹ) vừa đón sinh nhật lần thứ 100 tại phòng gym vào ngày 10/7 vừa qua. Bắt đầu tập gym từ năm 17 tuổi, cụ ông duy trì thói quen tập luyện suốt 83 năm qua.

“Hiện tại, tôi đang ở trạng thái luyện tập tốt nhất”, ông Dave chia sẻ sau khi tập luyện 1 giờ vào sinh nhật của mình.

Là cựu chiến binh Thế chiến II, ông Dave luôn quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe và giữ thói quen luyện tập 5 ngày/tuần trong suốt nhiều năm qua. Buổi tập của ông thường là khởi động trên xe đạp tĩnh trước khi chuyển sang các bài tập với máy nâng tạ và tạ tay.

Ông Dave cho biết việc duy trì vận động thể chất thường xuyên là lý do chính giúp mình sống đến 100 tuổi. Lời khuyên để sống thọ, sống khỏe của ông rất đơn giản là tập thể dục mỗi ngày; tránh rượu, caffeine; duy trì cân nặng hợp lý và ăn uống lành mạnh.

Cụ ông 100 tuổi đón sinh nhật ở phòng tập gym.

“Mọi bộ phận trên cơ thể của bạn đều nên được tập luyện bằng cách này hay cách khác, mỗi ngày”, cụ ông nói thêm.

Chia sẻ về mục tiêu của mình trong tương lai, ông Dave dự kiến sẽ sống khỏe mạnh đến năm 132 tuổi. Ông chia sẻ: “Hôm qua tôi nghe nói có một cụ bà 132 tuổi, vậy nên đó là mục tiêu của tôi”.

Nhân viên của Mountainside Fitness cho biết ông Dave là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của phòng tập. Cụ ông truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, từ những khách quen lâu năm đến người lần đầu đến.

“Chúng tôi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 100 cho thành viên của mình, điều này thật đặc biệt. Ông Dave là một phần không thể thiếu của phòng tập này. Chúng tôi rất thích nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ông ấy mỗi ngày. Ông cụ là một nguồn cảm hứng thực sự”, Michaela Raner, người quản lý của phòng tập Mountainside Fitness nói.

Raner cho biết ông Dave thậm chí còn hoãn cả lễ kỷ niệm sinh nhật vì không muốn rút ngắn buổi tập luyện: “Ông ấy nói đùa với chúng tôi là muốn đạp xe 1 giờ trước khi bắt đầu tổ chức sinh nhật. Chúng tôi thậm chí còn phải chờ ông ấy tập xong mới có thể hát bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ cùng nhau”.

Chỉ sau khi hoàn thành bài tập, Keaggy mới bắt đầu buổi lễ kỷ niệm mà tất cả người thân, bạn bè và thành viên phòng tập đang chờ đợi. Trong buổi sinh nhật, ông Dave cũng phá lệ tự thưởng cho mình miếng bánh kem to.

Khi gia đình, bạn bè và các thành viên khác trong phòng tập hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, Keaggy đã ước thêm một điều: “ Tôi sẽ ước mình có thể tập luyện thêm 10 năm nữa”.