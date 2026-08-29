HLV Park Hang-seo có màn ứng xử điểm 10 khi được hỏi về trận ĐT Việt Nam thắng Thái Lan

Sáng 29/8, tại lễ ra mắt CLB Palang Kanchanaburi (Thái Lan) - đội bóng mà ông mới nhận lời dẫn dắt ở giải Thai League 2, HLV Park Hang-seo đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông địa phương. Trong buổi giao lưu, nhóm phóng viên tờ Thairath Online đã liên tục đặt câu hỏi xoay quanh cảm xúc và suy nghĩ của ông về trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ở trận đấu này thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trước câu hỏi về kết quả trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc có lời chia sẻ đầy dí dỏm: "Nếu tôi có thể trả lời, tôi sẽ trả lời".

Khi phóng viên gặng hỏi liệu ông có theo dõi màn so tài này hay không, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam xác nhận: "Dĩ nhiên, tôi đã xem trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam". Tuy nhiên, khi nhận được đề nghị nêu quan điểm hay suy nghĩ cá nhân, ông Park chỉ mỉm cười và quyết định giữ im lặng, không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào.

Ông Park Hang-seo chỉ cười, không trả lời sâu về kết quả trận ĐT Việt Nam vs Thái Lan (Ảnh: Như Hoàn - Thairath)

Màn ứng xử tế nhị của HLV Park Hang-seo lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông xứ chùa vàng. Tờ Thairath Online đánh giá cao sự tinh tế của ông Park, bởi ông từng trải qua giai đoạn gắn bó rực rỡ với bóng đá Việt Nam, trong khi hiện tại lại đang làm việc tại Thái Lan.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã xuất sắc vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận (thắng 2-0 tại Bangkok và hòa 2-2 ở lượt về trên sân Mỹ Đình) để bảo vệ thành công chức vô địch. Về phần mình, HLV Park Hang-seo hiện đang bắt đầu chặng đường mới cùng Palang Kanchanaburi với mục tiêu giúp đội bóng thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất Thái Lan.