Vì sao phía cuối giường ở khách sạn luôn có 1 băng ghế dài?

Trong nhiều phòng khách sạn, resort, đặc biệt là những căn phòng có diện tích tương đối rộng, phía cuối giường thường xuất hiện một chiếc ghế dài thấp, đôi khi không có tựa lưng. Nhiều người cho rằng món đồ này chỉ để trang trí, thậm chí có ý kiến nói nó được dùng để “nối dài” giường hay ngăn chăn rơi xuống đất. Tuy nhiên, công dụng thực sự của chiếc ghế đa dạng hơn thế.

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Chiếc ghế cuối giường thực chất là gì?

Trong thiết kế nội thất, chiếc ghế dài đặt ngang phía cuối giường thường được gọi là bedroom bench, bed bench hoặc end-of-bed bench. Architectural Digest đánh giá đây là một trong những món nội thất thực dụng và mang tính truyền thống khi bố trí khu vực cuối giường; người dùng có thể ngồi xuống để đi hoặc tháo giày thay vì phải ngồi trực tiếp lên giường.

Hình ảnh này cũng thực sự xuất hiện trong các khách sạn. Chẳng hạn, thư viện hình ảnh chính thức của Hilton Garden Inn Seattle/Issaquah mô tả một phòng suite có “bed bench at foot of king bed” - ghế băng nằm ngay cuối giường cỡ king. Một số khách sạn khác của Hilton cũng có cách bố trí tương tự.

Tuy nhiên, chiếc bench không phải bộ phận của giường và càng không có chức năng làm chiếc giường dài hoặc rộng thêm.

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Một nguyên nhân có thể dẫn tới hiểu nhầm này nằm ở cách diễn đạt trong lĩnh vực nội thất. Busbee Style từng giải thích rằng đặt bench cuối giường giúp không gian có thêm “dimension, texture” và tạo điểm kết thúc cho khu vực giường ngủ. Trong ngữ cảnh thiết kế, “dimension” ở đây được hiểu là tạo thêm chiều sâu, lớp lang về thị giác, không phải tăng kích thước vật lý của chiếc giường.

Thực tế, Architectural Digest còn khuyến nghị chiếc bench nên hẹp hơn giường, thay vì rộng bằng hoặc nhô ra ngoài hai bên. Nhà thiết kế Emily Henderson được tạp chí này dẫn lời cho rằng nên chừa khoảng 6-8 inch (khoảng 15-20 cm) mỗi bên; chiều cao của bench cũng thường thấp hơn mặt giường một chút.

Vì sao khách sạn lại đặt một chiếc ghế ở vị trí này?

Công dụng dễ nhận thấy nhất là tạo thêm chỗ ngồi.

Busbee Style liệt kê hàng loạt cách sử dụng: ngồi, đặt đồ và đặc biệt là ngồi đi giày. Better Homes & Gardens cũng cho rằng khu vực cuối giường có thể được tận dụng để bổ sung chỗ ngồi, giúp người dùng thuận tiện hơn khi đi giày vào buổi sáng, tháo giày cuối ngày hoặc đơn giản là ngồi nghỉ.

Với phòng khách sạn, chiếc ghế còn có thể đảm nhiệm một chức năng rất thực tế khác: đặt hành lý.

Trong ngành khách sạn còn tồn tại loại nội thất được gọi trực tiếp là luggage bench - ghế/kệ dành cho hành lý. Trang chính thức của The Wildbirch Hotel thuộc Hyatt liệt kê luggage bench trong trang thiết bị của nhiều hạng phòng. Thompson Dallas, cũng thuộc hệ thống Hyatt, giới thiệu phòng có “modern leather luggage bench”. Moxy Times Square cũng trang bị luggage bench tại một số suite.

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Nhờ đó, khách có thêm một bề mặt để đặt vali, túi xách hoặc quần áo thay vì phải đặt trực tiếp xuống sàn. Dù không phải mọi chiếc bedroom bench đều được thiết kế chuyên để chứa vali, chức năng này đặc biệt hữu ích trong môi trường khách sạn.

Một số mẫu còn tích hợp khoang chứa đồ bên trong. Busbee Style cho biết storage bench có thể được dùng để cất gối trang trí; Better Homes & Gardens gợi ý tận dụng khu vực cuối giường để chứa chăn, ga hoặc các đồ dùng phòng ngủ khác.

Bên cạnh công năng, chiếc ghế cũng giúp căn phòng trông hoàn chỉnh hơn. Một chiếc giường lớn có thể tạo ra khoảng trống đáng kể ở phía chân giường. Bench đóng vai trò như một lớp nội thất chuyển tiếp, thêm chất liệu, hình khối và tạo điểm kết thúc cho bố cục.

Còn việc chiếc ghế giúp ngăn chăn rơi xuống đất thì sao? Một số cách giải thích phổ biến từng đề cập tới tác dụng này. Về mặt vị trí, bench rõ ràng có thể trở thành vật cản nếu chăn trượt về phía chân giường. Tuy nhiên, các hướng dẫn của Architectural Digest, Better Homes & Gardens và Busbee Style không xem đây là chức năng cốt lõi. Những công dụng được nhấn mạnh nhiều hơn vẫn là chỗ ngồi, nơi đặt đồ, lưu trữ và hoàn thiện thẩm mỹ.

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Có thể áp dụng băng ghế này vào nhà ở được không?

Câu trả lời là có. Trên thực tế, bedroom bench vốn không phải món nội thất dành riêng cho khách sạn. Architectural Digest và Better Homes & Gardens đều hướng dẫn cách đưa loại ghế này vào phòng ngủ gia đình.

Nếu phòng ngủ đủ rộng, gia chủ có thể đặt một chiếc bench cuối giường để vừa làm chỗ ngồi, vừa đặt chăn gối hoặc quần áo. Với những căn nhà cần tối ưu diện tích, loại storage bench có khoang chứa bên trong sẽ thực dụng hơn vì một món đồ có thể đảm nhận cả chức năng ngồi và lưu trữ. Architectural Digest cũng ghi nhận bedroom bench có khoang rỗng bên trong có thể dùng để chứa các loại chăn phủ.

Tuy nhiên, không phải phòng ngủ nào cũng cần thêm món đồ này. Architectural Digest lưu ý độ sâu của bench phải phụ thuộc vào khoảng trống còn lại ở cuối giường; Busbee Style cũng cảnh báo một chiếc ghế quá cồng kềnh có thể trở thành vật cản khi di chuyển.

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