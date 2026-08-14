Bé Bona nhà Trương Mỹ Nhân khiến dân mạng "tan chảy": Không chỉ khéo tay, EQ cao mới là điều ai cũng xuýt xoa

Những đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng vốn luôn nhận được nhiều sự yêu thích bởi sự gần gũi, tự nhiên. Thay vì những nội dung được dàn dựng cầu kỳ, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường của hai con gái Bona và Boni. Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn "thử tài" của cả nhà sau khi Trương Mỹ Nhân đi làm về đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhân vật chiếm trọn spotlight không ai khác ngoài cô chị cả Bona.

Màn đoán pizza khiến mẹ "chấm nhầm", Bona chỉ cười rồi nhẹ nhàng lật ngược tình thế

Trong video, trên bàn xuất hiện hai chiếc pizza và Trương Mỹ Nhân được giao nhiệm vụ đoán xem ai là người làm ra từng chiếc bánh. Quan sát thành phẩm, nữ người mẫu khá tự tin nhận định chiếc bánh đẹp mắt, chỉn chu hơn chắc chắn là do ông xã Phí Ngọc Hưng làm nên còn mạnh dạn chấm... 10 điểm. Chiếc bánh còn lại được cô cho rằng là thành quả của hai cô con gái và chấm 8 điểm.

Thế nhưng, màn "chấm điểm" của mẹ nhanh chóng bị lật ngược.

@fgiaitri

Bona cười tươi tiết lộ chính mình mới là người làm chiếc pizza được mẹ chấm điểm tuyệt đối, còn chiếc bánh kia là của em gái Boni. Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn hồn nhiên "bật mí" rằng mình mới là người hướng dẫn ba Hưng cách làm bánh.

Biểu cảm ngỡ ngàng của Trương Mỹ Nhân khi biết sự thật khiến cả gia đình bật cười. Còn Bona thì nở nụ cười đầy tự hào khi được mẹ ôm và liên tục khen: "Con gái mẹ tuyệt vời quá!".

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là việc cô bé khéo tay hơn nhiều người nghĩ, mà còn bởi sự tự tin và lém lỉnh rất đúng với lứa tuổi.

Nếu chỉ có vậy, Bona có lẽ đã đủ khiến nhiều người yêu mến. Nhưng đoạn clip tiếp theo mới thực sự làm dân mạng "tan chảy".

Trong một hoạt động ở trường, Bona được học cách làm chả ram cùng thầy giáo. Từ việc cuốn từng chiếc chả đến đóng hộp thành phẩm, cô bé đều thực hiện rất cẩn thận. Điều đặc biệt là thay vì ăn ngay, Bona quyết định mang phần chả ram mình tự làm về để tặng mẹ.

@fgiaitri

Khoảnh khắc Trương Mỹ Nhân thưởng thức món ăn do chính tay Bona làm khiến nhiều người không khỏi mỉm cười. Món quà có thể không cầu kỳ, nhưng đủ để thấy cô bé luôn nghĩ đến mẹ và muốn chia sẻ những điều mình làm được với người thân.

Không ít người nhận xét rằng ở Bona có sự khéo léo, tình cảm và tính tự lập mà nhiều phụ huynh mong con mình có được.

Con khéo léo ai cũng biết nhưng sự tinh tế của bố mẹ cũng đáng khen

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen nhất lại nằm ở một chi tiết rất nhỏ trong đoạn clip làm pizza.

Khi Trương Mỹ Nhân đoán nhầm người làm bánh, Bona không vội vàng chen ngang hay lập tức khẳng định "đó là con". Cô bé kiên nhẫn chờ mẹ nói hết, chấm điểm xong rồi mới nhẹ nhàng tiết lộ sự thật.

Chính cách phản ứng ấy khiến nhiều người bất ngờ.

@fgiaitri

Một cư dân mạng bình luận: "Mẹ đoán sai bé vẫn chờ mẹ nói hết rồi mới nói. Nếu là mình chắc chen vô nói 'không, con làm mà' từ đầu luôn. Bé dễ thương thật". Nhiều người khác cũng cho rằng Bona sở hữu EQ rất tốt, biết lắng nghe, biết chờ đúng thời điểm để chia sẻ thay vì vội vàng khẳng định bản thân.

Một số bình luận nổi bật dưới đoạn video viết: "Bona giỏi, ngoan, hiểu chuyện cực luôn. Bố Hưng mẹ Nhân nuôi dạy em quá hay". Hay: "Bà nhỏ này EQ cao thật, nhìn cách nói chuyện với phản ứng khéo kinh khủng".

Không ít người cho rằng sự đáng yêu của Bona đến từ cách Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng nuôi dạy con. Hai vợ chồng thường xuyên để các con tham gia việc nhà, cùng vào bếp, học nấu ăn, làm bánh hay trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế thay vì chỉ tập trung vào việc học.

Chính vì vậy, Bona không chỉ biết tự làm nhiều món ăn đơn giản mà còn hiểu được giá trị của việc chăm sóc và quan tâm những người mình yêu thương.

Qua từng đoạn video nhỏ, khán giả cũng dễ dàng nhận thấy Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng luôn dành cho các con sự khích lệ thay vì áp lực. Khi Bona làm được một điều gì đó, bố mẹ đều dành lời khen, động viên và để cô bé tự tin thể hiện bản thân. Có lẽ chính môi trường ấy đã giúp Bona lớn lên với sự tự lập, lễ phép và biết bày tỏ tình cảm một cách rất tự nhiên.

Giữa vô số clip giải trí trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của gia đình Trương Mỹ Nhân vẫn nhận được sự yêu thích bởi mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi. Và lần này, nhân vật khiến người xem nhớ mãi không phải chiếc pizza được chấm 10 điểm hay đĩa chả ram tự làm, mà là cô bé Bona với nụ cười hồn nhiên, sự tinh tế trong cách ứng xử và trái tim luôn nghĩ đến gia đình. Đó cũng là lý do nhiều người gọi cô bé là "con gái nhà người ta" mà bất kỳ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn.