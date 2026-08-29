Xuân Son lên đồ bảnh bao, khiêu vũ cùng bà xã xinh đẹp giữa không gian sang chảnh hậu vô địch ASEAN Cup
Sau khi cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son có những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên bà xã Marcele Seippel.
Không còn hình ảnh một Nguyễn Xuân Son đầy mồ hôi trên sân cỏ hay khoảnh khắc ôm chặt chiếc cúp vô địch tại Mỹ Đình, những hình ảnh mới nhất của tiền đạo ĐT Việt Nam mang đến một diện mạo rất khác: lịch lãm, thư thái và đặc biệt tình cảm khi ở bên bà xã.
Trong loạt ảnh được chính chủ chia sẻ mới đây, Xuân Son diện sơ mi đen, quần âu màu kem, đi giày thể thao trắng. Nam cầu thủ để kiểu tóc gọn gàng, xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao nhưng không quá cầu kỳ. Đồng hành cùng anh là nàng WAG Marcele Seippel. Bà xã Xuân Son diện váy đen dáng dài, để tóc xõa tự nhiên, kết hợp giày cao gót và túi xách nhỏ. Cả hai cùng sánh bước trong không gian sang trọng của khách sạn.
Xuân Son còn nắm tay bà xã rồi đưa lên cao để vợ xoay vòng như đang khiêu vũ gây chú ý. Cả hai thoải mái sánh vai bên nhau, tận hưởng một buổi hẹn hò riêng tư sau những màn ăn mừng náo nhiệt ở trận chung kết vừa qua. Sau những ngày liên tục tập luyện, thi đấu và di chuyển cùng đội tuyển, đây dường như là khoảng thời gian hiếm hoi để Xuân Son tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình.
Khoảnh khắc đời thường này càng đáng chú ý bởi chỉ trước đó ít lâu, Xuân Son vẫn còn đứng giữa tâm điểm của màn ăn mừng chức vô địch tại Mỹ Đình. Tối 26/8, ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam bảo vệ được danh hiệu vô địch Đông Nam Á, đồng thời là chức vô địch ASEAN Cup thứ tư trong lịch sử đội tuyển.
Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son đã có một giải đấu đáng nhớ. Anh cùng Đình Bắc là Vua phá lưới của giải với 5 pha lập công. Phía sau những màn trình diễn trên sân là sự đồng hành quen thuộc của Marcele. Bà xã Xuân Son cùng các con đã có mặt để cổ vũ anh trong hành trình ASEAN Cup, cả gia đình còn sang Thái Lan trước trận chung kết lượt đi.
Marcele và Xuân Son vốn đã bên nhau từ nhiều năm trước. Hai người kết hôn vào năm 2018 và có hai con trai. Trong suốt hành trình sự nghiệp của Xuân Son, Marcele thường xuyên đồng hành cùng chồng, từ những giai đoạn khó khăn vì chấn thương cho tới những cột mốc quan trọng khi anh trở thành tuyển thủ Việt Nam.
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