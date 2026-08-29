Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh diện đồ đi biển nét căng như lên bìa tạp chí: Phía sau hình ảnh "bỏng mắt"

Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh đang là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ từ những người theo dõi bóng đá mà còn với cộng đồng mạng. Ngoại hình sáng, có sự nghiệp riêng và những khoảnh khắc tương tác giữa cả hai khiến cái tên Lê Giang Patrik - Hoàng Oanh liên tục được nhắc đến. Và khi theo dõi kỹ hơn những gì cặp đôi này chia sẻ về cuộc sống, cư dân mạng còn phát hiện một điểm chung khá thú vị: cả hai đều mê tập luyện.

Một người là thủ môn chuyên nghiệp, chuyện dành phần lớn thời gian cho vận động gần như là điều hiển nhiên. Người còn lại là MC, nghệ sĩ và có nhiều công việc khác nhưng cũng duy trì một danh sách hoạt động thể chất đủ dài, từ pilates, yoga đến chạy bộ, chạy trail, đạp xe,...

Cặp đôi chăm đều, đẹp đều của làng bóng đá

Lê Giang Patrik sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,88m cùng thân hình vạm vỡ. Trong những hình ảnh được chia sẻ, phần cơ bụng 6 múi hiện rõ, các nhóm cơ ở ngực, vai, tay và bụng cũng có độ nét đáng chú ý.

Body nét căng của Lê Giang Patrik

Với một vận động viên chuyên nghiệp, thể trạng là một phần của nghề nghiệp. Nhưng để duy trì vóc dáng như vậy, Patrik không chỉ dựa vào những buổi tập cùng CLB Công an TP.HCM hay Đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh các giáo án chuyên môn dành cho thủ môn, anh còn duy trì nhiều hình thức vận động khác để tăng cường sức bền và cải thiện thể lực toàn diện như tập gym, bơi lội,...

Điều này cũng phần nào lý giải cho hình thể của Patrik. Một body có cơ bụng nét căng không phải kết quả của một vài buổi tập hứng lên mà là thành quả của một lịch trình vận động được duy trì trong thời gian dài.

Với Patrik, việc tập luyện rõ ràng bắt đầu từ yêu cầu của nghề nghiệp. Nhưng nhìn cách anh duy trì những hoạt động ngoài sân cỏ, vận động dường như không dừng lại ở một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Ngoài bóng đá, nam thủ môn tập luyện nhiều bộ môn bổ trợ

Nếu Patrik tập luyện vì anh là một VĐV chuyên nghiệp, Hoàng Oanh lại cho thấy một cách khác để thể thao trở thành một phần của đời sống. Nữ MC từng chia sẻ hình ảnh tham gia nhiều bộ môn như yoga, chạy bộ, chạy trail và đạp xe.

Nhờ vậy, dù đã trải qua một lần sinh con, Hoàng Oanh vẫn duy trì vóc dáng thon gọn và cân đối. Nhưng nhìn vào cách cô lựa chọn nhiều bộ môn khác nhau, có thể thấy việc tập luyện không chỉ xoay quanh câu chuyện giảm vài kilogram hay giữ một vòng eo đẹp.

Yoga thiên về sự tập trung. Chạy bộ hay chạy trail lại là một trải nghiệm khác, nơi sức bền được thử thách. Đạp xe cũng vậy. Hoàng Oanh không gắn mình với một hình thức vận động duy nhất mà liên tục thay đổi trải nghiệm.

Hoàng Oanh cũng tham gia nhiều bộ môn thể thao khác nhau

Vóc dáng cân đối, vòng eo nhỏ xíu giúp Hoàng Oanh cân mọi trang phục

Lợi thế của các cặp đôi cùng mê tập luyện, mê thể thao

Điều thú vị ở một cặp đôi cùng mê thể thao không chỉ nằm ở chuyện có thể rủ nhau đi tập. Quan trọng hơn, họ dễ hiểu một nhu cầu mà người ngoài đôi khi khó hiểu: có những ngày rất bận nhưng vẫn muốn dành một tiếng để chạy, đạp xe, tập pilates hay đơn giản là vận động cho cơ thể được “reset”.

Ở tuổi 30+, khi công việc, con cái, các mối quan hệ và đủ loại deadline cùng chen vào một ngày, việc duy trì một routine riêng đã không dễ. Hai người cùng coi chuyện tập luyện là một phần của cuộc sống có thể tạo ra một kiểu đồng hành khá tự nhiên. Không cần lúc nào cũng phải tập luyện cùng nhau, nhưng hiểu vì sao đối phương cần khoảng thời gian ấy.

Một người có thể muốn chạy thêm vài kilomet, người kia thích pilates. Một người tập để phục vụ công việc chuyên môn, người còn lại tập để giữ sức khỏe và vóc dáng. Mục tiêu không giống nhau vẫn có thể chung một tinh thần: cơ thể là thứ cần được chăm sóc đều đặn, chứ không phải đợi đến lúc có vấn đề mới bắt đầu quan tâm.

Với các cặp đôi, đây cũng là một trong những sở thích ít tạo cảm giác “tiêu khiển” mà có thể trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Cùng đi tập gym, cùng đi leo núi hoặc đơn giản là hỗ trợ nhau hoàn thành buổi tập đều tạo ra những khoảng thời gian ở cạnh nhau mà không cần phải nghĩ xem hôm nay đi đâu, ăn gì.

Vóc dáng nét như chụp tạp chí của cặp đôi!

Không dừng lại ở đó, các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra nhiều lợi ích khi cặp đôi cùng mê tập luyện.

Chẳng hạn như một nghiên cứu công bố trên Thư viện online Wiley vào tháng 8/2026 trên 1.693 cặp vợ chồng trẻ tại Mỹ, cũng ghi nhận việc tập luyện cùng nhau có liên hệ với khả năng giao tiếp và giải quyết xung đột tốt hơn, đồng thời mức độ xung đột thấp hơn. Đáng chú ý, khi được xem xét cùng lúc với việc tập luyện cá nhân, hoạt động tập chung cho thấy mối liên hệ mạnh hơn với các chỉ số tích cực trong hôn nhân.

(Ảnh: IGNV)