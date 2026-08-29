Thành quả của Vân Sơn tại Mỹ sau khi phá sản

Mới đây, danh hài Vân Sơn đã tự hào khoe thành quả mới của mình tại vườn nhà sau khi phá sản trung tâm, lui về nhà một thời gian. Anh nói: "Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây được gọi là superstar trong khu vườn nhà tôi.

Các bạn coi này, đây là cây xoài mà ra trái quá trời, trái mọc theo từng chùm cứ như là chùm nho vậy. Trời đất ơi, một chùm như vậy mà mấy chục trái, có chùm lên tới 50 trái.

Tôi không biết cây xoài này sẽ lớn nữa hay lớn tới bao nhiêu, nhưng hiện nay thì trái mọc ra quá trời, ươm vàng luôn. Trời đất ơi, trái chín mọng, tôi ăn được luôn tại cây. Trái cây chín trong vườn nhà, hái xuống ăn liền, nó ngọt, nó thơm, nó mọng nước.

Đây chỉ là một góc thôi, bên kia còn nhiều trái hơn nữa. Cây xoài này ít nhất phải vài trăm trái, riêng góc tôi đang đứng đây đã gần cả trăm trái rồi.

Cây xoài này tôi trồng ít nhất phải 15 năm rồi, nhưng những năm trước chỉ ra hoa, không đậu thành trái được hoặc đậu trái nhỏ xíu rồi rụng hết. Chỉ tới năm nay nó mới ra trái bự thế này và ăn được luôn.

Tầm 3, 4 năm trước, tôi bực mình quá mới cầm dao đứng cạnh nó để dọa nó, giống như cái mẹo của người dân miền Tây ngày xưa, dọa cây là mày mà không ra trái thì tao chặt mày.

Thế là tới năm nay cây xoài ra trái quá trời, trái nào cũng căng mọng. Có thể mùa này trái chưa đủ lớn lắm nhưng mùa sau sẽ lớn tiếp, còn mùa này cũng ăn được rồi, ăn ngọt lịm luôn. Mấy mùa trước trái chỉ bằng ngón tay thôi.

Vì thế nên tôi gọi cây xoài này là superstar trong vườn nhà tôi năm nay. Mỗi ngày tôi đều ra đây ngắm nó là thấy vui rồi. Đây chính là một thú vui của tôi khi không đi show hay làm dự án phim.

Đây là thành quả của tôi sau 15 năm khiến tôi rất vui. Có thể nhiều bạn nhà cũng trồng xoài sẽ bảo sao xoài nhà tôi trái bé thế, không to như xoài nhà các bạn, nhưng với tôi thì tôi vui lắm.

Tôi vui vì đây là công sức bao nhiêu năm tôi chăm bón, mong đợi nó, giờ nó ra thành quả. Đúng là người nông dân ở Việt Nam có nhiều mẹo trồng cây rất hay mà tôi phải nể".

Được biết, sau khi phá sản trung tâm Vân Sơn, danh hài Vân Sơn chủ yếu đi diễn show và thi thoảng về nước tham gia các dự án phim. Thời gian còn lại anh ở nhà nghỉ ngơi bên khu vườn mình tâm đắc.