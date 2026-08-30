Tập đoàn Vingroup chính thức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho 16 con liệt sĩ ở Hải Phòng đến khi đủ 18 tuổi
Việc chi trả này sẽ được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần vào ngày 15 của tháng thứ hai trong mỗi quý.
- 30-08-20261 xã biển bên rừng Sác đang được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chăm sóc đặc biệt: Sắp có tòa tháp cao nhất Việt Nam và biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới
- 23-08-2026‘Kỳ quan sân khấu’ do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư vừa có thông báo quan trọng
- 30-08-2026Đúng hôm nay 30/8, Việt Nam có thêm 1 Kỷ lục Guinness Thế giới
Theo thông tin từ báo Hải Phòng, Sở Nội vụ thành phố đã phê duyệt danh sách con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng để Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện hỗ trợ nhằm triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
Theo quyết định, 16 con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng được Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện hỗ trợ cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, gồm: 5 cháu ở phường Chu Văn An, 2 cháu ở phường An Biên, 2 cháu ở phường An Hải, 2 cháu ở xã Tiên Lãng; các xã, phường: Hải An, Hồng An, An Lão, Trần Phú, Gia Lộc mỗi đơn vị có 1 cháu được Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện hỗ trợ thường xuyên với mức 5 triệu đồng/con liệt sĩ/tháng cho đến khi con liệt sĩ đủ 18 tuổi.
Kinh phí hỗ trợ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên người được hỗ trợ hoặc người giám hộ của con liệt sĩ. Việc chi trả được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần vào ngày 15 của tháng thứ hai trong mỗi quý.
Định kỳ hằng năm, việc rà soát và xác nhận danh sách con liệt sĩ đang cư trú tại địa phương và còn đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ tiếp tục được triển khai. Trường hợp có phát sinh mới hoặc thay đổi (con liệt sĩ đủ 18 tuổi; con liệt sĩ không may qua đời; thay đổi người giám hộ hoặc người nhận hỗ trợ; thay đổi chủ tài khoản nhận hỗ trợ hoặc các thông tin liên quan khác) sẽ được thành phố Hải Phòng kịp thời thông báo bằng văn bản đến Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup để phối hợp xử lý.
Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng vào "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".
Theo đề xuất, Vingroup mong muốn dùng số kinh phí này để thực hiện 3 nhiệm vụ:
Thứ nhất, xây dựng và trao tặng nhà ở (với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh) cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 trên cả nước.
Theo đó, tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích căn hộ xây dựng là 75m2/căn. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhà ở được xây dựng có diện tích 100m2 (nhà hai hoặc ba tầng). Nếu các các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà thì có thể nhận tiền mặt theo thị giá tại địa bàn đăng ký.
Thứ hai, Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ cho con dưới 18 tuổi của liệt sĩ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.
Thứ ba, Tập đoàn mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin.
Ở Hải Phòng, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã triển khai chuyển khoản tặng 30 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 800 triệu đồng/người qua tài khoản ngân hàng, tổng số tiền 24 tỷ đồng.
4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn đăng ký nhận sổ tiết kiệm cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup và các xã, phường tổ chức thăm, trao tặng sổ tiết kiệm tại nhà. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng.
2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận chung cư, Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp triển khai để bàn giao vào dịp 27/7/2027, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Nhịp sống thị trường