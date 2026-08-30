5 loại rau nên trồng ngay cuối tháng 8, vừa dễ trồng, vừa nhanh cho thu hoạch

Đến tháng 8, nhiều vườn rau bắt đầu cho thu hoạch ít hơn. Một số cây đã qua thời kỳ phát triển tốt nhất, trong khi những đợt nắng nóng và tình trạng thiếu nước có thể khiến rau trở nên xơ xác.

Tuy nhiên, theo The Spruce, cuối mùa hè lại giống như “mùa xuân thứ hai” đối với một số cây trồng. Nếu lựa chọn đúng loại, người làm vườn vẫn có thể gieo thêm một lứa mới và thu hoạch trước khi những đợt lạnh đầu tiên xuất hiện.

1. Nhóm rau ăn lá

Rau cải bó xôi (Ảnh: Getty)

Cải xoăn, cải thìa, cải bó xôi, cải cầu vồng, cải bẹ xanh và xà lách đều có thể phát triển trong tiết trời dịu mát vào đầu thu.

Farmer Lee Jones, người sáng lập trang trại The Chef’s Garden, nhận xét: “Rau ăn lá là một trong những lựa chọn thích hợp nhất để trồng vào mùa thu”.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là mồng tơi. Chuyên gia thiết kế vườn rau Nicole Jagielski cho biết: “Đây là một trong số ít loại rau ăn lá phát triển tốt trong cái nóng mùa hè. Nó có thể thay thế những loại rau ưa mát khi nhiệt độ tăng cao”.

Mồng tơi là cây thân leo nên cần được trồng gần giàn hoặc để thân cây rủ xuống thành luống cao. Trong điều kiện phù hợp, có thể bắt đầu thu hoạch sau khoảng 45 ngày.

2. Rau húng quế

Rau húng quế (Ảnh: Getty)

Cuối mùa hè cũng là lúc lứa húng quế trồng từ mùa xuân bắt đầu già, thân vươn dài và cho ít lá hơn. Thay vì cố giữ những cây đã yếu, người trồng có thể bổ sung một lứa mới để tiếp tục thu hái vào đầu thu.

Chuyên gia Nicole Jagielski cho biết: “Húng quế thường không cho thu hoạch được lâu. Khi cà chua bắt đầu chín, lứa húng quế trồng từ tháng 5 cũng thường đã già và tàn. Trồng thêm một lứa vào tháng 8 sẽ giúp bạn tiếp tục có lá húng quế tươi để dùng vào mùa thu và đông”.

Húng quế nên được đặt ở nơi có nhiều nắng và tưới nước đều trong những đợt nóng cuối hè. Có thể bắt đầu hái lá sau khi trồng, nhưng mỗi lần không nên lấy quá một phần ba số cành lá trên cây.

3. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng (Ảnh: Getty)

Súp lơ trắng ưa thời tiết dịu mát vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Ở những vùng có mùa xuân lạnh khắc nghiệt, cuối hè thậm chí có thể là thời điểm thuận lợi hơn để bắt đầu trồng loại rau này.

Farmer Lee Jones chia sẻ: “Những đêm trời mát là điều kiện thuận lợi để súp lơ trắng phát triển tốt vào cuối năm”.

Vì vậy, khi các loại rau mùa hè trong vườn đã già cỗi, người trồng có thể tận dụng khoảng đất trống để bắt đầu một lứa súp lơ mới, hướng tới vụ thu hoạch vào mùa thu.

4. Đậu cô ve dạng bụi

Đậu cô ve (Ảnh: Getty)

Đậu cô ve dạng bụi không cần nhiều diện tích nhưng có thể cho lượng quả đáng kể. Theo chuyên gia Nicole Jagielski, chỉ khoảng hai tháng sau khi gieo, người trồng có thể thu hoạch đậu thường xuyên.

“Cây đậu cô ve bụi tuy nhỏ nhưng cho rất nhiều quả ”, bà nói.

Để không phải thu hoạch toàn bộ trong cùng một thời điểm, nữ chuyên gia khuyên nên gieo thêm một ít hạt sau mỗi hai tuần. Cách trồng nối tiếp này giúp khu vườn liên tục có đậu cho tới khi thời tiết chuyển lạnh.

5. Củ cải

Củ cải (Ảnh: Getty)

Với những người muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả, củ cải là lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong danh sách. Trong điều kiện thích hợp, cây có thể cho thu hoạch chỉ sau ba tuần kể từ khi gieo hạt.

Farmer Lee Jones nhận định: “Củ cải phát triển rất nhanh. Gieo vào tháng 8 có nghĩa bạn có thể thu hoạch trước khi trời trở lạnh”.

Rau xanh góp phần bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bữa ăn hằng ngày cân bằng và phong phú hơn. Tự trồng rau còn giúp gia đình chủ động có nguồn rau tươi, đồng thời tạo cơ hội vận động nhẹ nhàng và thư giãn khi chăm sóc cây. Chỉ cần lựa chọn loại rau phù hợp với thời tiết, khu vườn vẫn có thể đều đặn mang màu xanh và thực phẩm tươi lên mâm cơm.

Thời điểm gieo và thu hoạch trong bài được tính theo điều kiện khí hậu có mùa hè chuyển dần sang mùa thu và xuất hiện sương giá. Khi áp dụng, người trồng cần căn cứ vào nhiệt độ thực tế tại nơi sinh sống để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Nguồn: The Spruce