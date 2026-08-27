Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại

| | Lifestyle

Nam rapper này thẳng thắn chia sẻ tình trạng hiện tại của mình rằng anh đang không ổn.

Mới đây, rapper San E bất ngờ đăng bài viết dài, chia sẻ về quá khứ khó khăn của mình và tiết lộ rằng bản thân đã trải qua thời kỳ gian khổ gần đây, khiến người hâm mộ và cư dân mạng lo lắng. Cụ thể, San E đăng bức ảnh cho thấy số dư tài khoản ngân hàng của anh là 4.866 won (khoảng 91 ngàn đồng) vào năm 2013.

San E nhớ lại: “Đó là một mùa đông lạnh giá năm 2013, và dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, mọi thứ đều vô ích. Tôi đang chạy dọc sông Hàn lúc bình minh thì nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng và bật khóc nức nở. Ai mà có thể vui vẻ vào những ngày như thế này chứ? Ngay cả tôi cũng muốn ra đi. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ý nghĩa của câu nói gió lạnh thấu xương”.

Rapper 41 tuổi cũng chia sẻ rằng mình đã đặt ra một quyết tâm mới trong những thời điểm khó khăn đó: “Tôi nhớ mình đã nhìn thấy ánh đèn của những tòa cao ốc đắt tiền và tự hứa với bản thân rằng trong vòng 10 năm, tôi nhất định sẽ mua một căn hộ ở đó”.

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 1.

San E chia sẻ câu chuyện chỉ còn khoảng 91 ngàn đồng trong tài khoản vào năm 2013. Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 2.

Anh bật khóc nức nở, nhìn các tòa cao ốc và tự nhủ sẽ mua nhà ở đó trong 10 năm nữa. Ảnh: Koreaboo

San E thẳng thắn chia sẻ tình trạng hiện tại của mình rằng anh đang không ổn. Anh tiết lộ: “Trong vài tháng qua, tôi không khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể nghe điện thoại hay thậm chí can đảm gọi điện. Tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng, và tôi đang cố gắng hết sức để mạnh mẽ hơn và hồi phục sức khỏe. Tôi hy vọng tất cả những người đang chịu đau khổ trên thế giới sẽ sớm khỏe lại”.

Người hâm mộ và cư dân mạng sau khi xem bài đăng đã để lại nhiều phản hồi khác nhau như, “Chúng tôi sẽ chờ anh trở lại”, “Hãy luôn mạnh mẽ lên”, “Tôi nhớ anh”... Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự khâm phục khi San E đã vượt qua khó khăn tài chính vào năm 2013, để vươn lên mạnh mẽ, có được chỗ đứng trong làng nhạc Hàn Quốc như hiện nay.

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 3.

San E tiết lộ gần đây anh không khỏe cả về thể chất và tinh thần. Ảnh: Koreaboo

San E có tên thật là Jung San, sinh ngày 23/1/1985 tại Incheon, Hàn Quốc. Từ nhỏ, anh từng cùng gia đình chuyển đến Atlanta, Mỹ sinh sống và theo học ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Georgia trước khi trở về quê hương để theo đuổi đam mê âm nhạc. Sự nghiệp của San E đánh dấu những bước ngoặt lịch sử khi anh chính thức gia nhập JYP Entertainment vào năm 2010, trở thành nam rapper solo đầu tiên trực thuộc công ty giải trí đình đám này.

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 4.

San E học tập tại Mỹ trước khi trở về Hàn Quốc làm nhạc. Ảnh: Koreaboo

Sau đó, anh chuyển sang đầu quân cho Brand New Music vào năm 2013 và tiếp tục gặt hái nhiều thành công vang dội trên bảng xếp hạng âm nhạc. Nam rapper sở hữu hàng loạt bản hit đình đám càn quét các bảng xếp hạng như A Midsummer Night's Sweetness (hợp tác cùng Bi Raina), Story Of Someone I Know hay Me You. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ trình diễn, San E còn khẳng định tầm ảnh hưởng rộng lớn trong làng hip-hop xứ Hàn khi ngồi ghế nóng giám khảo, nhà sản xuất cho các mùa giải của chương trình sống còn ăn khách Show Me The Money hay dẫn dắt series Unpretty Rapstar. Sau khi rời Brand New Music, anh tự thành lập hãng thu âm riêng mang tên FameUs Entertainment.

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 5.

Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 6.

San E có sự nghiệp thành công nhưng cũng vướng 1 số tranh cãi. Ảnh: Koreaboo

Về đời tư, San E giữ cuộc sống cá nhân khá kín tiếng trước khi chính thức kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí vào tháng 9 năm 2022. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn những tranh cãi xoay quanh phát ngôn cá nhân trong quá khứ, nam rapper hiện tại có cuộc sống gia đình viên mãn và chính thức đón thành viên nhỏ đầu lòng vào đầu năm 2026, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn truyền hình.

Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại- Ảnh 7.

Anh hiện đã kết hôn và có con đầu lòng. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo

Theo Minh Hồng

Thanh niên việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn nhà của MC Hoàng Oanh

Căn nhà của MC Hoàng Oanh Nổi bật

Tài sản lớn nhất của Madam Pang

Tài sản lớn nhất của Madam Pang Nổi bật

Sau nghỉ hưu, có những khoản càng cố tiết kiệm càng thiệt: Nhiều người bắt đầu dùng tiền để "mua lại thời gian"

Sau nghỉ hưu, có những khoản càng cố tiết kiệm càng thiệt: Nhiều người bắt đầu dùng tiền để "mua lại thời gian"

16:20 , 27/08/2026
Nghề mới đang cực hot:  "Bảo mẫu vàng" song ngữ thu nhập 70 triệu/tháng, càng lớn tuổi càng đắt giá

Nghề mới đang cực hot:  "Bảo mẫu vàng" song ngữ thu nhập 70 triệu/tháng, càng lớn tuổi càng đắt giá

16:10 , 27/08/2026
Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 52: Bản lĩnh cao nhất của đàn ông là không còn cần ai công nhận mình

Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 52: Bản lĩnh cao nhất của đàn ông là không còn cần ai công nhận mình

15:56 , 27/08/2026
Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ đồng sắp thông xe ở miền Trung: Xuyên qua 5 sườn núi, một bên núi một bên biển, nối tới bãi biển hình cánh cung còn hoang sơ

Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ đồng sắp thông xe ở miền Trung: Xuyên qua 5 sườn núi, một bên núi một bên biển, nối tới bãi biển hình cánh cung còn hoang sơ

15:43 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên