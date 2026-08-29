Vợ NSND Công Lý thông báo tin buồn

Tối 29/8, Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý chia sẻ trên trang cá nhân những dòng tâm sự sau khi nhận tin bà ngoại qua đời. Cô cho biết dù hiểu sinh tử là quy luật của cuộc đời, sự chia ly vẫn khiến mình đau lòng và buồn đến nghẹn ngào.

Dòng chia sẻ của Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý (Ảnh chụp màn hình)

“Dẫu biết sinh tử là lẽ thường của cuộc đời, biết rồi ai cũng sẽ có một ngày phải rời xa thế giới này, nhưng khi nghe tin bà ngoại mất, mình vẫn thấy đau lòng đến vậy”, Ngọc Hà viết.

Theo cô, có những cuộc chia ly dù đã biết trước là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự xảy ra, con người vẫn khó tránh khỏi cảm giác buồn bã, hụt hẫng.

“Có những cuộc chia ly, dù biết trước là điều không thể tránh khỏi, đến lúc xảy ra vẫn khiến người ta buồn đến nghẹn lòng”, cô chia sẻ.

Khép lại bài viết, Ngọc Hà viết ngắn gọn: “Về thôi... về gặp bà lần cuối”. Dòng trạng thái cho thấy cô đang trở về để tiễn biệt bà ngoại.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và người quen. Nhiều người gửi lời chia buồn, động viên Ngọc Hà cùng gia đình vượt qua mất mát.