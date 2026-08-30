Thay đổi lớn trong hôn nhân Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh năm 2022.

Cặp đôi kết hôn năm 2022. Ảnh: FBNV.

Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, Chủ tịch CLB Hà Nội FC. Trong khi đó, Đỗ Mỹ Linh sau kết hôn cô dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm và kinh doanh.

Trên mạng xã hội, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên chồng trong các sự kiện, những chuyến du lịch hay một số khoảnh khắc đời thường của gia đình. Cặp đôi cũng không quá kín tiếng khi đăng tải hình ảnh con gái. Tuy nhiên, cô khá ít khi nói về cuộc sống hôn nhân, vì vậy những chia sẻ của cô về gia đình vẫn nhận được sự chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi mới đây, Đỗ Mỹ Linh nói đến những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân sau khi cả hai kết hôn và có con.

Cô nói rằng khi còn yêu, cả hai thường nhìn thấy những mặt đẹp của nhau nhưng khi sống chung mỗi người sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn của đối phương. Hai người không chỉ đồng hành với nhau khi mọi thứ thuận lợi mà còn phải cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn, nhìn thấy những điểm chưa tốt của nhau và học cách bao dung.

Đỗ Mỹ Linh nói cuộc sống hôn nhân có nhiều thay đổi. Ảnh: FBNV.

“Khi lập gia đình, so với thời yêu nhau thì chắc chắn mối quan hệ cũng có những thay đổi và khác đi rất nhiều.

Thời yêu nhau, mình lúc nào cũng vui vẻ và nhìn thấy nhau trong những hình ảnh rất đẹp. Đến khi sống chung, mình mới thấy cuộc sống hôn nhân, gia đình có nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ là đi ăn, đi chơi hay vui vẻ với nhau. Mình sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh khác nhau hơn của đối phương, có tích cực, có tiêu cực, có lúc vui và cũng có lúc buồn.

Linh nghĩ đó là điều hay trong cuộc sống hôn nhân. Không chỉ đồng hành với một người ở những lúc đẹp đẽ, vui vẻ mà còn đồng hành trong những giai đoạn khó khăn; nhìn thấy những điều chưa tốt ở nhau nhưng vẫn học cách bao dung, chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Linh nghĩ đó là những trải nghiệm của mình trong một quãng thời gian chưa quá dài kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân”, cô nói.

Hiện tại, nếu không có lịch công tác hay du lịch, hai vợ chồng vẫn cùng ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều đi làm và đến tối, gia đình lại quây quần.

Từ khi lấy chồng, Đỗ Mỹ Linh cũng nhận thấy bản thân thay đổi. Nếu trước đây cô là người khá thích ra ngoài, thích đi chơi với bạn bè thì hiện tại, cô lại thích về nhà và dành thời gian cho gia đình hơn, đưa con đi học, ăn cơm với chồng,..

Đỗ Mỹ dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ, kinh doanh. Ảnh: FBNV.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang sống trong căn biệt thự 6 tầng ở mặt phố, ngay giữa trung tâm Hà Nội. Đây cũng là nơi gia đình bầu Hiển thường quây quần trong những dịp lễ, Tết và xuất hiện trong một số hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đầu tháng 8 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ một góc không gian sống mới của gia đình nhỏ trên Facebook cá nhân, kèm dòng trạng thái: “Bắt đầu cuộc sống mới”.

Tổ ấm mới của vợ chồng cô cao 6 tầng, nằm bên cạnh công trình của gia đình chồng. Qua những hình ảnh được hé lộ, không gian bên trong sử dụng tông trắng - gỗ làm chủ đạo, theo hướng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn chú trọng sự tiện nghi.

Đỗ Mỹ Linh từng được gọi là “Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” vì sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, không thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu hay những hình ảnh xa hoa như nhiều người đẹp khác. Thời điểm đó, nàng hậu cũng từng chia sẻ về việc bản thân không có cuộc sống quá dư dả và vẫn đi làm, tự kiếm tiền như nhiều người trẻ.

Hiện tại, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi. Sau khi kết hôn với Đỗ Vinh Quang, cô trở thành mẹ của một bé gái, dành nhiều thời gian cho gia đình và đồng thời kinh doanh riêng. Từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nàng hậu hiện có cuộc sống khá thoải mái, thường xuyên cùng chồng đi du lịch, tham dự các sự kiện và vừa hoàn thiện một không gian sống mới cho gia đình nhỏ.