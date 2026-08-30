Việt Nam có 1 loại rau chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con: Giá chỉ 15.000 đồng/kg nhưng đem lại vô vàn lợi ích sức khỏe

Khi nhắc đến những loại nguyên liệu tự nhiên có thể hỗ trợ chăm sóc mái tóc, nhiều người thường nghĩ ngay đến bồ kết, hương nhu hay nha đam. Tuy nhiên, chuyên trang sức khỏe Healthline từng đề cập đến một loại thảo mộc quen thuộc có nhiều tiềm năng trong việc hỗ trợ chăm sóc tóc. Điều đáng nói, loại cây này lại vô cùng phổ biến ở Việt Nam, giá rẻ và có thể dễ dàng tìm thấy tại các khu chợ dân sinh. Đó chính là rau má, loại rau hiện chợ dân sinh bán rẻ bèo 15.000 đồng được cả cân.

Không chỉ được nhiều người sử dụng như một loại rau hay thức uống giải khát, rau má còn chứa nhiều hoạt chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, những thành phần trong loại rau này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe của da, da đầu và mái tóc.

Rau má có thể hỗ trợ hạn chế tóc gãy rụng

Theo Healthline, rau má chứa nhiều hợp chất thực vật đáng chú ý. Trong đó có các nhóm chất như triterpenoid, flavonoid và polysaccharides. Những hợp chất này được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Với da đầu và mái tóc, việc hạn chế các yếu tố gây tổn thương tế bào có thể góp phần duy trì môi trường thuận lợi cho tóc phát triển.

Không chỉ được nhiều người sử dụng như một loại rau hay thức uống giải khát, rau má còn chứa nhiều hoạt chất thực vật có lợi cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Internet)

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cũng cho rằng, đặc tính chống viêm của rau má có thể mang lại lợi ích nhất định cho làn da. Khi da đầu được chăm sóc tốt, tình trạng khô, khó chịu hoặc tổn thương cũng có thể được cải thiện. Nhờ đó, mái tóc có thể trở nên mềm mại và dễ chăm sóc hơn, đồng thời hạn chế phần nào tình trạng tóc yếu và dễ gãy.

Những lợi ích của rau má đối với da đầu và nang tóc

Một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của tóc là khả năng cung cấp dưỡng chất cho nang tóc.

Theo một số nghiên cứu và thông tin được tổng hợp về rau má, các hoạt chất trong loại cây này được quan tâm vì khả năng tác động đến tuần hoàn và mô liên kết. Điều này được cho là có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi dưỡng các mô. Một số nghiên cứu và thí nghiệm cũng ghi nhận chiết xuất từ Centella asiatica có tiềm năng tác động đến các quá trình liên quan đến sự phát triển và phục hồi của tế bào.

Tuy nhiên vẫn cần thêm các nghiên cứu trực tiếp trên tóc và da đầu người để xác định rõ mức độ tác động của rau má đối với quá trình mọc tóc.

Có thể dùng rau má để chăm sóc tóc như thế nào?

Ngoài việc bổ sung rau má vào bữa ăn, nhiều người còn sử dụng loại rau này trong các phương pháp chăm sóc tóc tại nhà.

Bổ sung rau má vào chế độ ăn

Rau má có thể được sử dụng trong các món ăn hoặc đồ uống quen thuộc. Việc bổ sung đa dạng các loại rau xanh giúp cơ thể nhận được nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật.

Với mái tóc, một chế độ ăn cân bằng và đầy đủ dưỡng chất vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự phát triển bình thường của tóc.

Dùng nước rau má để xả tóc

Một cách được nhiều người truyền tai là sử dụng rau má tươi nấu lấy nước để xả tóc.

Có thể chuẩn bị khoảng 50-70g rau má, rửa sạch và đun cùng khoảng 1 lít nước trong vài phút. Sau khi nước nguội, lọc bỏ phần bã và dùng nước để xả tóc sau khi gội.

Khi thực hiện, có thể massage nhẹ da đầu trong vài phút trước khi xả lại bằng nước sạch. Nếu xuất hiện ngứa, rát hoặc kích ứng, nên ngừng sử dụng.

Ủ tóc bằng rau má kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên

Một số người kết hợp rau má với gel lô hội để tạo thành hỗn hợp chăm sóc tóc tại nhà. Rau má có thể được xay nhuyễn, trộn với gel lô hội rồi thoa lên tóc trước khi gội sạch. Một cách khác là kết hợp rau má với một lượng nhỏ dầu dừa để tạo hỗn hợp dùng khi ủ tóc.

Tuy nhiên, các phương pháp này chủ yếu được sử dụng với mục đích chăm sóc tóc tại nhà và hiệu quả có thể khác nhau ở từng người.

Một số người kết hợp rau má với gel lô hội để tạo thành hỗn hợp chăm sóc tóc tại nhà (Ảnh minh họa: Internet)

Không chỉ có lợi cho mái tóc, rau má còn được quan tâm nhờ nhiều tác động với sức khỏe

Không chỉ được nhắc đến trong các phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên, rau má còn là loại thảo mộc được nghiên cứu về nhiều tác động khác đối với cơ thể.

Có thể hỗ trợ giảm lo âu và căng thẳng

Theo các thông tin được Healthline tổng hợp, một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể có tiềm năng hỗ trợ giảm cảm giác căng thẳng và lo âu. Các hợp chất triterpenoid trong loại cây này được các nhà khoa học quan tâm vì những tác động có thể liên quan đến hệ thần kinh. Một thử nghiệm trên những người gặp vấn đề về lo âu từng ghi nhận sự cải thiện về một số chỉ số sau thời gian sử dụng. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu với quy mô lớn hơn để xác định rõ hiệu quả.

Được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tuần hoàn

Rau má cũng được quan tâm trong các nghiên cứu liên quan đến mô liên kết và hệ tĩnh mạch.

Một số hoạt chất trong loại cây này được cho là có thể hỗ trợ chức năng của thành mạch và tuần hoàn. Tuy nhiên, rau má không nên được sử dụng thay thế cho việc điều trị khi mắc các bệnh lý tuần hoàn.

Có thể hỗ trợ giấc ngủ

Một số đánh giá và nghiên cứu cũng đề cập đến khả năng hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh của rau má. Nhờ đó, loại rau này được quan tâm về tiềm năng hỗ trợ giấc ngủ ở những người thường xuyên căng thẳng. Dù vậy, những người mất ngủ kéo dài vẫn nên tìm nguyên nhân và nhận tư vấn từ chuyên gia.

Hỗ trợ quá trình phục hồi da và vết thương

Rau má cũng được quan tâm trong các nghiên cứu liên quan đến mô liên kết và hệ tĩnh mạch (Ảnh minh họa: Internet)

Đây là một trong những tác dụng được nghiên cứu nhiều của rau má.

Một số hợp chất trong rau má được cho là có thể tham gia vào quá trình sản sinh collagen và tái tạo mô. Nhờ đó, Centella asiatica được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da hướng đến việc làm dịu và hỗ trợ phục hồi da.

Được nghiên cứu về đặc tính chống viêm

Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong rau má có đặc tính chống viêm. Điều này khiến loại cây này được quan tâm trong các nghiên cứu liên quan đến nhiều tình trạng khác nhau của cơ thể.

Tuy nhiên, rau má không phải thuốc điều trị bệnh xương khớp và không nên được sử dụng thay thế cho phương pháp điều trị y tế.

Loại rau dân dã, giá rẻ, dễ tìm ở Việt Nam

Rau má là loại cây quen thuộc, có thể mọc tự nhiên tại những khu vực có đất ẩm. Hiện nay, loại rau này cũng được trồng phổ biến để làm thực phẩm. Tại nhiều khu chợ dân sinh, rau má được bán với mức giá khá dễ tiếp cận. Người dân có thể mua rau má về chế biến thành các món ăn hoặc đồ uống quen thuộc.

Không chỉ là một loại rau dân dã trong bữa cơm, rau má còn chứa nhiều hợp chất thực vật đang được nghiên cứu về những tác động đối với sức khỏe. Nếu yêu thích loại rau này, bạn có thể bổ sung với lượng phù hợp vào chế độ ăn hằng ngày. Còn với mục tiêu chăm sóc tóc, rau má có thể được xem như một phương pháp hỗ trợ tự nhiên, bên cạnh việc duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và chăm sóc da đầu đúng cách.