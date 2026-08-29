Châu Bùi tăng 3kg, ngoại hình hiện tại ra sao mà dân mạng so sánh với Binz?

Mới đây, Châu Bùi bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về sự thay đổi ngoại hình của mình. Cô cho biết, sau khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ về đã tăng 3kg, do đó nhìn gương mặt cũng có phần phúng phính hơn so với thường ngày. “Ăn cơm quân đội về Châu tăng 3kg đó! Phúng phính như này có xinh không ạ?”, Châu Bùi viết.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người vẫn dành lời khen cho Châu Bùi vì sự thay đổi này. Không ít người bày tỏ, dù tăng 3kg nhưng nhìn cô nàng “có da có thịt” lại dễ thương, đáng yêu hơn. Ngoài ra, netizen cũng cho rằng diện mạo hiện tại của Châu Bùi nhìn có phần khỏe mạnh, rắn rỏi và cuốn hút.

Châu Bùi đăng tải diện mạo mới của bản thân sau khi tăng 3kg

Đáng chú ý hơn, nhiều người còn hài hước bình luận so sánh Châu Bùi và Binz. Bởi thời gian gần đây, nam rapper cũng xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân, tròn trịa hơn so với trước. Chính vì vậy mà dân tình hóm hỉnh bày tỏ: “Được cả đôi”.

Đáp lại bình luận này từ cư dân mạng, Châu Bùi cũng hài hước trả lời: “Cân nặng không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác”.

Binz gần đây cũng liên tục xuất hiện với diện mạo khác lạ

Sự thay đổi về ngoại hình của Châu Bùi và Binz khiến netizen bình luận: "Được cả đôi"

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tăng 3kg như này nhìn xinh hơn đó Châu”.

- “Phúng phính thế này dễ thương mà, nhìn vẫn cuốn hút”.

- “Được cả Châu Bùi và Binz luôn, rủ nhau tăng cân hả. Nhưng chứng tỏ hạnh phúc nha”.

- “Thích phiên bản mũm mĩm này nha”.

- “Vẫn xinh nha Châu ơi, vài bữa nữa là lại vào form thôi”.

Thời gian qua, Châu Bùi có nhiều những thay đổi trong cuộc sống của mình. Cô chuyển ra khỏi tổ ấm đã sống lâu năm để xây dựng một không gian sống mới. Châu Bùi cho hay căn nhà cũ cũng là căn nhà đầu tiên mà cô tự mua ở TP.HCM đã được sử dụng để làm studio, phòng thu nhạc, tập nhảy,... Do đó, cô chuyển sang một căn hộ mới để cân bằng lại cuộc sống công việc.

Trên trang cá nhân của mình, Châu Bùi chia sẻ nhiều về những cập nhật liên quan đến căn nhà mới. Cô tập trung cho việc chuyển đồ đạc, sắp xếp và mua thêm đồ nội thất để hoàn thiện căn hộ.

Cùng với đó, chuyện tình cảm của Châu Bùi và Binz cũng nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Châu Bùi gần đây tập trung cho việc sắp xếp không gian sống mới

Theo đó, không ít người xôn xao trước loạt động thái của Binz và Châu Bùi. Cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi khi Châu Bùi nhiều lần xuất hiện trong những chuyến đi riêng, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, chuyển sang không gian sống mới và hạn chế nhắc đến Binz trên mạng xã hội. Trong khi đó, nam rapper dường như tập trung nhiều hơn cho công việc. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, Binz trở lại với lịch trình quảng bá album mới.

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, cả Binz và Châu Bùi đều không có động thái lên tiếng đính chính. Thay vào đó, cả hai tiếp tục tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Lần gần nhất, cặp đôi cùng được bắt gặp lộ diện trong khoảng thời gian gần nhau nhưng lại xuất hiện hoàn toàn riêng lẻ. Châu Bùi dành thời gian làm việc, chăm chút cho không gian sống mới, trong khi Binz thường xuyên xuất hiện một mình tại căn nhà tích hợp quán cà phê - nơi nam rapper từng sinh sống trước khi dọn về ở chung với bạn gái.

Netizen soi ra dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Châu Bùi và Binz vẫn đang hạnh phúc

Cho đến mới đây, Châu Bùi đã tung vlog hé lộ không gian phòng khách Châu Bùi cho biết cô đang rất tâm đắc về mọi thứ mà mình đã lựa chọn cho tổ ấm mới này. Đáng nói trong clip này, netizen cũng đã có câu trả lời về việc Binz và Châu Bùi có sống cùng nhau không.

Theo đó, "thánh soi" phát hiện có một chiếc đàn piano đặt giữa phòng khách, góc này y hệt với clip Binz từng đăng trước đó. Binz cũng từng xuất hiện lấp ló trong buổi Châu Bùi đi lựa nội thất cho nhà mới. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng Châu Bùi đang âm thầm phát "tín hiệu" vẫn viên mãn, hạnh phúc bên Binz.