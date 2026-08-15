Tại sao kéo thường có đường răng cưa? Nhiều người đang bỏ phí công dụng

Nếu để ý kỹ những chiếc kéo trong gia đình, bạn sẽ thấy nhiều loại kéo, đặc biệt là kéo nhà bếp, thường được thiết kế thêm những đường răng cưa nhỏ ở lưỡi hoặc phần thân kéo. Không ít người cho rằng đây chỉ là chi tiết tạo điểm nhấn, giúp chiếc kéo trông chắc chắn và “xịn” hơn. Thực tế, những đường răng cưa này được thiết kế có chủ đích, giúp tăng độ bám khi thao tác, hạn chế vật liệu bị trượt và hỗ trợ việc cắt trở nên dễ dàng, chính xác hơn.

Thiết kế răng cưa ở lưỡi kéo: có tác dụng chống trượt

Một trong những tác dụng dễ nhận thấy nhất của răng cưa là tăng độ bám khi cắt. Với lưỡi kéo thông thường, những vật liệu trơn, mềm hoặc có bề mặt dễ di chuyển có thể bị đẩy về phía trước thay vì nằm yên tại vị trí cần cắt. Phần răng cưa tạo ra nhiều điểm tiếp xúc nhỏ, giúp giữ vật liệu ổn định hơn khi hai lưỡi kéo khép lại. Đặc biệt với kéo nhà bếp, thiết kế này hữu ích khi cắt các loại thực phẩm có bề mặt trơn như thịt, rau củ hoặc thực phẩm có lớp vỏ dai. Nhờ độ bám tốt hơn, thao tác cắt trở nên dễ dàng và chính xác, đồng thời hạn chế việc thực phẩm bị kéo lê hoặc xô lệch khỏi vị trí.

Thiết kế răng cưa ở lưỡi kéo: giúp cắt những vật liệu dai, có độ bám tốt hơn

Không chỉ chống trượt, răng cưa còn giúp lưỡi kéo “bắt” vào những vật liệu có độ dai hoặc bề mặt không đồng đều. Khi cắt, các răng nhỏ có thể giữ vật liệu trong khi lưỡi kéo tiếp tục di chuyển, nhờ đó giảm tình trạng phải dùng lực quá mạnh. Đây là lý do nhiều loại kéo chuyên dụng như kéo cắt thực phẩm, kéo cắt vải hoặc một số loại kéo đa năng có thể sử dụng lưỡi răng cưa. Tùy thiết kế, kích thước và độ sâu của răng mà công dụng cụ thể sẽ khác nhau.

Cần lưu ý răng cưa trên lưỡi kéo không đồng nghĩa với việc chiếc kéo đó được thiết kế dành cho nhà bếp. Kéo cắt vải, kéo đa năng hoặc một số loại kéo chuyên dụng cũng có thể sử dụng lưỡi răng cưa để tăng độ bám khi cắt các vật liệu nhất định. Vì vậy, khi sử dụng, cần lựa chọn đúng loại kéo cho từng mục đích. Đặc biệt, kéo đã dùng để cắt thực phẩm không nên tùy tiện sử dụng cho các vật liệu khác nếu muốn đảm bảo vệ sinh.

Thiết kế răng cưa ở quai kéo: có thể dùng để kẹp càng cua, tách hạt

Không dừng lại ở lưỡi kéo, một số loại kéo nhà bếp còn được thiết kế thêm phần răng cưa hoặc các khía bám ở khu vực tay cầm, thường nằm giữa hai quai kéo. Đây là một chi tiết đa năng, có thể tận dụng để xử lý một số công việc trong bếp. Với những loại được thiết kế phù hợp, phần răng cưa này có thể hỗ trợ kẹp, bẻ hoặc làm nứt vỏ của một số loại thực phẩm cứng như càng cua, hạt óc chó, macca, hạnh nhân... Nhờ đó, người dùng có thêm một công cụ ngay trên chiếc kéo mà không cần lấy thêm dụng cụ chuyên dụng.