Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng hôm nay 30/8, Việt Nam có thêm 1 Kỷ lục Guinness Thế giới

| | Sống

Hơn 1,7 triệu người ở 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính đã làm nên kỷ lục này.

Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ mùa đầu tiên, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay "Cùng Việt Nam tiến bước" đã ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

Người dân Hà Tĩnh tham gia hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Với kết quả này, tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố "Cùng Việt Nam tiến bước" xác lập Kỷ lục Guinness thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Dấu mốc Guinness không chỉ ghi nhận quy mô của một ngày hội, mà còn ghi nhận khả năng kết nối và cùng hành động của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ những bước chân ở quảng trường, đường phố đến từng xã, phường, hàng vạn người ở nhiều địa phương khác nhau đã cùng bước trong một thời điểm, vì một mục tiêu chung.

Trước ngày hội 30/8, hành trình đã vượt mốc 1 tỷ bước chân. Nhưng đó không phải điểm kết thúc.

Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, "Cùng Việt Nam tiến bước" đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen. Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.

Đinh Anh

Sức khoẻ 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyệt chiêu tự ký gửi hành lý sân bay chỉ trong 2 phút giúp bạn thoát cảnh xếp hàng

Tuyệt chiêu tự ký gửi hành lý sân bay chỉ trong 2 phút giúp bạn thoát cảnh xếp hàng Nổi bật

Công an điều tra giao dịch 1.250.000 đồng đến tài khoản ZaloPay của một thanh niên SN 2008

Công an điều tra giao dịch 1.250.000 đồng đến tài khoản ZaloPay của một thanh niên SN 2008 Nổi bật

Ăn cá suốt 6 tháng, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ khi đi khám

Ăn cá suốt 6 tháng, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ khi đi khám

18:22 , 30/08/2026
Uống trà sữa, cà phê kiểu này chẳng khác nào "bào mòn" răng: Nha sĩ cảnh báo có người sâu răng nặng, phải điều trị suốt 6 tháng

Uống trà sữa, cà phê kiểu này chẳng khác nào "bào mòn" răng: Nha sĩ cảnh báo có người sâu răng nặng, phải điều trị suốt 6 tháng

18:06 , 30/08/2026
5 loại rau nên trồng ngay cuối tháng 8, vừa dễ trồng, vừa nhanh cho thu hoạch

5 loại rau nên trồng ngay cuối tháng 8, vừa dễ trồng, vừa nhanh cho thu hoạch

17:53 , 30/08/2026
Bữa cơm gồm 4 món làm nhanh mà cả nhà tôi cứ khen mãi "món nào cũng ngon"

Bữa cơm gồm 4 món làm nhanh mà cả nhà tôi cứ khen mãi "món nào cũng ngon"

17:35 , 30/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên