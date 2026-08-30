Đúng hôm nay 30/8, Việt Nam có thêm 1 Kỷ lục Guinness Thế giới

Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ mùa đầu tiên, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay "Cùng Việt Nam tiến bước" đã ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

Người dân Hà Tĩnh tham gia hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Với kết quả này, tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố "Cùng Việt Nam tiến bước" xác lập Kỷ lục Guinness thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Dấu mốc Guinness không chỉ ghi nhận quy mô của một ngày hội, mà còn ghi nhận khả năng kết nối và cùng hành động của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ những bước chân ở quảng trường, đường phố đến từng xã, phường, hàng vạn người ở nhiều địa phương khác nhau đã cùng bước trong một thời điểm, vì một mục tiêu chung.

Trước ngày hội 30/8, hành trình đã vượt mốc 1 tỷ bước chân. Nhưng đó không phải điểm kết thúc.

Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, "Cùng Việt Nam tiến bước" đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen. Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.