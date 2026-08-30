Uống trà sữa, cà phê kiểu này chẳng khác nào "bào mòn" răng: Nha sĩ cảnh báo có người sâu răng nặng, phải điều trị suốt 6 tháng

Mùa hè nóng bức, nhiều người có thói quen mua một cốc trà sữa, nước ngọt hay cà phê rồi nhâm nhi suốt buổi chiều để giải khát, giảm căng thẳng. Tuy nhiên, các nha sĩ cảnh báo chính cách uống tưởng vô hại này có thể khiến răng phải tiếp xúc với đường và axit trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm lợi, thậm chí bệnh nha chu và mất răng.

Không phải uống đồ lạnh, đây mới là thói quen khiến răng dễ “gặp họa”

Theo bác sĩ nha khoa Từ Khánh Linh, người phụ trách một phòng khám nha khoa tại Đài Loan (Trung Quốc), vấn đề không chỉ nằm ở việc uống đồ uống có đường mà còn ở cách uống.

Nhiều người có thói quen mua một cốc trà sữa hoặc đồ uống có đường, sau đó vừa làm việc vừa uống từng ngụm nhỏ trong vài giờ. Có người thậm chí kéo dài từ đầu giờ chiều đến hết buổi làm việc.

Cách uống này khiến khoang miệng liên tục phải tiếp xúc với đường. Vi khuẩn trong miệng có điều kiện sử dụng đường để tạo axit, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương men răng và hình thành sâu răng.

Đáng nói, một trường hợp được bác sĩ chia sẻ từng có thói quen uống một cốc đồ uống có đường mỗi ngày và kéo dài việc uống suốt cả buổi chiều. Khi xuất hiện đau răng và đi khám, tình trạng sâu răng đã khá nghiêm trọng, đồng thời người bệnh còn bị sưng vùng nướu khiến việc điều trị phục hồi răng không thể tiến hành ngay. Người này phải trải qua thời gian dài được hướng dẫn chăm sóc và vệ sinh răng miệng, kéo dài tới khoảng 6 tháng.

Sau khi ăn uống khoảng 30 phút, mảng bám có thể bắt đầu hình thành

Bác sĩ Từ Khánh Linh cho biết sau khi ăn uống, mảng bám vi khuẩn có thể hình thành trên bề mặt răng. Nếu không được làm sạch đúng cách, mảng bám lâu ngày có thể khoáng hóa thành cao răng.

Khi răng thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường axit do vi khuẩn tạo ra từ đường, men răng có thể bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ sâu răng.

Không chỉ gây sâu răng, tình trạng vệ sinh răng miệng kém kéo dài còn có thể liên quan đến viêm lợi và bệnh nha chu. Khi các tổ chức nâng đỡ răng bị ảnh hưởng, răng có thể trở nên nhạy cảm hơn với nóng, lạnh và trong trường hợp nghiêm trọng có thể lung lay, thậm chí mất răng.

Không chỉ trà sữa, cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến răng

Trà sữa, nước ngọt hay các loại đồ uống chứa nhiều đường thường được nhắc đến khi nói về nguy cơ sâu răng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý ngay cả cà phê không đường cũng không hoàn toàn “vô hại” đối với sức khỏe răng miệng.

Các sắc tố trong cà phê có thể bám trên bề mặt răng, khiến răng dễ bị xỉn màu. Nếu bề mặt răng trở nên thô ráp hoặc vệ sinh không kỹ, mảng bám cũng có thể dễ tích tụ hơn.

Điều này không có nghĩa phải từ bỏ hoàn toàn cà phê hay đồ uống yêu thích. Điều quan trọng nằm ở tần suất, thời gian uống và cách chăm sóc răng sau đó.

Muốn bảo vệ răng, hãy bỏ thói quen “nhâm nhi cả buổi”

Theo chuyên gia, nếu đã uống đồ uống có đường, thay vì kéo dài trong nhiều giờ, nên uống trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Việc liên tục nhấp từng ngụm nhỏ khiến răng nhiều lần tiếp xúc với đường và môi trường axit, từ đó không có lợi cho men răng.

Sau khi uống, có thể uống thêm nước lọc để giúp làm sạch khoang miệng và hỗ trợ giảm tính axit trong miệng.

Một nguyên tắc đơn giản được nha sĩ khuyến nghị là “ăn uống tập trung, không kéo dài cả buổi”. Nếu phải uống hoặc ăn kéo dài, nên uống nước lọc xen kẽ.

Đặc biệt, đừng đợi đến khi răng đau mới đi khám. Sâu răng và bệnh nha chu có thể tiến triển trong thời gian dài trước khi gây ra triệu chứng rõ rệt. Chăm sóc răng miệng đúng cách và kiểm tra răng định kỳ sẽ giúp phát hiện vấn đề sớm, thay vì phải điều trị khi tổn thương đã nghiêm trọng.

Một cốc trà sữa hay cà phê không nhất thiết là “kẻ thù” của hàm răng. Thứ đáng lo hơn có thể chính là thói quen cầm cốc và nhâm nhi từ đầu giờ chiều đến hết buổi.