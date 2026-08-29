Sắc vóc bạn gái thủ môn Patrik Lê Giang

Năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn, sau đó sinh con trai năm 2020. Đến năm 2022, cô ly hôn chồng doanh nhân người Mỹ. Sau hai năm tạm dừng sự nghiệp để sang Singapore sống và chăm con, cô về Việt Nam bắt đầu lại công việc. Hoàng Oanh từng lo khán giả không còn nhớ mình, các nhà sản xuất và đạo diễn chương trình lớn đã tìm được người thay thế.