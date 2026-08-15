Rùng mình thói quen dọn nhà "tưởng vô hại": Đổ thứ bột quen thuộc này xuống cống, nhiều người bất ngờ bị bỏng, sẹo chằng chịt

Mới đây, một bài chia sẻ về trường hợp người phụ nữ bị bỏng do dùng bột thông cống được lan truyền rộng rãi. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp nhưng một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự an toàn khi vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là khi dụng các sản phẩm làm sạch.

Dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống hay bồn cầu là công việc tưởng chừng cực kỳ bình thường và quen thuộc trong mỗi gia đình. Để tiết kiệm thời gian, không ít người chọn mua các loại bột, nước thông cống "siêu tốc" làm trợ thủ. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tức thì ấy lại là nguy hiểm chực chờ. Hàng loạt ca nhập viện với những vết bỏng sâu, hoại tử da chằng chịt chỉ vì một giây phút bất cẩn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp cho mọi nhà.

Từ dọn nhà hóa "thảm họa" - Những tai nạn kinh hoàng đời thực

Chỉ vì muốn xử lý nhanh chiếc bồn cầu nghẹt, anh N.T.K (34 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) đã vĩnh viễn mang trên mình những vết sẹo do bỏng độ 3 ở mặt, cổ và hai tay. Ngay khi anh K. đổ lượng lớn bột thông cống "siêu tốc" xuống bồn cầu, một tiếng "xèo" vang lên, nước sôi sùng sục và hóa chất bắn tung tóe thẳng vào người. "Do tôi đứng quá gần bồn cầu, vừa đổ bột vào đã có luồng hơi nóng rất mạnh, kèm theo mùi của bột hất lên. Vô tình hít phải nên tôi bị choáng, không kịp chạy ra ngoài, khắp người bị bỏng" - anh K. bàng hoàng nhớ lại thời khắc tai nạn.

Ảnh minh họa

Tương tự, ông P.V.H (59 tuổi, ở TP Thủ Đức) chỉ vì muốn thông lỗ thoát nước nhà tắm bằng chai dung dịch mua giá 50.000 đồng đã lĩnh trọn hậu quả. Khi đổ dung dịch, nước bắn ngược vào khuỷu tay khiến ông giật mình làm rơi chai, hóa chất từ đó văng khắp người. Tay chân phồng rộp nặng nề, những vết thương sau cấp cứu biến thành sẹo lồi chằng chịt, ngứa ngáy và tàn phá vùng da lành lặn.

Không chỉ những người làm việc nhà thiếu kinh nghiệm, ngay cả dân chuyên nghiệp cũng khó tránh khỏi "trái đắng". Điển hình là trường hợp anh Đ.N.L (34 tuổi, thợ điện nước tại TP.HCM) đã bị bỏng cấp độ 2, một bọng nước khổng lồ che kín mu bàn tay phải kéo dài lên cẳng tay chỉ vì vô ý làm đổ chai nước thông cống chưa đậy nắp tại nhà khách hàng.

"Sát thủ vô hình" giấu mặt trong các sản phẩm thông cống

Giải mã sức công phá kinh hoàng của thứ hóa chất "thần thánh" này, BS.CKII Trần Ngọc Phương (Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM) nhấn mạnh: Thành phần của các loại nước, bột thông cống "siêu tốc" thường chứa hàm lượng lớn axit sulfuric (H2SO4) cực mạnh hoặc gốc kiềm chứa sodium hydroxide.

Bác sĩ Phương cảnh báo: Cả 2 loại hóa chất này khi tiếp xúc với nước sẽ tạo ra phản ứng gây tỏa nhiệt rất lớn. Tùy thuộc vào nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc, bệnh nhân thường bị bỏng ở mức độ 2, độ 3. Ở mức độ bỏng sâu, da trở nên sáp, màu trắng hoặc chuyển sang màu nâu sẫm. Bệnh nhân có nguy cơ đối mặt với sẹo phì đại, thậm chí hoại tử da phải cắt lọc, dẫn đến sẹo co rút hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Thêm vào đó, axit có đặc tính rất háo nước. Khi chạm vào da, nó nhanh chóng hút cạn nước từ tế bào, tiếp tục "ăn" sâu xuống các lớp mô bên dưới nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Sai lầm "chết người" khi sơ cứu và lời khuyên vàng từ bác sĩ y khoa

Khi vô tình dính phải loại hóa chất này, cách sơ cứu trong những phút đầu tiên quyết định việc bạn có giữ lại được làn da và chức năng vận động hay không. Tuy nhiên, rất nhiều người đang mắc sai lầm nghiêm trọng.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) chỉ rõ nguyên tắc sống còn khi bị bỏng hóa chất thông cống:

Loại bỏ hóa chất ngay lập tức: Cần cởi ngay quần áo, trang sức dính hóa chất. Nếu là hóa chất dạng bột khô, phải dùng khăn khô lau sạch bột trên da TRƯỚC KHI rửa nước (để tránh bột gặp nước tạo phản ứng sinh nhiệt ngay trên da).

"Vũ khí" tốt nhất là nước sạch: Nếu là dung dịch dạng lỏng, hãy nhanh chóng xối nước mát liên tục lên vùng da bị bỏng từ 30 – 60 phút để rửa trôi hóa chất và giảm nhiệt cho da. Sau đó băng vết thương bằng gạc y tế và tới bệnh viện ngay lập tức.

Đặc biệt, bác sĩ kịch liệt phản đối những phương pháp "truyền miệng" tai hại. "Tuyệt đối không dùng dung dịch bazơ để xử lý vết bỏng do axit, không đắp các loại lá cây, không dùng nước mắm trị bỏng, và không tự ý chọc vỡ các bọng nước để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử" - Bác sĩ Tường Duy nhấn mạnh.