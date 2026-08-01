Hà Nội sẽ có 6 bến thuyền trên Hồ Tây: 3 vị trí chính đã được xác định, một dịch vụ từng sôi động gần 1 thập kỷ trước cơ hội “hồi sinh”

Ngày 28/8/2026, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án có tổng vốn dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu 567,75 ha, trong đó giữ nguyên 520,9 ha mặt nước Hồ Tây.

Bên cạnh tuyến đường ven hồ dài khoảng 13,5 km, cầu đi bộ, sàn cảnh quan hay hành lang xanh Greenway, một thay đổi đáng chú ý nằm ngay trên mặt nước: hệ thống bến thủy mới. Theo chủ đầu tư, Hồ Tây trong tương lai được định hướng trở thành một "không gian hoạt động", thay vì chủ yếu đóng vai trò cảnh quan nền như hiện nay; khả năng tiếp cận hồ sẽ được mở rộng theo cả đường bộ và đường thủy.

Ảnh UBND Thành phố Hà Nội

Hồ Tây quy hoạch 6 bến thuyền, 3 bến chính được làm trước

Con số cụ thể đã được Hà Nội xác định từ đầu năm nay.

Theo Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 22/1/2026 phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận", Hồ Tây được xác định hệ thống 6 bến thuyền, gồm 3 bến chính và 3 bến phụ trợ. Các vị trí được cụ thể hóa trên cơ sở Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận A6 tỷ lệ 1/2.000.

Đáng chú ý, thành phố không dự kiến đầu tư đồng loạt cả 6 bến ngay từ đầu. Ba bến chính được phân kỳ thực hiện trước, gồm bến tại khu vực Nhà hát Ngọc Trai, khu vực đôi rồng gốm Hồ Tây và khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi. Sau khi các bến này đi vào hoạt động, thành phố sẽ đánh giá rồi xem xét đầu tư các bến phụ trợ cho phù hợp tình hình thực tế.

Một bến thuyền tương lai cũng không chỉ gồm điểm neo tàu. Đề án cho phép sử dụng một phần mặt nước Hồ Tây để bố trí sàn cập tàu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh và các hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, diện tích từng bến, công suất hành khách, số lượng tàu, thiết kế kiến trúc cũng như thời điểm đưa vào khai thác hiện chưa được công bố.

Vị trí của 3 bến thuyền chính đã được xác định là: Nhà hát Ngọc Trai, khu vực đôi rồng gốm và vườn hoa đường Nguyễn Đình Thi (Ảnh ST)

Cùng với đó, Hà Nội đã có hành lang pháp lý cho nhiều hoạt động mặt nước. Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về quản lý và khai thác Hồ Tây cho phép kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng thuyền, cano, mô tô nước, xe đạp nước..., không lưu trú qua đêm; ngoài ra còn có bơi thuyền, lướt ván, ván buồm, đua thuyền và một số hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Điều đó mở ra khả năng trong tương lai, người dân và du khách có thể trải nghiệm Hồ Tây từ mặt nước thay vì chỉ đi bộ, đạp xe hoặc lái xe vòng quanh bờ. Tuy nhiên, các tuyến tàu chở khách, loại phương tiện, lịch trình hay giá vé cụ thể vẫn cần chờ phương án vận hành sau này.

Phối cảnh Hồ Tây trong tương lai (Ảnh UBND Thành phố Hà Nội)

Một thời Hồ Tây tấp nập du thuyền, nhà nổi

Nhìn lại khoảng một thập kỷ trước, dịch vụ trên mặt nước Hồ Tây thực tế không phải điều xa lạ.

Hoạt động kinh doanh du thuyền tại đây bắt đầu phát triển từ những năm 2000. Với nhiều người Hà Nội, những cái tên như du thuyền Potomac hay các nhà hàng nổi từng là hình ảnh quen thuộc bên hồ. Một số tàu được cải tạo thành không gian ăn uống, tổ chức tiệc và dịch vụ giải trí.

Tuy nhiên, mô hình này cũng phát sinh nhiều vấn đề về điều kiện bến thủy, đăng ký - đăng kiểm phương tiện, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Tháng 10/2016, Hà Nội quyết định dừng hoạt động bến thủy nội địa cùng các hoạt động kinh doanh liên quan ở Hồ Tây. Đầu năm 2017, các doanh nghiệp tiếp tục được yêu cầu tháo dỡ cầu dẫn, nhà nổi và di dời du thuyền khỏi khu vực Nguyễn Đình Thi.

Ảnh Báo Hà Nội Mới

Bởi vậy, việc hình thành 6 bến mới có thể được xem là bước chuẩn bị cho sự "hồi sinh" của trải nghiệm du lịch đường thủy Hồ Tây sau gần một thập kỷ, nhưng theo cách khác trước. Đây không phải việc đưa nguyên trạng những nhà hàng nổi hay du thuyền cũ trở lại, mà là xây dựng một hệ thống bến được quy hoạch, có hạ tầng và đặt trong khuôn khổ quản lý mới.

Những hồ nổi tiếng thế giới đã biến bến thuyền thành điểm du lịch ra sao?

Mô hình này không xa lạ tại những hồ lớn nổi tiếng thế giới.

Trên hồ Geneva, hệ thống CGN có hàng chục điểm đón trả khách tại Geneva, Lausanne, Montreux, Nyon, Yvoire, Évian-les-Bains... Bốn tuyến vận tải thường xuyên có thể cung cấp tới 120 lượt qua hồ mỗi ngày, phục vụ cả người đi làm lẫn khách du lịch. Bên cạnh giao thông thường nhật còn có các hành trình cruise nối nhiều điểm ven hồ, biến việc đi tàu thành một trải nghiệm du lịch riêng.

Tại hồ Biwa - hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản, Otsu Port được Hiệp hội Du lịch Otsu giới thiệu là "cửa ngõ du lịch của hồ Biwa". Từ bến trung tâm, du khách có thể tiếp tục những hành trình trên mặt hồ và kết nối tới các điểm tham quan khác.

Ảnh Visit Lake Geneva

Còn ở hồ Como, Italy, tàu và ferry kết nối liên tục Como với Bellagio, Varenna, Menaggio, Cadenabbia hay Lecco. Việc xuống tàu ở một thị trấn ven hồ, đi bộ tham quan rồi tiếp tục lên tàu tới điểm kế tiếp đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình của du khách.

Với Hồ Tây, việc 6 bến thuyền sẽ vận hành theo mô hình nào vẫn chưa được công bố. Song nếu được kết nối hợp lý với đường dạo, Greenway, công viên và các điểm văn hóa quanh hồ, những bến mới có thể mở ra một cách khám phá Hà Nội khác hiện nay: không chỉ vòng quanh Hồ Tây, mà còn đi từ chính mặt nước để nhìn lại thành phố.