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Chia sẻ đầu tiên của Patrik Lê Giang, nhắc thẳng tên một người

| | Lifestyle

Chia sẻ của chàng thủ môn sinh năm 1992 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tối 29/8, Patrik Lê Giang đã đăng tải những dòng chia sẻ đầu tiên sau khi nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại ASEAN Cup 2026. Thủ thành sinh năm 1992 gọi đây là “một khoảnh khắc đặc biệt” mà anh sẽ không bao giờ quên. Đáng chú ý, trong bài viết, Patrik Lê Giang nhắc đích danh HLV Kim Sang Sik và bày tỏ lòng biết ơn đối với HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn ổn định xuyên suốt giải đấu giúp Lê Giang được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV

Thủ thành Việt kiều cho biết muốn chia sẻ giải thưởng với HLV Kim Sang Sik, tổ HLV thủ môn, các đồng đội cùng những người luôn đứng phía sau hỗ trợ mình. Cuối bài đăng, anh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam vì tình yêu và sự ủng hộ dành cho cá nhân anh cũng như đội tuyển.

Bài viết nhận được lượng tương tác lớn với 16.600 lượt cảm xúc, 50 bình luận và 21 lượt chia sẻ. Nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng, đồng thời đánh giá Patrik Lê Giang xứng đáng với danh hiệu sau màn trình diễn tại giải đấu.

Một số bình luận nhấn mạnh sự xuất sắc của thủ thành Việt kiều, đặc biệt là những pha cứu bóng đã giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững ở các trận đấu quan trọng. Có người còn nhắc lại những lần Patrik Lê Giang thi đấu tại sân Vinh và cho rằng phong độ của anh đã được HLV Kim Sang Sik ghi nhận.

Sinh năm 1992 tại Slovakia, Patrik Lê Giang có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia từ U17 đến U21. Cuối năm 2008, khi mới 16 tuổi, anh từng trở về Việt Nam và được trao cơ hội thử sức ở U22 Việt Nam nhưng quyết định tiếp tục ở lại châu Âu để theo đuổi giấc mơ khoác áo đội tuyển Slovakia.

Năm 2023, Patrik Lê Giang trở lại Việt Nam thi đấu. Quá trình chơi bóng tại CLB TP.HCM rồi Công an TP.HCM giúp anh có cơ hội được HLV Kim Sang Sik chú ý. Sau thời gian làm thủ tục, Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 1/2026 và được FIFA xác định đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6.

HLV Kim Sang Sik sau đó trao cho anh cơ hội bắt chính tại ASEAN Cup 2026, thay vì thủ môn quen thuộc Đặng Văn Lâm. Patrik Lê Giang nhanh chóng đáp lại sự tin tưởng bằng những màn trình diễn nổi bật trước Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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