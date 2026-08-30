Nhân viên văn phòng SN 1991 về quê làm ruộng, giúp cả làng tăng thu nhập hơn 3,8 tỷ đồng/năm

Shen Yanfen (35 tuổi) từng là quản lý dự án cho một công ty tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Thế nhưng vài năm trước, cô quyết định rời bỏ công việc văn phòng ở thành phố và về quê làm ruộng. Từ một người không quen với máy móc nông nghiệp, Shen Yanfen dần trở thành người vận hành máy kéo, quản lý đất canh tác và dẫn dắt một hợp tác xã dịch vụ máy móc nông nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Shen cũng lựa chọn ở lại thành phố làm việc như đa số những người khác. Công việc của cô khi đó là quản lý dự án, một vị trí điển hình của dân công sở với môi trường làm việc hoàn toàn khác những cánh đồng ở quê nhà.

Năm 2018, cha của Shen - Người đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp tại địa phương, đề nghị cô trở về quê tiếp quản hợp tác xã máy móc nông nghiệp do ông gây dựng. Tuy nhiên, Shen đã từ chối.

Cha cô sau đó thuyết phục những người con khác trong gia đình trở về quê. Một năm sau, trong mùa vụ cao điểm, Shen tận mắt chứng kiến cha mình kiệt sức vì phải làm việc quá nhiều, chính khoảnh khắc ấy đã khiến Shen suy nghĩ lại về việc về quê làm nông.

Bên cạnh mong muốn san sẻ gánh nặng với cha, Shen còn nhìn thấy cơ hội từ chủ trương thúc đẩy phát triển nông thôn của Trung Quốc. Cô nhận ra những kỹ năng từng học được trong công việc quản lý hoàn toàn có thể được áp dụng vào việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Shen Yanfen

Năm 2020, Shen chính thức nghỉ việc tại Thâm Quyến và trở về quê tiếp quản hợp tác xã của gia đình. Tuy nhiên, con đường trở thành một "nông dân mới" của Shen không hề dễ dàng. Khi một phụ nữ trẻ xuất hiện bên những chiếc máy móc nông nghiệp cỡ lớn, không ít người dân trong làng tỏ ra nghi ngờ. Họ cho rằng một cô gái khó có thể điều khiển máy móc, chứ chưa nói đến việc đảm bảo năng suất mùa vụ.

Shen không tranh luận mà lựa chọn chứng minh bằng hành động. Cô cùng cha học cách vận hành nhiều loại máy móc nông nghiệp khác nhau, từ những thiết bị cơ bản đến máy móc cỡ trung và cỡ lớn.

Sau hơn 6 tháng miệt mài học hỏi và thực hành, Shen đã có thể tự mình vận hành các loại thiết bị nông nghiệp quy mô lớn. Những cánh đồng do cô phụ trách cho năng suất tốt, dần thay đổi định kiến của người dân trong làng.

Cùng với chị em trong gia đình, Shen bắt đầu cung cấp dịch vụ cơ giới hóa cho ngày càng nhiều hộ nông dân. Ban đầu, hình ảnh hai phụ nữ trẻ điều khiển những cỗ máy nông nghiệp hạng nặng khiến nhiều người tò mò. Nhưng sau khi chứng kiến hiệu quả công việc, người dân không chỉ tin tưởng mà còn đánh giá cao kỹ năng của họ.

Từ một hợp tác xã nhỏ, Shen tiếp tục mở rộng hoạt động. Sau đó, cô dẫn đầu việc thành lập liên minh các hợp tác xã máy móc nông nghiệp đầu tiên tại Quảng Châu, cung cấp dịch vụ cơ giới hóa khoảng 6.667 ha đất nông nghiệp.

Việc đưa máy móc vào những khu vực trước đây bỏ hoang đã giúp nhiều diện tích đất được khai thác trở lại, đồng thời giảm đáng kể sức lao động thủ công trong mùa vụ. Dưới sự dẫn dắt của Shen, hoạt động của hợp tác xã ngày càng mở rộng, góp phần giúp người dân tăng thu nhập hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) mỗi năm.

Đối với Shen, cuộc sống của một người làm nông hiện nay khác xa hình dung thông thường. Vào mùa cao điểm, cô gần như sống và làm việc tại hợp tác xã. Thay vì ngồi trong văn phòng, cô dành phần lớn thời gian ngoài đồng, trực tiếp vận hành máy móc, kiểm tra đất và tổ chức công việc.

3 chị em Shen đều đã về quê làm nông

Điều thú vị là với Shen, lái máy trên những cánh đồng lại chính là một hình thức thư giãn.

Câu chuyện của Shen cũng dần thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh và video về công việc thường ngày, từ học vận hành máy móc cho đến trực tiếp làm việc trên đồng ruộng. Những nội dung này nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người trẻ đang tìm kiếm một hướng đi khác ngoài công việc văn phòng.

Một câu nói Shen từng đăng dưới video ghi lại quá trình học lái máy nông nghiệp nhận được nhiều lượt yêu thích: "Các cô gái lái máy kéo cũng có thể rất ngầu".

Không chỉ truyền cảm hứng cho những người trẻ muốn về quê, Shen còn trở thành người hướng dẫn cho một số người lựa chọn bước vào lĩnh vực nông nghiệp. Có người thậm chí tìm đến hợp tác xã của cô để học nghề và trở thành học viên. Shen cho rằng nông thôn không nên chỉ được nhìn nhận là nơi người trẻ rời đi để tìm kiếm cơ hội. Nếu có cơ chế phù hợp, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành không gian để một thế hệ lao động trẻ phát triển sự nghiệp.

Với Shen, quê nhà cũng có những cơ hội và "chân trời" riêng. Như cô từng nói, nhiều người cho rằng thế giới bên ngoài mới có những điều đẹp đẽ để khám phá nhưng ngay tại quê hương của mình, cô cũng có thể tìm thấy điều tương tự.

(People's Daily Online)