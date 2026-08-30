Bữa cơm gồm 4 món làm nhanh mà cả nhà tôi cứ khen mãi "món nào cũng ngon"

Món đầu tiên là cá tuyết áp chảo

Trước đây tôi từng ăn cá tuyết và con trai tôi rất thích, nên tôi nhanh chóng làm lại món đó. Quả nhiên, mắt con trai tôi sáng lên khi nhìn thấy món ăn được đặt trên bàn. Thường thì thằng bé ăn rất chậm chạp, nhưng lần này lại rất hào hứng và chạy đến ăn nhanh chòng!

Trước khi bạn chế biến món ăn này cần sơ chế sạch cá. Loại bỏ mang cá, rửa sạch kỹ lưỡng. Vì không có vảy cá nên rất tiện lợi. Sau khi lau khô cá, xoa cá với một ít muối và rượu, sau đó phủ nhẹ một lớp tinh bột lên bề mặt.

Đun nóng một chút dầu trong chảo, sau đó cho cá tuyết vào áp chảo. Chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt; sẽ rất nhanh thôi.

Món thứ 2, tiết heo vị tỏi

Tôi đã ăn món này hai ngày liên tiếp rồi, trời ơi, ngon tuyệt vời! Thông thường, tôi hầu như không bao giờ ăn nội tạng hoặc những thứ tương tự, bao gồm cả tiết heo. Nhưng rồi tôi bất ngờ phát hiện ra rằng bạn không cần phải xào hay nấu cầu kỳ. Chỉ cần luộc qua nước, rưới một ít nước tương và thêm chút dầu tỏi, thế là ngon đến bất ngờ!

Đầu thiên khi mua tiết heo về, bạn nhẹ nhàng rửa dưới vòi nước cho sạch tạp chất. Sau đó cắt thành các miếng mỏng. Đun sôi một nồi nước, thả tiết heo vào luộc đến khi chín. Sau khi luộc xong thì vớt ra, đặt lên đĩa và rưới một ít nước tương vào. Tiếp đó đun nóng dầu trong chảo, cho gừng và tỏi băm vào xào thơm. Đổ dầu nóng lên tiết heo đã ngâm nước tương, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi dọn ra ăn.

Món ăn thứ 3 là mực xào thập cẩm

Nấm mỡ, mộc nhĩ, mực, đậu hũ chiên và ớt chuông xanh - một đĩa lớn thập cẩm các nguyên liệu, tươi mát và ngon miệng. Nấm mỡ bùi ngậy. mộc nhĩ giòn ngon, mực giòn ngọt đậm đà. Tất cả đều ngon tuyệt! Đặc biệt là nấm mỡ, loại nấm có thân dày, giòn và nhẵn, lại có tác dụng bổ máu và thanh lọc ruột, vì vậy bạn nên ăn thường xuyên!

Ngâm mộc nhĩ trước khi chế biến. Đừng cho quá nhiều mộc nhĩ. Chỉ cần một ít thôi cũng sẽ nở thành cả một tô lớn. Sau khi ngâm cần được rửa sạch kỹ lưỡng vì có thể có bụi bẩn trong các kẽ hở rồi xé thành các miếng nhỏ. Sơ chế sạch mực rồi thái thành từng dải. Thái nấm mỡ cùng ớt chuông xanh thành lát mỏng.

Trước tiên, bạn cắt đậu phụ thành các miếng mỏng sau đó chiên vàng đều 2 mặt. Bạn dùng 1/2 lượng đậu phụ chiên để xào, còn 1/2 sẽ dùng để nấu canh. Tiếp đó để lại một chút dầu trong chảo, cho nấm mỡ vào xào một lúc. Cho mực vào xào khoảng 1 phút. Tiếp đó cho đậu phụ chiên và mộc nhĩ vào tiếp tục xào. Thêm một ít nước tương và rượu nấu ăn, đảo đều, và cuối cùng cho ớt chuông xanh vào trước khi dọn ra.

Món thứ 4, canh rau nấu đậu phụ chiên

Vào những ngày nóng nực, tôi rất thích một món canh nhanh và dễ làm như thế này. Đậu phụ được chiên sơ rồi thả vào nồi nước, tạo nên lớp vỏ giòn và bên trong mềm mại. Khi nước sôi, bạn chỉ cần thả thêm một ít rau cải thìa hoặc bất cứ loại rau nào mà gia đình yêu thích vào là đủ ngon rồi.

Bạn thấy đấy, một bữa cơm với 4 món đơn giản, nấu nhanh nhưng cân bằng dinh dưỡng và hợp khẩu vị gia đình chính là lý do khiến cả nhà ăn ngon miệng. Với thực đơn này, lúc tôi vừa bật bếp nấu thôi là cậu con trai đã chạy vào, quanh quẩn líu lo mong ngóng. Khi các món ăn được dọn hết lên bàn ăn, thằng bé vui vẻ ăn và cứ khen mãi!

