Xuân Son lên đồ bảnh bao, khiêu vũ cùng bà xã xinh đẹp giữa không gian sang chảnh hậu vô địch ASEAN Cup

Không còn hình ảnh một Nguyễn Xuân Son đầy mồ hôi trên sân cỏ hay khoảnh khắc ôm chặt chiếc cúp vô địch tại Mỹ Đình, những hình ảnh mới nhất của tiền đạo ĐT Việt Nam mang đến một diện mạo rất khác: lịch lãm, thư thái và đặc biệt tình cảm khi ở bên bà xã.

Trong loạt ảnh được chính chủ chia sẻ mới đây, Xuân Son diện sơ mi đen, quần âu màu kem, đi giày thể thao trắng. Nam cầu thủ để kiểu tóc gọn gàng, xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao nhưng không quá cầu kỳ. Đồng hành cùng anh là nàng WAG Marcele Seippel. Bà xã Xuân Son diện váy đen dáng dài, để tóc xõa tự nhiên, kết hợp giày cao gót và túi xách nhỏ. Cả hai cùng sánh bước trong không gian sang trọng của khách sạn.

Xuân Son còn nắm tay bà xã rồi đưa lên cao để vợ xoay vòng như đang khiêu vũ gây chú ý. Cả hai thoải mái sánh vai bên nhau, tận hưởng một buổi hẹn hò riêng tư sau những màn ăn mừng náo nhiệt ở trận chung kết vừa qua. Sau những ngày liên tục tập luyện, thi đấu và di chuyển cùng đội tuyển, đây dường như là khoảng thời gian hiếm hoi để Xuân Son tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình.