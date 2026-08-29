Ca sĩ Việt 2 năm liền dự Lễ kỷ niệm 2/9: Tình duyên - sự nghiệp thăng hoa, liên tục nhận bằng khen danh giá

Mới đây, thông tin Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự chú ý. Nữ ca sĩ khoe thiệp mời tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 81 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa Minzy đăng tải hình ảnh tấm thiệp và bày tỏ niềm vui khi tiếp tục có cơ hội góp mặt tại sự kiện đặc biệt này. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: “Hoà Minzy vinh dự được nhận thiệp mời tới tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 81 Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Hoà có may mắn tham dự buổi Lễ. 1 buổi tối đầy ý nghĩa và vô cùng tuyệt vời”

Chia sẻ của Hòa Minzy khi được mời dự lễ kỷ niệm ngày 2/9 nhận được sự quan tâm

Cùng với đó, Hòa Minzy còn chia sẻ những hình ảnh tại buổi lễ, trong đó có khoảnh khắc nữ ca sĩ chụp cùng các đại biểu và khách mời tham dự. Ngay sau khi đăng tải, bài viết cùng loạt hình ảnh của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ khi cô tiếp tục có cơ hội góp mặt trong một sự kiện đặc biệt của nhà nước.

Hòa Minzy chia sẻ nhiều hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm

Trước đó, Hòa Minzy cũng nhiều lần góp mặt tại các sự kiện đặc biệt. Tháng 3/2025, cô là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.

Đến tháng 6/2026, Hòa Minzy có thêm một dấu mốc khi được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Cô cùng Hà Myo là hai nghệ sĩ trẻ góp mặt trong danh sách 111 Ủy viên được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Hòa Minzy liên tiếp nhận được bằng khen từ các cấp và cơ quan nhà nước

Không chỉ xuất hiện trong các chương trình, sự kiện cấp quốc gia, Hòa Minzy còn được ghi nhận qua những hoạt động cộng đồng tại nhiều địa phương. Trong tháng 8/2026, nữ ca sĩ nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau vì những đóng góp cho địa phương. Cô chia sẻ hình ảnh bằng khen cùng khoảnh khắc tại lễ khánh thành cầu An Hòa số 06, công trình do nữ ca sĩ trao tặng nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và sinh hoạt.

Hòa Minzy thường xuyên được lựa chọn xuất hiện tại các sự kiện, đêm nhạc cấp quốc gia, sự kiện chính luận

Song song với những hoạt động trên, Hòa Minzy vẫn duy trì sự xuất hiện tại nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Nữ ca sĩ thường mang theo hình ảnh gắn với văn hóa Bắc Ninh, quan họ và những chất liệu truyền thống lên sân khấu, qua đó tạo nên một màu sắc riêng trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Mới đây nhất, cô góp mặt trong concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim tại TP.HCM, tiếp tục có mặt trong một chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ và hướng tới những giá trị về quê hương, đất nước.

Hòa Minzy đã trải qua hơn một thập kỷ không ngừng nỗ lực, từng bước tìm kiếm màu sắc riêng và khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt

Để có được vị trí như hiện tại, Hòa Minzy đã trải qua hơn một thập kỷ không ngừng nỗ lực, từng bước tìm kiếm màu sắc riêng và khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt.Nữ ca sĩ được công chúng biết đến khi giành Quán quân Học Viện Ngôi Sao 2014. Tuy nhiên, những năm đầu sau cuộc thi, dù liên tục hoạt động và phát hành sản phẩm, Hòa Minzy vẫn chưa tạo được cú hích đủ lớn để đưa tên tuổi lên vị trí nổi bật. Những ca khúc như Thư Chưa Gửi, Gửi Anh hay Tìm Một Nửa Cô Đơn được phát hành nhưng chưa tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Từ thành công của Bắc Bling, sự nghiệp của Hòa Minzy thăng hoa rực rỡ

Phải đến năm 2018, Rời Bỏ mới trở thành bước ngoặt, được đông đảo khán giả yêu thích và được Hòa Minzy gọi là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp. Từ đây, nữ ca sĩ liên tiếp có thêm những ca khúc được chú ý như Bật Tình Yêu Lên, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Thị Mầu, từng bước củng cố vị trí trong làng nhạc Việt.

Thành công của Bắc Bling cũng giúp Hòa Minzy, được vinh danh tại Music Awards Japan 2026

Đỉnh cao phải kể đến Bắc Bling. Ca khúc kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew. MV hiện đạt khoảng 324 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành sản phẩm thành công nhất sự nghiệp nữ ca sĩ. Thành công của Bắc Bling cũng giúp Hòa Minzy nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vì những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Ca khúc tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music.

Cuộc sống riêng của Hòa Minzy bên Đại úy Thăng Văn Cương cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Đầu năm 2026, nữ ca sĩ thực hiện fan concert solo đầu tiên. Cùng thời điểm, cô liên tục xuất hiện tại những chương trình, sự kiện có quy mô lớn và nhận được những sự ghi nhận đặc biệt. Cuộc sống riêng của Hòa Minzy bên Đại úy Thăng Văn Cương cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau hơn 12 năm kể từ Học Viện Ngôi Sao, Hòa Minzy đã có những bước thăng tiến mạnh mẽ và trở thành một trong những ca sĩ được chú ý của làng nhạc Việt hiện nay

Sau hơn 12 năm kể từ Học Viện Ngôi Sao, Hòa Minzy đã có những bước thăng tiến mạnh mẽ và trở thành một trong những ca sĩ được chú ý của làng nhạc Việt hiện nay. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng ngày càng được tin tưởng góp mặt tại nhiều sự kiện đặc biệt và quan trọng.

Ảnh: FBNV