1 mỹ nhân showbiz xác nhận ly thân chồng tuyển thủ 3 năm, để lại món nợ 720 tỷ đồng

Ngày 13/7, tờ 163 đưa tin MC, diễn viên Nhiễm Oánh Dĩnh xác nhận ly thân chồng là nhà vô địch quyền anh Trung Quốc Trâu Thị Minh ngay trên chương trình thực tế Chị Đẹp Làm Chủ 2. Theo Nhiễm Oánh Dĩnh, hai vợ chồng đã sống riêng suốt 3 năm qua. Và trong hơn 10 năm hôn nhân với Trâu Thị Minh, cô từng 3 lần đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn, nhưng không thành công. "Những năm qua, tôi gần như một mình nuôi dạy các con, có thể nói là rơi vào tình cảnh góa phụ hôn nhân, chồng có như không", nữ MC nước mắt lưng tròng nói trước ống kính.

Đáng chú ý, Nhiễm Oánh Dĩnh chua chát cho biết chồng cô đang mắc nợ 200 triệu NDT (khoảng 720 tỷ đồng) sau khi khởi nghiệp kinh doanh thất bại. Đến hiện tại, vợ chồng cô đã bán sạch 4 căn nhà ở Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) và Mỹ để gom tiền trả nợ. Do vẫn chưa đủ, Nhiễm Oánh Dĩnh chia sẻ cô phải vay mượn 1 số tiền lớn từ 6 người bạn thân thiết khác trong showbiz. Trong khi đó, Trâu Thị Minh vẫn dưng dưng, thậm chí chặn liên lạc và không thèm nói chuyện với cô. ""Anh ta làm bay màu 4 căn nhà, khiến tôi nợ tiền 6 người bạn nghệ sĩ ngập đầu", Nhiễm Oánh Dĩnh nói.

Nhiễm Oánh Dĩnh cho biết đã ly thân, đồng thời phải bán 4 căn nhà và vay tiền 6 đồng nghiệp trong showbiz để trả nợ cho chồng. Ảnh: Sina.

Do tài sản bị bán sạch, Nhiễm Oánh Dĩnh phải đưa 3 đưa con đi thuê nhà ở tạm. Thời gian qua, cô livestream bán hàng từ sáng đến khuya để kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền học phí cho 3 con trai ở trường quốc tế và chi phí tiêm hormone tăng trưởng tốn khoảng 200.000 NDT/năm (730 triệu đồng) cho cậu con trai thứ 2. Về phía Trâu Thị Minh, anh hiện làm giảng viên tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, nhưng tiền lương hàng tháng đều bị chủ nợ lấy sạch ngay khi vừa vào tài khoản ngân hàng. Gánh nặng tài chính đè nặng trên vai Nhiễm Oánh Dĩnh khiến cô mệt mỏi, bất mãn.

Theo các nguồn tin, sau khi Trâu Thị Minh đột ngột bị mù và phải dừng thi đấu quyền anh từ năm 2017, anh và vợ đã dồn hết tiền bạc để xây dựng tổ hợp phòng gym - quyền anh cao cấp rộng 18.000m2, trang bị máy móc nhập khẩu từ Đức, tủ đồ đặt riêng từ Ý và cả khu bếp đạt tiêu chuẩn Michelin để kinh doanh kiếm tiền. Cặp đôi bán thẻ hội viên 30.000 NDT/năm (110 triệu đồng). Tuy nhiên, cả tháng đầu khai trương, họ chỉ có đúng 12 người đăng ký, trong khi chi phí vận hành hàng tháng hơn 3 triệu NDT (11 tỷ đồng). Còn nhà hàng lẩu của Nhiễm Oánh Dĩnh vì bán giá cao gấp 3 lần thị trường, cũng dẹp tiệm chỉ sau 1 năm kinh doanh. Cả hai chẳng những không thu hồi được vốn mà còn lỗ nặng sau các phi vụ làm ăn.

Khối tài sản của Nhiễm Oánh Dĩnh và Trâu Thị Minh đã tiên tán sạch chỉ trong 7 năm. Ảnh: Sina.

Trâu Thị Minh sinh năm 1981, được coi là tượng đài của quyền anh nhà nghề Trung Quốc. Anh từng là tuyển thủ quyền anh quốc gia, 2 lần giành HCV Thế vận hội Olympic các năm 2008 và 2012 ở hạng cân 48 kg. Ngoài vai trò vận động viên, Trâu Thị Minh còn là diễn viên tay ngang từng góp mặt trong Transformers 4, Công Thủ Đạo. Trâu Thị Minh kết hôn với Nhiễm Oánh Dĩnh vào năm 2011. Anh và con trai Trâu Minh Hiên từng tham gia show truyền hình ăn khách Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 3.

Nhiễm Oánh Dĩnh sinh năm 1984, từng là hoa khôi của Khoa Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế Bắc Kinh. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích xuất sắc, cô từng trở thành "Đại sứ Du lịch Quý Châu (Trung Quốc)". Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhiễm Oánh Dĩnh được trải thảm vào đài trung ương CCTV. Cô làm MC của hàng loạt chương trình kinh tế - chứng khoán. Sau đó, Nhiễm Oánh Dĩnh lấn sân sang đóng phim với 1 số vai phụ. Tuy nhiên, cô đã quyết định từ bỏ sự nghiệp, trở thành bà nội trợ toàn thời gian sau khi kết hôn với Trâu Thị Minh.

Trâu Thị Minh và Nhiễm Oánh Dĩnh từng là cặp vợ chồng đắt show ở Cbiz. Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc và con trai Trâu Minh Hiên từng rất được yêu mến sau chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Ảnh: Sina.

Nguồn: 163