Mối quan hệ của Hoà Minzy với Xuân Son, Quang Hải và Đình Bắc

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ bên cạnh dàn ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi thích thú trước sự rạng rỡ giữa nữ ca sĩ cùng các ngôi sao sân cỏ. Nhiều netizen dành lời khen cho sự nhiệt thành, gần gũi của Hòa Minzy đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Hòa Minzy thấy ai nổi tiếng là theo. Trả lời bình luận này, cô nàng sinh năm 1995 cũng không ngần ngại đáp trả.

"Thấy ai nổi tiếng là theo, như quen từ đời nào", một tài khoản bình luận.

Hòa Minzy liền đáp: "Quen từ đời nào thật mà trời ơi".

Hoà Minzy đáp trả lại bình luận từ cư dân mạng (Ảnh: FBNV)

Hòa Minzy quen hội cầu thủ từ khi nào?

Dấu ấn đầu tiên, tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông về mối quan hệ của Hòa Minzy và cầu thủ là cuộc tình thời tuổi trẻ của cô với tiền đạo CP. Thời điểm cầu thủ này còn ở đội U19 Việt Nam, Hòa Minzy nhiều lần xuất hiện cổ vũ và theo chân U19 Việt Nam đi nhiều giải đấu.

Ngoài ra, theo chia sẻ của Hòa Minzy cô còn có mối quan hệ tình bạn với tiền đạo Văn Toàn. Quen biết nhau từ thời Văn Toàn còn thi đấu ở đội tuyển U19, cả hai đồng hành qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Cặp đôi thoải mái tương tác, trêu đùa trên mạng xã hội, sẵn sàng bay sang nước ngoài hay thu xếp công việc bận rộn để hỗ trợ đối phương trong các dự án âm nhạc, kinh doanh.

Những năm gần đây, Hòa Minzy còn tham gia một chị em thân thiết gồm nhiều ngôi sao của ĐTQG Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Hà Đức Chinh... Cô không chỉ là khách mời quen thuộc trong hầu hết các cưới hỏi, tiệc tân gia hay họp mặt gia đình của dàn tuyển thủ, mà còn chơi rất thân với dàn WAGs như Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên, Mai Hà Trang, Chu Thanh Huyền...

Với Đình Bắc, sau khi cầu thủ này nổi bật thành ngôi sao trong năm 2025, Hoà Minzy và tiền đạo sinh năm 2004 mới có những màn tương tác qua lại trên mạng xã hội và gặp gỡ ở một số sự kiện. Trước đó, khi Đình Bắc còn ở CLB Quảng Nam năm 2023 hay thời điểm mới gia nhập CLB CAHN mùa giải 2024/25, cả hai dường như chưa từng trò chuyện công khai trên mạng xã hội. Còn trường hợp của Xuân Son thì càng ít hơn. Đây là lần đầu tiên Hoà Minzy và Xuân Son trực tiếp giao lưu và chụp ảnh cùng nhau rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Xuân Son là cầu thủ khá khép kín, anh được yêu mến sau khi khoác áo tuyển Việt Nam năm 2024 nhưng sau đó chấn thương và phải mất 1 năm mới có thể trở lại thi đấu.

Dẫu vậy, Hoà Minzy luôn là một fan cứng của bóng đá. Cô nàng nhiều lần đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Một số trận đấu tuyển Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, cô nàng cũng góp mặt trên khán đài tiếp sức các cầu thủ.