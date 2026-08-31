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Công an đề nghị 759 chủ phương tiện trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong tuần qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an một số tỉnh thành phố đã công bố danh sách phạt nguội tại địa phương với 759 trường hợp vi phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 563 trường hợp chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 166 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội trong tuần 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026.

Còn Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 30 trường hợp vi phạm giao thông từ ngày 19/8/2026 đến ngày 25/8/2026.

Phòng CSGT các tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vi phạm tốc độ mới nhất năm 2026

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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