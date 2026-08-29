Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật chấn thương

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC sẽ sang Mỹ trong ít ngày tới để tiến hành phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối. Ca phẫu thuật dự kiến khiến ngôi sao sinh năm 1996 phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ phần lớn lượt đi V.League 2026/27 cũng như hàng loạt chiến dịch quan trọng cùng đội tuyển quốc gia.

Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. (Ảnh: FBNV)

Do chấn thương diễn biến phức tạp, Hà Nội FC đã chủ động không điền tên Duy Mạnh vào danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2026/27, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để anh sang Mỹ điều trị. Việc thiếu vắng chốt chặn tin cậy nơi hàng thủ không chỉ là tổn thất lớn cho đội bóng Thủ đô trong cuộc đua vô địch quốc nội, mà còn giáng một đòn mạnh vào kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik ở cấp độ đội tuyển. Cụ thể, Duy Mạnh chắc chắn vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới và nhiều khả năng tiếp tục ngồi ngoài tại vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau.

Thực tế, chấn thương đầu gối của Duy Mạnh đã tái phát từ trước đợt hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách tập huấn tại Hàn Quốc và thể hiện tinh thần vô cùng chuyên nghiệp trong quá trình hồi phục, thể trạng của anh vẫn không bảo đảm để ra sân thi đấu. Ban huấn luyện sau đó đã quyết định trả anh về CLB để tiếp tục lộ trình điều trị chuyên sâu.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Duy Mạnh phải đối mặt với một ca phẫu thuật đầu gối nghiêm trọng, sau lần mổ dây chằng tại Singapore vào năm 2020. Dù từng vượt qua khó khăn để trở lại mạnh mẽ và sắm vai đội trưởng đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, đợt nghỉ thi đấu dài hạn lần này tiếp tục thử thách bản lĩnh của trung vệ 30 tuổi trên chặng đường sự nghiệp phía trước.