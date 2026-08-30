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Chặn xe tải lúc 17 giờ, công an kiểm tra tài xế Giang Văn Tuấn SN 1994

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Chặn xe tải lúc 17 giờ, công an kiểm tra tài xế Giang Văn Tuấn SN 1994

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra phát hiện 1.760 kg chân gà đã qua chế biến trên xe tải.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra phát hiện 1.760 kg chân gà đã qua chế biến, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại phường Móng Cái 2.

Hồi 17 giờ ngày 09/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện, kiểm tra xe ô tô tải BKS 14C-396.43 tại khu vực khu phố Bắc, phường Móng Cái 2 đang vận chuyển hàng hoá thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô vận chuyển trái phép 80 bao tải dứa, bên trong chứa chân gà đã qua chế biến, tổng số lượng khoảng 1760 kg do Giang Văn Tuấn, sinh năm 1994, trú tại khu phố Bắc, phường Móng Cái 2, là chủ hàng.

Chặn xe tải lúc 17 giờ, công an bắt tài xế Giang Văn Tuấn SN 1994 - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra phát hiện 1.760 kg chân gà đã qua chế biến, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, Giang Văn Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Anh Giang Văn Tuấn khai nhận số hàng thực phẩm trên mua nhằm mục đích bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy trách nhiệm, tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân liên quan.

Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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