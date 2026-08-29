TOTO ra mắt giải pháp phòng tắm đồng bộ 2026 cho phân khúc phổ thông và cao cấp

Tiêu dùng thông minh: Bắt đầu từ sự đồng bộ

Người tiêu dùng hiện đại ưa chuộng một không gian sống liền mạch, có sự kết nối giữa các món đồ nội thất một cách đồng bộ. Việc chắp vá thiết bị vệ sinh từ nhiều nguồn thường kéo theo những "chi phí ẩn": từ việc rò rỉ nước, hỏng hóc vặt, cho đến sự bất tiện khi gọi thợ sửa chữa nhiều lần, mỗi lần, mỗi thiết bị lại phải gọi thợ từ những hãng khác nhau vô cùng phiền phức. Thay vì phải tự lắp ghép từ các thương hiệu khác nhau, việc ứng dụng dải sản phẩm đồng bộ từ TOTO giúp không gian giữ được sự liền mạch, nâng tầm thẩm mỹ chung.

Giải pháp phân khúc phổ thông: cải tiến tinh tế từ thói quen sử dụng của người Việt

Tâm điểm chính là dòng sen vòi NEW STANDARD được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi chính đội ngũ kỹ sư TOTO Việt Nam. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho dấu ấn "Trí tuệ Việt" trong việc kế thừa các chuẩn mực chất lượng khắt khe từ Nhật Bản. Được cải tiếntừ việc quan sát những thói quen sử dụng nhỏ nhất của người Việt, là minh chứng cho tinh thần bền bỉ cải tiến của TOTO.

Sen vòi NEW STANDARD được tinh chỉnh đường kính thân gọn gàng (Ø38mm), tăng 36% chiều cao và 4% chiều dài vòi so với thế hệ trước. Tỷ lệ này tạo ra khoảng xả rộng rãi, giúp gia chủ không còn khó chịu với tình trạng văng ướt khi rửa tay hay chật vật kỳ cọ vết bẩn đóng cặn lại ở chân vòi. Để đối phó với khí hậu nóng ẩm dễ làm hoen gỉ kim loại tại Việt Nam, lớp mạ Chrome-Niken của TOTO đóng vai trò như một "lớp áo giáp", giữ cho bề mặt luôn sáng bóng.

Để hoàn thiện trọn vẹn một phòng tắm đồng bộ, TOTO giới thiệu chậu treo tường mới LHT333C và LT333C. Sở hữu vành chậu mỏng chỉ 10mm (giảm tới 67% so với phiên bản cũ), kết hợp cùng thiết kế thành chậu phẳng giúp người dùng tiện lợi đặt cốc, bàn chải hay xà phòng. Đặc biệt, lòng chậu phủ bởi lớp men CEFIONTECT độc quyền với bề mặt siêu mịn, chống bám bẩn và dễ dàng vệ sinh.

Khi những sản phẩm mới này kết hợp cùng bàn cầu một khối MS857 (hoặc hai khối CS302/326), người tiêu dùng có thể tận hưởng trọn vẹn giải pháp phòng tắm đồng bộ hoàn hảo cho phân khúc phổ thông. Thương hiệu không chỉ giải quyết triệt để bài toán tối ưu không gian cho các gia đình Việt, mà còn đảm bảo tính kinh tế với chất lượng Nhật Bản nằm trong tầm tay.

Giải pháp phân khúc cao cấp: Tuyệt tác khởi nguồn từ truyền thống Nhật Bản

Không dừng lại ở phân khúc phổ thông, TOTO mang đến lựa chọn nâng cấp dành cho gia chủ mong muốn mở rộng mức đầu tư. Nổi bật trong số đó là bộ sưu tập sen vòi cao cấp G Selection - dòng Tuyển chọn với kỹ nghệ đúc mỏng và công nghệ tay gạt êm Comfort Slide phủ Carbon kim cương (DLC). Dòng Tuyển chọn mở ra sự đa dạng trong ngôn ngữ thiết kế, từ series GK (KUMIKI) và GN (SAKAKI) hoàn toàn mới, cho đến các hình khối sản phẩm lấy cảm hứng từ những kỹ thuật chế tác của truyền thống Nhật Bản.

Nhằm tôn vinh bản sắc cá nhân, TOTO bổ sung tông màu Đen mờ (Matte Black) và Trắng mờ (Matte White) cho dòng bàn cầu thông minh NEOREST và dòng bồn tắm đặt sàn. Bề mặt nhám mờ giúp loại bỏ cảm giác khó chịu do ánh sáng phản quang, tạo không gian tĩnh tại, tuyên ngôn mạnh mẽ cho triết lý "Pure Luxury - Sang trọng thuần khiết".

Cuối cùng là trải nghiệm đa giác quan với nước qua dòng sen tắm âm trần TX486S kích thước lớn giúp dòng nước ôm trọn cơ thể và kèm bát sen cầm tay GB26 tích hợp nút "Dừng thông minh", mang đến một trải nghiệm thư giãn, an toàn và bền vững được hòa quyện trọn vẹn.

Thẩm mỹ và chất lượng Nhật Bản không chỉ dành cho "đại gia", TOTO đã và đang mở rộng đến đông đảo các gia đình Việt, phục vụ những quyết định đầu tư khôn ngoan – mức chi phí phù hợp để thu lại sự an tâm tuyệt đối, tiện nghi dài lâu và một "chất sống mới" bền vững mỗi ngày.

Vừa qua, TOTO Việt Nam đã tổ chức sự kiện mắt sản phẩm mới "NEW STANDARD – TÁI KIẾN TẠO CHẤT SỐNG MỚI" vào ngày 19/08/2026 tại Hà Nội với sự góp mặt đông đảo của hệ thống Nhà phân phối và đại lý. Đáng chú ý, chương trình có sự hiện diện của khách mời đặc biệt - Huyền thoại bóng đá Việt Nam - Lê Huỳnh Đức, đại sứ hình ảnh sản phẩm Sen vòi NEW STANDARD, cùng công nghệ trình diễn ấn tượng.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại:

SHOWROOM TOTO HÀ NỘI: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội.

SHOWROOM TOTO TP.HCM: Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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