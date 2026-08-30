Mua ô tô cũ 213 triệu đồng, lái thử vài trăm mét đã đòi hoàn tiền

Chị Li - Một khách hàng Trung Quốc, cho biết đã đặt mua một chiếc Buick Velite 6 cũ với giá 54.900 NDT (khoảng 213 triệu đồng) thông qua ứng dụng Dongchedi. Tuy nhiên khi lái xe từ showroom về nhà, chị phát hiện tình trạng tụt pin nhanh và xe có tiếng động bất thường khi phanh. Ngay lập tức, chị quay lại showroom yêu cầu đổi xe. Tuy nhiên yêu cầu này không được chấp nhận. Chẳng cam tâm, chị quyết định trả lại xe nhưng showroom lại thông báo chị phải chịu khoản phí 3.000 NDT (khoảng 11,6 triệu đồng) vì vi phạm hợp đồng.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 28/12/2025, chị Li đặt mua một chiếc Buick Velite 6 đã qua sử dụng. Để giữ xe, chị đã thanh toán trước 999 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) và đặt cọc 2.501 NDT (khoảng 9,7 triệu đồng). Sau đó, chị ký thỏa thuận mua xe với nền tảng.

Tới ngày 30/12, chị Li đi máy bay từ nơi mình sinh sống đến Thượng Hải (Trung Quốc) đểnhận xe. Theo lời chị, vì đã mất công đến tận nơi nên chị muốn tự kiểm tra tình trạng xe trước khi quyết định đưa xe từ Thượng Hải về nhà.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục sang tên, chị Li đề nghị được lái thử. Đây cũng là lúc chị phát hiện những dấu hiệu bất thường mà trước đó không được đề cập trong thông tin về chiếc xe. Chị Li cho biết chiếc xe chỉ chạy vài trăm mét nhưng mức pin đã giảm đáng kể. Trước khi lái thử, pin ở mức 82%, nhưng sau đó chỉ còn 78%.

Ảnh minh họa

“Xe chỉ chạy vài trăm mét mà đã tụt 4% pin, tốc độ hao pin quá nhanh. Ngoài ra, khi xe chạy ở tốc độ thấp hoặc phanh, tôi nghe thấy tiếng ma sát rất lớn” - chị Li chia sẻ.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn, chị còn phát hiện đĩa phanh và má phanh của xe có dấu hiệu rỉ sét khá rõ. Cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến xe phát ra tiếng động khi phanh, chị đề nghị nhân viên hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa.

Tuy nhiên, phía nhân viên cho rằng vấn đề ở hệ thống phanh không thể xử lý và đây là hiện tượng bình thường. Theo nhân viên, chỉ cần tiếp tục sử dụng xe thêm một thời gian thì tình trạng này sẽ tự cải thiện.

Câu trả lời này khiến chị Li không đồng tình. Chị lo ngại nếu tình trạng rỉ sét tiếp tục nghiêm trọng, đĩa phanh và má phanh có thể bị mài mòn, gây nguy hiểm.

Điều khiến chị Li bức xúc hơn là trước khi mua xe, Dongchedi từng cung cấp cho chị báo cáo kiểm tra phương tiện. Theo báo cáo này, các hạng mục liên quan đến pin và trải nghiệm vận hành của xe đều không có khác biệt đáng kể so với trạng thái xuất xưởng, đồng thời tình trạng tổng thể của xe được đánh giá là bình thường.

Thế nhưng sau khi trực tiếp lái thử, chị Li cho rằng tình trạng thực tế của chiếc xe khác đáng kể so với những gì nền tảng đã giới thiệu.

Cương quyết đòi trả xe, hoàn tiền

Sau khi phát hiện các vấn đề trên, chị Li đề nghị Dongchedi đổi sang một chiếc xe khác. Tuy nhiên, theo lời chị, nhân viên chỉ đưa ra hai lựa chọn là tiếp tục nhận xe hoặc trả xe.

Nếu quyết định trả lại, chị Li được thông báo sẽ phải chịu 3.000 NDT (khoảng 11,6 triệu đồng) phí vi phạm hợp đồng. Điều này khiến chị không hiểu vì sao mình lại trở thành bên phải chịu trách nhiệm. Theo chị, chính tình trạng thực tế của chiếc xe không giống với thông tin được cung cấp trước khi mua mới khiến giao dịch không thể tiếp tục.

“Tôi đã tự bỏ tiền đi máy bay đến Thượng Hải để nhận xe. Tổng chi phí vé máy bay khứ hồi, khách sạn và đi lại bằng taxi gần 2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng). Nếu thông tin quảng cáo và tình trạng thực tế của xe không có sự khác biệt, tôi đã không phải phát sinh những khoản chi phí này” - chị Li nói.

Chị cho rằng nếu giao dịch thất bại do vấn đề của phương tiện, bên bán nên hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán, đồng thời bồi thường những chi phí mà chị đã phải bỏ ra để đến nhận xe.

Ảnh minh họa

Sau khi nhận được phản ánh của chị Li, phóng viên đã liên hệ với Dongchedi để tìm hiểu vụ việc. Nhân viên phụ trách cho biết nền tảng sẽ sớm liên lạc với khách hàng để trao đổi và giải quyết vấn đề.

Đáng chú ý, tại thời điểm vụ việc được đưa tin, chiếc Buick Velite 6 mà chị Li từng đặt mua đã được đăng bán trở lại.Tuy nhiên, trong báo cáo kiểm tra được đăng kèm chiếc xe, những vấn đề mà chị Li phản ánh, trong đó có tình trạng pin tụt nhanh, vẫn chưa được đề cập.Đến ngày 8/1/2026, chị Li cập nhật với phóng viên rằng hai bên đã đạt được thống nhất. Dongchedi đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền mà chị đã thanh toán để đặt mua xe.

Theo lịch sử giao dịch do chị Li cung cấp, khoản tiền đặt xe đã được hoàn trả đầy đủ vào tài khoản của chị.

Vụ việc cho thấy những rắc rối có thể phát sinh khi mua ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt trong trường hợp thông tin trên nền tảng bán xe và tình trạng thực tế của phương tiện có sự khác biệt. Với người mua, việc trực tiếp kiểm tra và lái thử xe trước khi hoàn tất giao dịch có thể trở thành bước quan trọng để phát hiện những vấn đề không thể hiện rõ trong hồ sơ kiểm định.

(Nguồn: The Paper)