Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe khoảnh khắc tinh nghịch của ái nữ nhà Chủ tịch CLB Hà Nội trong biệt thự đất vàng 6 tầng bề thế

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt khi chia sẻ một khoảnh khắc đời thường bên con gái Tuệ An, tên thân mật là Titi. Trong bức ảnh, nàng hậu diện một chiếc váy dài màu nâu thanh lịch, đi sandal và đứng tạo dáng trước gương. Bên cạnh cô là cô con gái nhỏ trong bộ váy trắng kiểu công chúa, tóc buộc hai bên với phần mái ngắn đáng yêu.

Thế nhưng, nếu mẹ tạo dáng duyên dáng trước ống kính thì Titi lại chọn một “hệ quy chiếu” hoàn toàn khác. Cô bé bất ngờ chống tay, hạ thấp người và tạo dáng chẳng khác nào Spider-Man đang chuẩn bị tung người. Đỗ Mỹ Linh ghi chú thích hài hước: “Mặc váy công chúa nhưng tạo dáng Spider Man”, kèm biểu tượng thể hiện sự bất lực trước độ nghịch ngợm của ái nữ.

Khoảnh khắc nhanh chóng gây chú ý bởi sự đối lập thú vị giữa hai mẹ con. Một bên là Hoa hậu Việt Nam 2016 nổi tiếng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, phong thái kín đáo; một bên là cô nhóc 3 tuổi không ngại phá cách, thoải mái thể hiện cá tính trước máy camera.

Đỗ Mỹ Linh và khoảnh khắc bên con gái đáng yêu

Tiểu thư nhà hào môn nhưng rất “lầy”

Titi là con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Cặp đôi kết hôn vào tháng 10/2022 và đón con gái vào tháng 7/2023. Đỗ Vinh Quang còn được biết đến là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Sau khi sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của Titi và nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Ái nữ nhà Chủ tịch CLB Hà Nội sở hữu lượng fan không kém gì các hot kid showbiz Việt nhờ xuất thân cùng tính cách khá năng động, dạn dĩ và lém lỉnh.

Đặc biệt, những đoạn video mẹ dạy con học từng nhiều lần khiến dân mạng thích thú. Có lần Đỗ Mỹ Linh hỏi Titi nhận biết các con số, cô bé trả lời sai khiến mẹ phải bật cười. Đến khi Mỹ Linh gợi ý “Tầng cao nhất nhà mình là tầng mấy?”, Titi lập tức nhớ ra và đáp “Số 6”. Video này từng thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Không chỉ nhanh nhẹn, cô bé còn có khả năng khiến mẹ “bó tay” bằng những màn ứng biến rất trẻ con. Chính những khoảnh khắc tự nhiên như vậy khiến hình ảnh Titi trên mạng xã hội ngày càng được yêu thích.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang bên con gái đầu lòng - Tuệ An (Ảnh: Đỗ Vinh Quang)

Tổ ấm 6 tầng giữa trung tâm Hà Nội

Những khoảnh khắc đời thường của Titi cũng phần nào hé lộ cuộc sống của gia đình Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang. Theo thông tin gần đây, vợ chồng nàng hậu đã chuyển sang một căn biệt thự riêng cao 6 tầng, nằm tại khu vực trung tâm Hà Nội và ngay sát cơ ngơi của bố mẹ chồng. Căn nhà mới được hoàn thiện trước thời điểm Đỗ Mỹ Linh sinh em bé thứ hai vào cuối tháng 4/2026.

Trước đó, gia đình từng sống cùng đại gia đình bầu Hiển trong căn biệt thự 6 tầng bề thế. Cơ ngơi này có mặt tiền rộng hơn 15 m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m², với nhiều không gian tiện nghi như sân vườn, hồ bơi trong nhà, phòng gym, khu vui chơi và các phòng chức năng dành cho gia đình nhiều thế hệ. Đáng chú ý, không gian riêng dành cho Titi cũng được bố mẹ chuẩn bị khá chỉn chu, bao gồm khu vui chơi và học tập.

Ảnh: Đỗ Vinh Quang

Càng lớn càng lộ nét đáng yêu

Đỗ Mỹ Linh từng khá kín tiếng về con gái trong những năm đầu đời. Sau khi Titi lớn hơn, nàng hậu dần thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc của con. Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang chú trọng hướng dẫn con biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh; cô cũng thường đưa con đi du lịch để bé làm quen với nhiều môi trường và trở nên dạn dĩ hơn.

Nếu Đỗ Mỹ Linh ghi dấu ấn với hình ảnh Hoa hậu Việt Nam sở hữu vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng thì cô con gái nhỏ lại đang khiến nhiều người thích thú bởi sự hoạt bát và tinh nghịch.

Tú Tú.