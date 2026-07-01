Trùm Điền Quân Color Man chính thức quay lại TP.HCM làm một việc

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ khoảnh khắc tới thăm cửa hàng bánh mì và cà phê mới khai trương của ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân - Color Man ở đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM.

Như vậy, sau hơn một năm rời TP.HCM ra Nha Trang sinh sống, kinh doanh và làm việc, Color Man đã quyết tâm quay lại TP.HCM để mở rộng mô hình kinh doanh của mình.

Khương Dừa và Color Man

Tiệm cà phê của Color Man không quá rộng nhưng nằm ở mặt tiền con đường trung tâm TP.HCM với giá trị đắt đỏ. Cửa tiệm được décor theo phong cách dễ chịu, mát mẻ, đầu tư hệ thống phun sương.

Trong những ngày khai trương, đích thân Color Man có mặt tại cửa hàng để tiếp đón khách khứa. Dù nằm ở trung tâm TP.HCM, Color Man vẫn bán với giá bình dân, cà phê pha máy chỉ có 18 nghìn đồng.

Ông nói thẳng với Khương Dừa ngay khi gặp mặt đàn em: "Thôi, khỏi review đi, quán tôi đang ổn đừng review gì cả". Sau bánh mì, Color Man quyết tâm đầu tư vào cà phê. Ông chi tiền tỷ đầu tư cả máy rang, xay cà phê và máy pha cà phê đắt đỏ.

Khương Dừa thốt lên: "Quán cà phê này xinh xắn quá. Nói chung anh Color Man thiết kế cái gì cũng đẹp. Đồ uống chắc cũng ngon vì có cả chứng chỉ cà phê quốc tế. Tôi không phải dân sành cà phê nhưng đi quán nào cũng mua cà phê uống".

Color Man chia sẻ: "Đây chỉ là cái nhà nát, tôi thuê về tự làm lại hết mới được như thế này. Tôi tự tay thiết kế, lên ý tưởng theo phong cách riêng, hoài cổ".

Quán cà phê của Color Man có 2 tầng, sử dụng nhiều đồ cổ để décor. Ông chia sẻ, thời gian tới sẽ dùng không gian ở đây để làm cả talk show.

Như vậy có thể thấy, sau hơn 1 năm rời xa TP.HCM vì Điền Quân phá sản, Color Man hiện tại đã chính thức trở lại với hình thức kinh doanh mới, không liên quan tới showbiz như trước.

Trước đó, Color Man khá thành công tại Nha Trang. Ông mở được tiệm bánh mì, nước mát, đồ ăn sáng, hàng tạp hóa, quán nhậu bình dân… rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Color Man tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969. Ông là một nhân vật truyền thông nổi tiếng tại Việt Nam. Ông từng là một nhà báo, biên tập viên kỳ cựu của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) trước khi trở thành "ông trùm giải trí" và là người sáng lập, chủ tịch công ty truyền thông Điền Quân.