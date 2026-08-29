Nam doanh nhân người Đà Nẵng từng học Thạc sĩ Văn học, chuyển hướng học Đạo diễn: Đứng sau loạt sự kiện cùng "bà trùm" hoa hậu Phạm Kim Dung

Giữa thời điểm Miss World 2026 đang diễn ra tại Việt Nam với sự góp mặt của 111 người đẹp quốc tế, đạo diễn Hoàng Nhật Nam là một trong những cái tên xuất hiện phía sau hàng loạt sân khấu, chương trình lớn. Doanh nhân người Đà Nẵng hiện đồng hành cùng CEO Phạm Kim Dung trong nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực sắc đẹp, giải trí.

Hoàng Nhật Nam tên đầy đủ là Hoàng Hữu Nhật Nam. Trước khi gắn bó với sân khấu, ông từng học Ngữ văn - Báo chí tại Đại học Khoa học Huế, sau đó học Thạc sĩ Văn học Việt Nam tại Đại học Đà Nẵng rồi tiếp tục theo học chuyên ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Hiện nay, Hoàng Nhật Nam được biết tới với nhiều vai trò trong lĩnh vực giải trí và tổ chức sự kiện. Trong hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam, ông đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ chức và trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình quan trọng.

Gần 10 sân khấu trong vòng 37 ngày

Một trong những chương trình mới nhất mang dấu ấn của Hoàng Nhật Nam là Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17, diễn ra tối 27/8 tại Nhà hát Đó, Nha Trang, trong khuôn khổ Miss World 2026.

Thông tin từ BTC cho biết chương trình mang chủ đề Soul of Heritage - Linh hồn di sản, đồng thời kết hợp hai nội dung World Designer và Top Model. Đêm diễn mở màn bằng trích đoạn Chum Show, sử dụng hình ảnh chiếc chum trong đời sống và tín ngưỡng bản địa để dẫn dắt câu chuyện, trước khi chuyển sang các lớp thời trang đương đại. Kiến trúc với những đường cong và mái vòm đặc trưng của Nhà hát Đó cũng được tận dụng như một phần của không gian trình diễn.

Đáng chú ý, đây chỉ là một trong gần 10 chương trình mà Hoàng Nhật Nam và ê-kíp thực hiện liên tiếp trong khoảng hơn một tháng.

Theo thông tin từ BTC, chuỗi công việc kéo dài 37 ngày, bắt đầu từ chung kết Miss Grand Vietnam 2026 tại TP.HCM vào tối 31/7 và dự kiến khép lại bằng chung kết Miss World lần thứ 73 vào ngày 5/9.

Sau chương trình tại TP.HCM, ê-kíp chuyển sang hành trình Miss World 2026 với lịch trình trải dài qua nhiều địa phương.

Ngày 12/8, lễ khai mạc Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Quảng trường biển Hạ Long Marina, Quảng Ninh. Thông tin từ BTC cho biết chương trình quy tụ 111 thí sinh cùng khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn là màn trình diễn áo dài của toàn bộ 111 người đẹp trong bộ sưu tập Tinh hoa lụa Việt. Các thí sinh đồng thời xuất hiện với những chiếc nón lá mang hình ảnh vịnh Hạ Long, Yên Tử và các biểu tượng của vùng đất di sản.

Một số hình ảnh nổi bật trong đêm diễn vừa qua

Từ sân khấu ven biển Đồ Sơn đến Nhà hát Đó ở Nha Trang

Chỉ ít ngày sau chương trình tại Quảng Ninh, đoàn tiếp tục di chuyển tới Hải Phòng.

Tối 18/8, Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 16 được tổ chức tại Quảng trường biển Dragon Beach, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.

Thông tin từ BTC cho biết sân khấu lần này được dựng ngoài trời với đường băng hướng ra biển. Phía sau là hệ thống mô hình hành tinh, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, phun nước và pháo hoa nhằm tạo chiều sâu cho không gian trình diễn.

Với chủ đề The Green World, chương trình đồng thời là vòng đầu của phần thi Top Model. 111 thí sinh Miss World trình diễn các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế Việt Nam, trong khi ban giám khảo đánh giá kỹ năng catwalk, sự tự tin, phong thái và khả năng thể hiện tinh thần của trang phục.

Hai ngày sau, hành trình tiếp tục tại Khánh Hòa.

Tối 20/8, Gala Dinner Welcome Miss World to Nha Trang được tổ chức tại Marina Beach Club. Ngày 21/8, 111 người đẹp tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I ở Quảng trường 2/4.

Đến ngày 25/8, Hoàng Nhật Nam và ê-kíp thực hiện chung kết phần thi Tài năng tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Từ 111 thí sinh, 23 người được lựa chọn vào đêm thi với nhiều loại hình trình diễn như ca hát, múa truyền thống, ballet, nhạc cụ, khiêu vũ và thậm chí death metal.

Hai ngày sau đó, Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 tiếp tục được tổ chức tại Nhà hát Đó. Tại đây, Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, qua đó giành quyền vào thẳng Top 40 Miss World 2026.

Điểm đáng chú ý của chuỗi chương trình nằm ở việc mỗi địa điểm lại đặt ra một bài toán dàn dựng khác nhau. Nếu ở Hải Phòng là đường băng ngoài trời hướng biển, tại Nha Trang lại là không gian có kiến trúc đặc thù của Nhà hát Đó. Trong khi đó, các chương trình tại quảng trường yêu cầu xử lý một không gian lớn, lượng người tham gia đông và nhiều yếu tố về vận hành.

Hai sân khấu lớn vẫn còn ở phía trước

Theo kế hoạch được BTC công bố, chuỗi chương trình vẫn chưa kết thúc.

Tối 2/9, Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World dự kiến diễn ra tại Quảng trường 2/4, Khánh Hòa. Chương trình được tổ chức đúng dịp Quốc khánh, kết hợp phần nghệ thuật của Việt Nam với trang phục, âm nhạc và vũ điệu đặc trưng của các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Miss World.

Thông tin từ BTC cho biết đây là một bài toán dàn dựng khác so với các show thời trang trước đó, bởi ê-kíp phải xử lý số lượng lớn trang phục dân tộc, đạo cụ, thể loại âm nhạc và những tiết mục có ngôn ngữ trình diễn khác nhau trong cùng một chương trình.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung đồng hành với nhau trong sự kiện

Đến tối 5/9, chung kết Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra cũng tại Quảng trường 2/4. Sân khấu ngoài trời được bố trí bên bờ biển, cùng lúc phải triển khai các hạng mục âm thanh, ánh sáng, truyền hình, khu vực dành cho thí sinh, khách mời và khán giả.

Thông tin từ BTC cho biết chương trình dự kiến đón hơn 10.500 khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên đêm trao vương miện Miss World được tổ chức tại Việt Nam.