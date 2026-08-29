NSND, diva Thanh Lam mang 'Hoa sữa' sang trời Âu

Tối 18/8/2026 vừa qua, tại nhà hát Romanian Athenaeum, Bucharest, Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Romania - Cello Fundamento Concert 12 (CF 12) đã khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả, cộng đồng người Việt tại Romania và bạn bè quốc tế. Không chỉ là một đêm hòa nhạc, CF12 còn trở thành cuộc gặp gỡ nghệ thuật, nơi âm nhạc kể câu chuyện về quê hương, ký ức và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Romania (Cello Fundamento Concert 12) tại Romanian Athenaeum

Đây là chương trình thứ 12 trong chuỗi Cello Fundamento, do Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập. Chương trình có sự phối hợp tổ chức và sản xuất của ADM Entertainment, với đạo diễn Phan Bảo cùng ê-kíp trực tiếp tham gia dàn dựng và điều hành sân khấu tại Romanian Athenaeum.

Một hành trình âm nhạc nối liền Việt Nam và Romania

Với 16 tiết mục được dàn dựng công phu, CF12 đưa khán giả đi qua nhiều sắc màu của âm nhạc Việt Nam và Romania, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn quê hương đến những tác phẩm giao hưởng và thanh nhạc giàu tính nghệ thuật.

Ngay từ những phút đầu tiên, không gian Romanian Athenaeum đã được mở ra trong sự trang trọng với Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Romania, trước khi chương trình bắt đầu bằng tác phẩm “Trở về đất mẹ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, qua phần trình diễn của nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân cùng nghệ sĩ piano Iulian Ochescu và Bucharest Symphony Orchestra.

Tiến sĩ, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân biểu diễn trên sân khấu nhà hát Romanian Athenaeum

Chương trình tiếp nối với những tác phẩm như “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Ai ra xứ Huế - Thương về miền Trung”, “Cánh chim báo tin vui”, cùng sự góp mặt của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Dòng chảy ấy sau đó được nối tiếp bởi các nghệ sĩ Romania, trong đó có nhóm tứ tấu cello Placello Ensemble, trước khi thăng hoa với sự xuất hiện của Diva Thanh Lam cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân, diva Thanh Lam mang đến đêm diễn những tác phẩm giàu cảm xúc về quê hương, đất nước

Nghệ sĩ Nhân dân, diva Thanh Lam mang đến ba sắc thái khác nhau của âm nhạc Việt Nam qua “Hoa sữa”, “Khát vọng” và “Im lặng đêm Hà Nội”, kết hợp cùng nhạc sĩ Lưu Hà An (piano) và Trần Thanh Phương (guitar). Trong đó, “Im lặng đêm Hà Nội” được trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Bucharest dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm diễn.

Bên cạnh đó, chương trình còn có những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc như “Khát vọng quê hương” qua tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lê Hoài Phương, cùng sự kết hợp của sáo trúc, đàn t’rưng và dàn nhạc giao hưởng. Những chất liệu âm nhạc Việt Nam được đặt trong không gian giao hưởng châu Âu, tạo nên một cách kể mới về đất nước và con người Việt Nam trước khán giả quốc tế.

Sau phần trình diễn của Thanh Lam, nhạc trưởng Bogdan Postelache tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ huy các tác phẩm cuối của chương trình, gồm “La Boda de Luis Alonso”, “Copacul” và “Torna a Surriento”, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam, Romania và Dàn nhạc giao hưởng Bucharest.

Đặc biệt, trong chuyến lưu diễn, Giám đốc điều hành ADM Entertainment - vocalist Kate Nguyen cũng tham gia biểu diễn với ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Với giai điệu trong trẻo, giàu chất thơ về Hà Nội, phần trình diễn mang đến một điểm nhấn nhẹ nhàng, góp thêm một sắc màu nữ tính và gần gũi cho hành trình âm nhạc của CF12.

Khi âm nhạc mang theo câu chuyện quê hương

Điều làm nên dư âm riêng của CF12 không chỉ nằm ở sự quy tụ của những nghệ sĩ tài năng, mà còn ở cách chương trình đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.

Những giai điệu về Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, miền Trung hay quê hương Việt Nam được đặt trong không gian giao hưởng châu Âu, bên cạnh sự tham gia của các nghệ sĩ Romania. Qua đó, văn hóa Việt Nam không xuất hiện như một sự giới thiệu đơn thuần, mà trở thành một phần tự nhiên trong cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, với những người Việt đang sống xa quê, các tác phẩm về Hà Nội và quê hương mang theo một tầng cảm xúc khác, đó là nỗi nhớ, sự gắn bó và những ký ức về quê hương được đánh thức qua âm nhạc.

Sau những tác phẩm mang âm hưởng Romania như “La Boda de Luis Alonso”, “Copacul” và “Torna a Surriento”, chương trình trở về với Việt Nam qua “Hướng về Hà Nội” của cố nhạc sĩ Hoàng Dương, với phần phối khí của nhạc sĩ Lưu Hà An. Tiết mục có sự tham gia của Đinh Hoài Xuân (cello), Trần Khánh Quang (clarinet), Iulian Ochescu (piano), hợp xướng và Bucharest Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Bogdan Postelache.

Đặc biệt, tác phẩm “Hướng về Hà Nội” được dàn dựng thành một đại cảnh với sự tham gia của khoảng 20 thành viên cộng đồng người Việt tại Romania. Trong tà áo dài, cùng nón và hai lá cờ Việt Nam - Romania, các thành viên cộng đồng xuất hiện trên sân khấu, hòa cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ, tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Các nghệ sĩ Việt Nam tự hào biểu diễn trên sân khấu CF12, trong không gian âm nhạc giao thoa văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia

Giữa không gian cổ kính của Romanian Athenaeum, hình ảnh hai lá cờ Việt Nam và Romania cùng xuất hiện trong một đại cảnh âm nhạc về Hà Nội đã mang đến nhiều xúc động cho cả khán giả Việt Nam và Romania. Đó không chỉ là một phần kết đẹp về mặt sân khấu, mà còn như một lời tri ân, thể hiện sự trân trọng đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Khi những thanh âm cuối cùng của “Hướng về Hà Nội” vang lên, cảm xúc của đêm diễn không chỉ thuộc về những người nghệ sĩ trên sân khấu. Đó còn là cảm xúc của những người Việt đang đứng giữa một thành phố châu Âu nhưng vẫn tìm thấy một phần quê hương trong từng giai điệu.