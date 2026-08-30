Ngôi sao duy nhất đóng cả 2 phim Việt ra rạp lễ 2/9: Đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, visual cần được bảo tồn

Mỗi mùa lễ Tết luôn là thời điểm phòng vé Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi các nhà làm phim liên tục tung ra những quân bài chiến lược để thu hút khán giả ra rạp. Mùa lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đường đua điện ảnh nước nhà có 3 phim ra rạp gồm Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Quý Tử Vượt Giàu và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Đáng nói, trong cuộc đua này có 1 mỹ nam "tự đua" với chính mình khi đóng 1 lúc 2 phim, đó là Hứa Vĩ Văn.

Tác phẩm đầu tiên ghi dấu ấn của Hứa Vĩ Văn trong mùa lễ này là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, một bộ phim thuộc thể loại hài - chính kịch kết hợp yếu tố linh dị do Huỳnh Lập làm đạo diễn. Trong phim, anh đảm nhận vai chú Hòa - cha của nhân vật chính Trí Bình (Cody Nam Võ). Chú Hòa không chỉ là một người cha thương con nhưng nghiêm khắc, phải đau đầu tìm cách thấu hiểu đứa con trai thuộc thế hệ Gen Z bốc đồng. Chú còn là một người con thương cha nhưng mang tâm lý dằn vặt khi chịu ảnh hưởng từ những di chứng chiến tranh và tính cách nghiêm khắc của cha mình là ông Thời - một cựu chiến binh (NSƯT Cao Minh thủ vai).

Dù đứng chung khung hình với dàn sao trẻ trung và đầy năng lượng hay nghệ sĩ gạo cội, thực lực diễn xuất của Hứa Vĩ Văn mang đến cho anh một màn "trình diễn" tròn trịa. Hứa Vĩ Văn có những phân cảnh ấn tượng đầy sức nặng tâm lý, lột tả trọn vẹn sự dằn vặt lẫn tình yêu thương gia đình âm thầm. Nhờ nội dung kết nối thế hệ sâu sắc và cảm động, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng, liên tục chiếm lĩnh thứ hạng top đầu phòng vé ngay từ những ngày đầu khởi chiếu cho đến hiện tại.

Sau đó vài ngày, Hứa Vĩ Văn đưa khán giả quay ngược thời gian mười thế kỷ để đến với bom tấn cổ trang có kinh phí lên đến 100 tỷ đồng - Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Trong dự án huyền sử hoành tráng này, anh hóa thân thành vị Quan Văn trung kiên thời Đinh Tiên Hoàng. Ngay từ khi nhà sản xuất tung ra những hình ảnh tạo hình đầu tiên, nam diễn viên đã khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo khác lạ trong trang phục cổ phong, toát lên phong thái uy nghiêm, nho nhã nhưng không kém phần cương nghị.

Dù thời lượng lên hình của vai diễn không quá nhiều, Hứa Vĩ Văn vẫn tạo nên điểm nhấn đắt giá cho mạch truyện, đặc biệt là phân cảnh ngâm thơ đầy bi tráng trước lúc hy sinh. Được biết, việc tham gia dự án này đối với anh như một cơ duyên định mệnh. Nam tài tử từng chia sẻ rằng anh là người được chọn cuối cùng của đoàn phim, và ban đầu vai Quan Văn dành cho Lý Hải. Về bản thân anh khi nhận vai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể. Hiện tại, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang là cái tên gây chú ý nhất tại rạp, thậm chí nhà sản xuất còn cầu thị tung ra phiên bản dựng mới cô đọng hơn để chiều lòng khán giả dịp lễ 2/9.

Sinh năm 1979, Hứa Vĩ Văn là một trong những tài tử thực lực hàng đầu của làng phim ảnh Việt Nam với thâm niên gần 20 năm cống hiến cho nghệ thuật. Anh bén duyên với điện ảnh từ rất sớm và liên tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Ở mảng truyền hình, anh từng là gương mặt quen thuộc phủ sóng hàng loạt bộ phim ăn khách như Lời Thú Tội Của Eva, Thái Sư Trần Thủ Độ... hay gần đây nhất là dự án chính luận Tận Hiến. Khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên tiếp tục chứng minh cái duyên "bảo chứng" của mình qua những tác phẩm gây tiếng vang lớn như Thần Tượng, Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Tiệc Trăng Máu và phim chiến tranh Mưa Đỏ.

Trong năm 2026, Hứa Vĩ Văn không chỉ đóng 2 phim mùa lễ 2/9 mà còn tham gia thêm 2 dự án khác là Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Đại Tiệc Trắng Máu 8. Không chỉ khẳng định tài năng diễn xuất đa dạng qua nhiều thể loại nhân vật từ chính kịch, hài hước cho đến hành động, cổ trang, Hứa Vĩ Văn còn là biểu tượng nhan sắc bền bỉ của showbiz Việt. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 47, anh vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao, lịch lãm và cuốn hút bất chấp thời gian. Ngoại hình chuẩn mực, đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc cùng thần thái quý ông sang trọng của anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, đồng lòng khẳng định đây chính là chiếc visual cần được bảo tồn của điện ảnh Việt Nam.