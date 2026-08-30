Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Vingroup chính thức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho 16 con liệt sĩ ở Hải Phòng đến khi đủ 18 tuổi

| | Sống

Việc chi trả này sẽ được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần vào ngày 15 của tháng thứ hai trong mỗi quý.

Theo thông tin từ báo Hải Phòng, Sở Nội vụ thành phố đã phê duyệt danh sách con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng để Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện hỗ trợ nhằm triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo quyết định, 16 con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện hỗ trợ cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, gồm: 5 cháu ở phường Chu Văn An, 2 cháu ở phường An Biên, 2 cháu ở phường An Hải, 2 cháu ở xã Tiên Lãng; các xã, phường: Hải An, Hồng An, An Lão, Trần Phú, Gia Lộc mỗi đơn vị có 1 cháu được Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Tập đoàn Vingroup chính thức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho 16 con liệt sĩ ở Hải Phòng đến khi đủ 18 tuổi- Ảnh 1.

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hải Phòng (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện hỗ trợ thường xuyên với mức 5 triệu đồng/con liệt sĩ/tháng cho đến khi con liệt sĩ đủ 18 tuổi.

Kinh phí hỗ trợ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên người được hỗ trợ hoặc người giám hộ của con liệt sĩ. Việc chi trả được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần vào ngày 15 của tháng thứ hai trong mỗi quý.

Định kỳ hằng năm, việc rà soát và xác nhận danh sách con liệt sĩ đang cư trú tại địa phương và còn đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ tiếp tục được triển khai. Trường hợp có phát sinh mới hoặc thay đổi (con liệt sĩ đủ 18 tuổi; con liệt sĩ không may qua đời; thay đổi người giám hộ hoặc người nhận hỗ trợ; thay đổi chủ tài khoản nhận hỗ trợ hoặc các thông tin liên quan khác) sẽ được thành phố Hải Phòng kịp thời thông báo bằng văn bản đến Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup để phối hợp xử lý.

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng vào "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Theo đề xuất, Vingroup mong muốn dùng số kinh phí này để thực hiện 3 nhiệm vụ:

Thứ nhất, xây dựng và trao tặng nhà ở (với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh) cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 trên cả nước.

Theo đó, tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích căn hộ xây dựng là 75m2/căn. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhà ở được xây dựng có diện tích 100m2 (nhà hai hoặc ba tầng). Nếu các các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà thì có thể nhận tiền mặt theo thị giá tại địa bàn đăng ký.

Thứ hai, Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ cho con dưới 18 tuổi của liệt sĩ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Thứ ba, Tập đoàn mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin.

Ở Hải Phòng, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã triển khai chuyển khoản tặng 30 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 800 triệu đồng/người qua tài khoản ngân hàng, tổng số tiền 24 tỷ đồng.

4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn đăng ký nhận sổ tiết kiệm cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup và các xã, phường tổ chức thăm, trao tặng sổ tiết kiệm tại nhà. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng.

2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận chung cư, Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp triển khai để bàn giao vào dịp 27/7/2027, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng hôm nay 30/8, Việt Nam có thêm 1 Kỷ lục Guinness Thế giới

Đúng hôm nay 30/8, Việt Nam có thêm 1 Kỷ lục Guinness Thế giới Nổi bật

Công an điều tra giao dịch 1.250.000 đồng đến tài khoản ZaloPay của một thanh niên SN 2008

Công an điều tra giao dịch 1.250.000 đồng đến tài khoản ZaloPay của một thanh niên SN 2008 Nổi bật

5 dấu hiệu thận đang "già đi" sớm ở tuổi 40-50: Dấu hiệu nguy hiểm nhất lại là… không có triệu chứng

5 dấu hiệu thận đang "già đi" sớm ở tuổi 40-50: Dấu hiệu nguy hiểm nhất lại là… không có triệu chứng

22:01 , 30/08/2026
Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện tivi, vẫn để 24/24

Lời khuyên cho các gia đình không tắt và rút điện tivi, vẫn để 24/24

21:50 , 30/08/2026
Nhân viên văn phòng SN 1991 về quê làm ruộng, giúp cả làng tăng thu nhập hơn 3,8 tỷ đồng/năm

Nhân viên văn phòng SN 1991 về quê làm ruộng, giúp cả làng tăng thu nhập hơn 3,8 tỷ đồng/năm

21:25 , 30/08/2026
10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp tạm biệt vận đen, đón tài vận hanh thông, may mắn vượt bậc

10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp tạm biệt vận đen, đón tài vận hanh thông, may mắn vượt bậc

21:16 , 30/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên