Nữ diễn viên Việt gây sốt vì nhan sắc không điểm chê trên bìa tạp chí gần 40 năm trước, hoá ra giờ là phu nhân tỷ phú!

Trong gia đình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Tăng Thanh Hà, Tiên Nguyễn hay Linh Rin, bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng là một mỹ nhân gây chú ý từ thời trẻ đến hiện tại. Tuy nhiên, ít ai biết trước khi trở thành nữ doanh nhân thành đạt, bà Thủy Tiên từng có thời gian hoạt động trong showbiz và sở hữu nhan sắc nổi bật đến mức từng xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí từ cách đây hàng chục năm.

Mới đây, loạt ảnh bìa báo của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn do các nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, Hữu Tuấn và Đức Huy thực hiện vào đầu thập niên 1990 lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Những bức ảnh được lưu giữ trên phim gốc suốt nhiều năm trước khi được scan lại gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo xinh đẹp, sắc sảo của bà Thủy Tiên thời trẻ.

Loạt ảnh cận nhan sắc ngày còn trẻ của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây sốt vì quá đẹp

Bà Thuỷ Tiên có đôi mắt đẹp, khuôn mặt đậm nét phụ nữ Á Đông

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bị chinh phục bởi nhan sắc và sự tinh tế của Lê Hồng Thuỷ Tiên, từ đó quyết tâm theo đuổi

Điều đặc biệt trong loạt ảnh nằm ở chính vẻ đẹp không quá cầu kỳ của Thủy Tiên. Trong nhiều khung hình, nữ diễn viên gần như không cần đến phụ kiện hay cách tạo hình phức tạp vẫn đủ sức nổi bật. Gương mặt với đường nét rõ ràng, ánh mắt có chiều sâu cùng thần thái tự tin tạo nên sức hút riêng, ngay cả khi được đặt trong những khung hình tối giản. Nhìn lại những bức ảnh sau nhiều năm, có thể thấy quan niệm về thời trang và làm đẹp đã thay đổi đáng kể. Dẫu vậy, đường nét và thần thái của Thủy Tiên vẫn giữ được sức hút đặc biệt.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết vào thập niên 1990, ông có dịp chụp hình cho nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Việt Trinh, Diễm Hương, Mộng Vân và Thủy Tiên. Theo ông, người đẹp thời ấy gây ấn tượng bởi vẻ sắc sảo, sang trọng cùng cá tính mạnh. Chính nét riêng này giúp hình ảnh Thủy Tiên không chỉ phù hợp với màn ảnh mà còn đặc biệt "ăn ảnh" khi xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang và giải trí.

Cách đây hàng chục năm, bà Thuỷ Tiên đã ăn diện rất sành điệu, thời trang

Sắc vóc của bà Thuỷ Tiên nổi trội trong showbiz lúc bấy giờ

Bà Thuỷ Tiên còn có thần thái cuốn hút, tự tin trước ống kính

Bà Lê Hồng Thủy Tiên từng hoạt động showbiz trước khi sang làm kinh doanh

Diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên sinh năm 1970, trong một gia đình có 5 anh chị em. Mẹ cô là giáo viên, có gốc Hà Nội. Năm 1990, Thủy Tiên được khán giả biết đến rộng rãi khi đóng cặp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong Vị đắng tình yêu - tác phẩm từng lập kỷ lục doanh thu khoảng 500 triệu đồng vào thời điểm đó.

Bộ phim tạo được sức hút lớn với khán giả, đồng thời nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Vị đắng tình yêu cũng gặt hái loạt giải thưởng tại các sự kiện điện ảnh, trong đó có Bông Sen Vàng cho "Đạo diễn xuất sắc" dành cho Lê Xuân Hoàng, "Nam diễn viên xuất sắc" dành cho Lê Công Tuấn Anh, "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam 1993 và Giải B của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1993.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nay đã bước qua tuổi 56

Mỗi lần phu nhân của tỷ phú xuất hiện đều gây sốt

Sau thành công của Vị đắng tình yêu, Thủy Tiên tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm như Cô gái điên, Tôi và em. Tuy nhiên, những vai diễn sau này vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của tiểu thư Phương - nhân vật giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được chú ý trên màn ảnh Việt thời điểm bấy giờ.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, Thủy Tiên quyết định dừng nghiệp diễn và chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Công việc này cũng mang đến cho cô cơ duyên gặp doanh nhân Việt kiều Philippines Johnathan Hạnh Nguyễn. Cả hai sau đó kết hôn và có hai người con là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn.

Sau khi lập gia đình, Thủy Tiên chuyển hướng sang kinh doanh và dần xây dựng sự nghiệp riêng. Hiện tại, cô giữ vị trí CEO một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, đồng thời là nhà phân phối nhiều thương hiệu hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam. Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Bà nhiều lần gây ấn tượng khi chung khung hình với con gái