Mỹ nhân showbiz cưới “hồng hài nhi” cao 1m80: 35 tuổi ngày càng phơi phới, gu ăn mặc đẹp khỏi bàn

Diệu Nhi (SN 1991) là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, được yêu mến qua nhiều vai diễn cùng hành trình hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Sau khi kết hôn với diễn viên - ca sĩ Anh Tú Atus, nữ diễn viên càng nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng ông xã xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Cặp trai tài gái sắc được dân tình đánh giá là một trong những "cặp đôi vàng" của Vbiz. Không chỉ có hôn nhân viên mãn, Diệu Nhi ở tuổi 35 còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi diện mạo ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Bên cạnh nhan sắc ngày một thăng hạng, nữ diễn viên còn ghi điểm nhờ gu thời trang siêu nịnh mắt, lúc nữ tính điệu đà, khi lại trẻ trung, phóng khoáng và cực kỳ thời thượng. Ngắm những màn lên đồ của Diệu Nhi, chị em chắc chắn sẽ có thêm nhiều công thức hay ho để làm mới phong cách.

Khoe phong cách clean girl nịnh mắt, Diệu Nhi chọn diện thiết kế áo trễ vai sành điệu, mix cùng quần lửng dáng rộng, tạo nên tổng thể đơn giản mà vẫn cuốn hút. Kết hợp layout makeup nhẹ nhàng cùng kiểu tóc sát đầu trendy, nữ diễn viên mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại và đầy khí chất. Ở tuổi 35, Diệu Nhi vẫn chứng minh phong độ mặc đẹp chẳng hề kém cạnh hội gái trẻ.

Style đời thường của Diệu Nhi không cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ khéo léo, vừa trẻ trung vừa cuốn hút. Trong một outfit, cô diện áo thun dáng ôm mix cùng quần ống loe màu trắng, tạo nên tổng thể hài hòa và thanh thoát. Phom áo gọn gàng kết hợp phần quần loe nhẹ giúp cân bằng tỷ lệ vóc dáng, đồng thời mang đến cảm giác cao ráo hơn. Chị em nào đang thiếu những item cơ bản tương tự trong tủ đồ thì rất đáng tham khảo công thức này, đơn giản nhưng diện lên nịnh dáng thôi rồi.

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Diệu Nhi xuống phố sành điệu với set đồ mang đậm vibe “mấy chị Tây”. Cô lựa chọn áo quây phối ren nơ kết hợp cùng quần lửng phối ren đồng điệu, mix với guốc cao gót để tăng vẻ thời thượng. Điểm nhấn thú vị còn nằm ở chiếc băng đô ren trên tóc, giúp tổng thể thêm phần duyên dáng mà không hề cầu kỳ. Outfit vừa trendy, trẻ trung lại mang đến cảm giác phóng khoáng, khỏe khoắn. Chị em muốn F5 phong cách theo hướng hiện đại, mang chút vibe Tây có thể lưu ngay công thức này.

Vi vu nghỉ dưỡng, Diệu Nhi ghi điểm với set trắng tinh khôi đẹp lịm tim gồm áo hai dây phối cùng quần suông phối bèo nữ tính. Thiết kế không cầu kỳ nhưng chính chi tiết bèo nhún đã trở thành điểm nhấn nịnh mắt, giúp tổng thể thêm mềm mại và nổi bật. Phom dáng thoải mái, năng động mà vẫn duyên dáng khiến set đồ này đặc biệt hợp cho những chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng hay dạo biển.

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Style của Diệu Nhi mang đậm nét trẻ trung, năng động và rất đúng gu hội chị em. Trong một outfit, cô diện thiết kế áo hai dây có chi tiết rút dây, mix cùng chân váy xòe và đôi dép xỏ ngón xinh xắn. Không cần phối đồ quá cầu kỳ, chỉ với vài item quen thuộc và cách kết hợp khéo léo, nữ diễn viên đã có ngay diện mạo nổi bật, tươi tắn mà vẫn cực kỳ thời thượng. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo cách phối này để áp dụng cho những ngày muốn lên đồ nhanh nhưng vẫn đẹp mắt.

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