Căn nhà của Hoà Minzy

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1995 không chỉ có sự nghiệp ngày càng ổn định mà còn tích lũy được khối tài sản đáng chú ý.

Trong quá trình hoạt động, Hòa Minzy liên tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh và tham gia nhiều chương trình giải trí. Nữ ca sĩ cũng từng mạnh tay đầu tư cho các dự án cá nhân và hoạt động cộng đồng. Được biết, cô sở hữu bất động sản ở nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt và quê nhà Bắc Ninh. Trong đó, những căn nhà và bất động sản của nữ ca sĩ nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Ảnh: FBNV

Sau đó, nữ ca sĩ từng bước tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV

Một trong những tổ ấm từng được Hòa Minzy chia sẻ nhiều là căn nhà tại TP.HCM, nơi cô từng sinh sống cùng con trai trong thời gian dịch Covid-19. Thời điểm giãn cách, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian ở nhà và thường xuyên ghi lại cuộc sống thường ngày qua các video, vlog đăng tải trên YouTube. Qua những hình ảnh được Hòa Minzy chia sẻ khi đó, căn nhà có tông màu be trắng sang trọng, không gian sinh hoạt khá thoải mái, được bài trí theo phong cách hiện đại.

Căn hộ Hoà Minzy sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng rãi. Ảnh: FBNV

Thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát, nữ ca sĩ thường xuyên làm vlog đời thường tại căn nhà này đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Ngoài căn nhà này, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản khác. Đầu năm 2020, Hòa Minzy công khai hình ảnh căn nhà đang được xây dựng tại quê nhà và tiết lộ đây là món quà cô dành tặng bố mẹ. Công trình có quy mô 5 tầng, hai mặt tiền. Nữ ca sĩ cho biết toàn bộ số tiền xây nhà là khoản cô dành dụm được sau thời gian làm việc.

Thời điểm đó, Hòa Minzy từng chia sẻ đầy tình cảm rằng cô muốn bố mẹ được sống vui vẻ, sung túc. Khi một khán giả thắc mắc gia đình có thể sử dụng hết một căn nhà lớn như vậy hay không, nữ ca sĩ giải thích gia đình cô có 5 anh chị em nên muốn xây nhà rộng để những dịp mọi người đoàn tụ có đủ không gian sinh hoạt.

Giọng ca 9x từng tặng bố mẹ căn nhà 5 tầng 2 mặt tiền vào năm 2020. Ảnh: FBNV

Không chỉ chi tiền mua đất cho bố mẹ, cô còn tặng xe, xây biệt thự sang trọng ở quê nhà. Tết 2022, Hòa Minzy từng hé lộ không gian của căn nhà khi đưa con trai về quê. Căn biệt thự nổi bật với vẻ ngoài bề thế, khoảng sân rộng. Theo chia sẻ của chị gái Hòa Minzy, nữ ca sĩ là người tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng căn nhà dành cho bố mẹ.

Căn nhà được xây dựng trên khuôn viên khoảng 1.000m² tại quê nhà Bắc Ninh, có sân vườn rộng và thiết kế theo dạng chữ L. Những món quà này phần nào cho thấy nữ ca sĩ dành nhiều sự quan tâm cho gia đình sau khi có được thành quả từ nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hoà Minzy còn xây biệt thự sang trọng, khuôn viên khoảng 1.000m2 ở quê nhà cho bố mẹ. Ảnh: FBNV