Tuyển thủ Việt Nam 2 lần vô địch ASEAN Cup nhưng chưa thi đấu phút nào

Việc đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 không chỉ đánh dấu mốc chói lọi cho bóng đá nước nhà, mà còn mang về bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cho dàn tuyển thủ. Giữa những ngôi sao rực rỡ, trường hợp của thủ thành Trần Trung Kiên lại mang đến một lát cắt vô cùng thú vị. Anh sở hữu 2 tấm huy chương vàng Đông Nam Á liên tiếp các năm 2024, 2026 dù chưa từng xỏ găng ra sân một phút nào ở cấp độ ĐTQG tại giải đấu này.

Chiến thắng vang dội tại ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch khu vực. Thành tích này đưa Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần đăng quang, trong khi những ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức, Xuân Son, Thành Chung hay Đặng Văn Lâm cũng chạm mốc 2 lần lên ngôi. Thế nhưng, câu chuyện của thủ thành trẻ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai lại gây chú ý theo một cách rất riêng.

Thủ môn Trung Kiên 2 lần giành chức vô địch Đông Nam Á (Ảnh: FBNV)

Ở kỳ ASEAN Cup 2024, Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào danh sách dự giải khi mới 21 tuổi. Năm đó, khung gỗ của đội tuyển được luân phiên đảm nhận bởi Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu. Trung Kiên sắm vai thủ môn số 3 và khép lại giải đấu mà không ra sân phút nào. Đến ASEAN Cup 2026, sự xuất hiện của thủ thành nhập tịch Lê Giang Patrik - người thi đấu xuất thần và bắt chính trọn vẹn, tiếp tục khiến cơ hội ra sân của anh là bằng không. Dù vậy, nhờ có tên trong danh sách đăng ký chính thức, Trung Kiên vẫn đủ điều kiện hợp lệ để nhận hai tấm huy chương vàng vô địch Đông Nam Á.

Trung Kiên còn trẻ sắm vai trò dự bị (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng hành trình của chàng trai sinh năm 2003 chỉ gắn liền với yếu tố may mắn. Với chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trung Kiên từ lâu đã là "bức tường thép" kiên cố ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Anh chính là nhân tố cốt cán trong hành trình đăng quang hai chức vô địch U23 Đông Nam Á (2023, 2025) và tấm huy chương vàng SEA Games 33. Đặc biệt, tại VCK U23 châu Á 2026, màn trình diễn xuất thần cùng những pha cứu thua mạo hiểm của Trung Kiên đã góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng lịch sử, qua đó nhận được lời khen ngợi trực tiếp từ trang chủ FIFA.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Trung Kiên từng cùng Công An Nhân Dân vô địch V.League 2 (2022) và đưa U21 HAGL lên ngôi giải U21 Quốc gia 2024 trước khi chiếm trọn suất bắt chính tại V.League 1. Tháng 10/2025, anh cũng đã chính thức có trận bắt chính đầu tiên cho ĐTQG tại Vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal.

Trung Kiên sẽ là tương lai của tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Việc HLV Kim Sang-sik liên tục đưa Trung Kiên vào danh sách ĐTQG tham dự các chiến dịch lớn nằm trong kế hoạch quy hoạch dài hạn. Việc được hít thở không khí đỉnh cao, sinh hoạt và rèn luyện bên cạnh các đàn anh đẳng cấp như NLê Giang Patrik hay Văn Lâm chính là "trường học" vô giá. Mới 23 tuổi nhưng đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Trần Trung Kiên không chỉ là "thần may mắn" của đội tuyển mà chắc chắn sẽ là người gác đền số 1 của bóng đá Việt Nam trong tương lai.