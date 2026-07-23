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Trưởng điểm thi THPT Lương Tài nói gì vụ tố giám thị làm bài giúp con hiệu phó

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Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông L.N.D. – Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, cho biết ông cảm thấy "bất ngờ" với tố cáo tiêu cực trên mạng xã hội và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N. (điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh), con gái ông H.Đ.L. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L. Thông tin trên mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L. trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong , ông L.N.D . – Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành số 1) cho biết, liên quan vụ việc tố cáo trên mạng xã hội, ông đã làm tường trình với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh để cùng Cơ quan Công an xác minh vụ việc. Ông cảm thấy “bất ngờ” với tố cáo trên mạng xã hội, bởi trong quá trình thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lương Tài triển khai đúng quy trình, quy định.

Ông D. cho hay, khi lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh làm việc, ông mới biết có một giám thị coi thi ở điểm thi Trường THPT Lương Tài là giáo viên môn Toán . Giáo viên này không phải ở Trường THPT Lương Tài.

Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông D., tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, ông là trưởng điểm thi và 3 phó trưởng điểm thi (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài số 3, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh); 5 thư ký, gồm 3 người ở Trường THPT Lương Tài, 1 người ở Trường THPT Thuận Thành số 1 và 1 người ở Trường THPT Lương Tài số 3.

Thời điểm đi kiểm tra trực tiếp trong quá trình thi, ông D. thấy các phòng thi thực hiện nghiêm túc, không có bất thường, vị trí ngồi của giám thị đúng quy định.

Ông D. mong muốn cơ quan chức năng làm việc dứt điểm, sớm có kết luận vụ việc. Nếu có vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật; nếu không có vi phạm thì trả lại danh dự cho nhà trường, học sinh và thầy cô giáo.

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Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

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