Trùm Điền Quân Color Man tất bật "đi đi về về" giữa TP.HCM và Nha Trang để làm việc này

Sau khi Điền Quân gặp biến cố, Color Man rời TP.HCM và chuyển đến Nha Trang sinh sống. Tại thành phố biển, ông bắt đầu lại với nhiều mô hình kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực ăn uống, từ bánh mì, nước mát, đồ ăn sáng đến cà phê.

Đến giữa năm 2026, Color Man mở rộng hoạt động trở lại TP.HCM khi đầu tư một cửa hàng bánh mì và cà phê mang thương hiệu BAGUETTE SAIGON COFFEE Roastery tại đường Hoàng Hoa Thám. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy ông đang quyết tâm quay lại TP.HCM để mở rộng mô hình kinh doanh của mình.

Trước đó, Color Man từng chia sẻ ông tự lên ý tưởng và thiết kế không gian quán. Cửa hàng có 2 tầng, được trang trí bằng nhiều món đồ cổ, hướng đến phong cách hoài cổ. Bên cạnh đó, ông đầu tư hệ thống máy rang, máy xay và máy pha cà phê, đồng thời cho biết có ý định tận dụng không gian này để thực hiện talk show.

Những ngày đầu quán đi vào hoạt động, Color Man trực tiếp có mặt để đón khách và tham gia công việc tại cửa hàng. Ông cũng hướng thương hiệu đến phân khúc bình dân, với giá một số loại cà phê pha máy được giới thiệu từ khoảng 18.000 đồng.

Ảnh: FBNV

Đến nay, BAGUETTE SAIGON COFFEE Roastery của Color Man đã có 3 chi nhánh, gồm 2 cơ sở tại TP.HCM và 1 cơ sở ở Nha Trang. Việc mở quán tại TP.HCM đánh dấu sự trở lại của Color Man với thành phố mà ông từng gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên, Nha Trang vẫn là nơi ông duy trì phần lớn hoạt động kinh doanh.

Trên trang cá nhân, Color Man thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc tại thành phố biển, từ những buổi làm việc tại cửa hàng đến các hoạt động chuẩn bị cho mô hình mới. Những bài đăng gần đây cho thấy ông vẫn trực tiếp xuất hiện và theo dõi khá sát hoạt động kinh doanh thay vì chỉ đứng chỉ đạo ở phía sau.

Một trong những dự án được Color Man nhắc đến nhiều thời gian gần đây là Khóm Nhỏ Grill&Chill, nhà hàng nằm tại số 94-96 Trịnh Phong, Nha Trang, chính thức khai trương ngày 22/8/2026.

Theo đó, nhà hàng được thiết kế thành hai không gian với phong cách khác nhau. Một bên mang hơi hướng food truck - bar, kết hợp các món nướng và đồ uống; không gian còn lại được xây dựng theo mô hình như một “khu chợ hải sản”, nơi thực khách có thể lựa chọn hải sản trước khi chế biến.

Sau ngày khai trương, Color Man tiếp tục đăng tải hình ảnh hoạt động tại Khóm Nhỏ Grill&Chill và cập nhật tình hình kinh doanh. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhà hàng thu hút khá đông khách trong những ngày đầu vận hành.

Việc cùng lúc duy trì các hoạt động kinh doanh tại TP.HCM và Nha Trang khiến lịch trình của Color Man trở nên bận rộn hơn. Ông liên tục di chuyển giữa hai nơi để trực tiếp theo sát công việc. Trong bài đăng gần nhất, Color Man cũng đăng một bài thơ ngắn thể hiện nhịp sống hiện tại:

“Tối chạy bàn, sáng bán cà phê

Cuộc đời thấy vậy mà vui ghê

Miệt mài ngược xuôi ngày khuya sớm

Mặc cho thế sự cười hả hê.

Còn sức còn làm còn hạnh phúc,

Vẫn nuôi chí lớn đầy đam mê.”

Những chia sẻ trên cũng phần nào cho thấy tinh thần làm việc và sự nhiệt huyết của Color Man ở giai đoạn hiện tại.

Color Man, tên thật Đỗ Văn Bửu Điền, người được biết đến rộng rãi với vai trò người đứng đầu Điền Quân, đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí đình đám tại Việt Nam.

Sau khi đế chế giải trí Điền Quân rơi vào cảnh phá sản, từ vị thế một "ông trùm" truyền thông nắm trong tay những show truyền hình triệu view, Color Man lặng lẽ về Nha Trang bắt đầu lại từ con số không. Hiện nay, ông tập trung kinh doanh riêng và làm nội dung trên mạng xã hội.

Trên Facebook và YouTube, ông thường xuyên chia sẻ các nội dung về đời sống, kinh doanh cùng những quan điểm cá nhân. Phong cách làm video của ông thường khai thác chủ đề đời sống, ẩm thực và hậu trường giới giải trí với tần suất đăng tải dày đặc.

(Tổng hợp)