Tìm nữ diễn viên Vbiz này chỉ cần gõ "nhan sắc đỉnh cao" thay tên, đẹp nức nở đến đồng nghiệp cũng phải công nhận

Trong làng giải trí Việt hiện nay, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những cái tên có vị thế thuộc hàng top đầu. Không chỉ có một sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, cô còn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mỹ nhân này đẹp đến mức không chỉ khán giả mà ngay cả nhiều đồng nghiệp trong showbiz cũng phải tấm tắc công nhận.

Ảnh: FBNV

Bình thường, công chúng vẫn hay gọi Lan Ngọc bằng danh xưng mỹ miều như "ngọc nữ màn ảnh Việt" hay "Nòng Nọc". Thế nhưng, có một cụm từ cũng gắn liền với nữ diễn viên từ lâu là "nhan sắc đỉnh cao". Lan Ngọc từng chia sẻ: "Diệu Nhi nói là mỗi lần Nhi tìm Ngọc là Ninh DƯơng Lan ngọc nhan sắc đỉnh cao". Không phải nói đùa, người hâm mộ cũng đồng loạt kiểm chứng cho danh xưng có thể là sĩ hết đời này của Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc được gắn với từ khóa "nhan sắc đỉnh cao". (Nguồn: TikTok)

Người hâm mộ đã thử và thành công. (Ảnh: TikTok)

Ảnh: TikTok

Bên cạnh Diệu Nhi, rất nhiều ngôi sao tên tuổi trong Vbiz cũng không tiếc lời khen ngợi visual của nàng "ngọc nữ". Nam diễn viên Anh Tú Atus từng thật thà thổ lộ: "Mỗi lần nhìn vào mắt chị Ngọc là mình đã thấy yêu chị Ngọc rồi, đẹp quá mà". Trong khi đó, S.T Sơn Thạc - người bạn thân thiết luôn khẳng định Lan Ngọc sở hữu nét đẹp tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn. Còn Karik và Binz dù hoạt động bên mảng âm nhạc nhưng cũng từng dành những từ ngữ như "đáng yêu", "dễ thương" và "cuốn hút" khi nói về cô.

Ảnh: FBNV

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ít ai biết trước khi vụt sáng, cô từng lận đận tìm kiếm cơ hội. Năm 2009, cô chạm ngõ nghệ thuật bằng những vai phụ mờ nhạt trên màn ảnh nhỏ, tiêu biểu là vai Phương đanh đá trong bộ phim truyền hình thiếu nhi quốc dân Gia Đình Phép Thuật và phim Những Mảnh Vỡ Phù Hoa. Bước ngoặt lớn nhất đến với cô vào năm 2010 khi thủ vai Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn lam lũ, đầy sức nặng tâm lý này ngay lập tức biến cô thành một hiện tượng, mang về cho cô kỷ lục "Tam Kim Ảnh Hậu" khi sở hữu cả 3 giải thưởng danh giá nhất: Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng và Mai Vàng.

Ảnh: NSX

Sau cột mốc rực rỡ đó, cô liên tục gặt hái thành công và khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình đình đám. Nữ diễn viên ghi dấu ấn đậm nét qua các dự án điện ảnh như Tèo Em (2013), Trúng Số (2015), Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể (2016) và Cô Ba Sài Gòn (2017). Song song đó, cô chiếm trọn tình cảm khán giả màn ảnh nhỏ qua các phim truyền hình ăn khách như Vừa Đi Vừa Khóc (2014) và Mối Tình Đầu Của Tôi (2019). Đặc biệt, Lan Ngọc trở thành "bảo chứng phòng vé" trăm tỷ với Cua Lại Vợ Bầu (2019) đóng cùng Trấn Thành và vũ trụ điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2 & 3.

Sau dự án Cô Gái Từ Quá Khứ vào năm 2022, Lan Ngọc dành nhiều thời gian tham gia các chương trình thực tế, đi du học và làm mới bản thân. Phải mất đến 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, cô mới chính thức xác nhận quay trở lại với người hâm mộ điện ảnh. Lần này, nữ diễn viên sẽ lột xác hoàn toàn khi đảm nhận vai một nữ tình báo hải ngoại trong dự án phim điện ảnh quy mô lớn mang tên Chị Chị Em Em 3 và Mật Mã Đông Dương. Bộ phim được đầu tư công nghệ hiện đại và hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn rất khác về khả năng diễn xuất có chiều sâu nội tâm của mỹ nhân "nhan sắc đỉnh cao" Vbiz.

Ảnh: FBNV

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