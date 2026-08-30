Bên trong căn nhà của Ronaldo ở Saudi Arabia

Kể từ khi chính thức đặt chân đến Saudi Arabia khoác áo câu lạc bộ Al Nassr với bản hợp đồng kỷ lục, mọi chuyển động quanh Cristiano Ronaldo đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ, chốn đi về của siêu sao người Bồ Đào Nha cùng gia đình nhỏ tại thủ đô Riyadh luôn là một dấu hỏi lớn tạo nên nhiều sự tò mò đối với người hâm mộ.

Trong giai đoạn đầu mới cập bến quốc gia vùng Vịnh, Ronaldo từng khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi lưu trú tại căn suite xa xỉ bậc nhất thuộc khách sạn xa hoa Four Seasons, nằm trong tòa tháp Kingdom Centre mang tính biểu tượng. Dù không gian lưu trú hạng sang trải dài hai tầng với chi phí lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi tháng mang lại sự tiện nghi tuyệt đối, đây chỉ là trạm dừng chân tạm thời. Siêu sao sinh năm 1985 cùng bạn gái Georgina Rodríguez luôn khao khát tìm kiếm một tổ ấm dài hạn, nơi vừa mang lại sự riêng tư tối đa, vừa tạo ra không gian sống ấm cúng cho các con.

Sau quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng, gia đình Ronaldo đã chuyển sang sinh sống tại một căn biệt thự siêu sang nằm trong khu dân cư khép kín thuộc các khu vực thượng lưu như Al Mohammadiya hay Al Nakheel tại Riyadh. Sự riêng tư và an ninh của căn nhà gần đây đã vô tình được hé lộ khi nhà tạo mẫu tóc riêng của anh đăng tải những khoảnh khắc làm việc tại đây. Không gian nội thất dinh thự cho thấy sự tinh tế trong việc kết hợp giữa dấu ấn sự nghiệp rực rỡ và tình yêu đối với đội bóng hiện tại.

Căn nhà của Ronaldo được một nhà tạo mẫu tóc đến cắt tóc cho anh hé lộ (Ảnh: Youness)

Điểm nhấn độc đáo trong phòng khách là chiếc ghế sofa mang sắc vàng chủ đạo thêu logo Al Nassr, bên cạnh các tủ kính sang trọng trưng bày vô số cúp cùng huy chương cao quý trong sự nghiệp. Sự cá nhân hóa không dừng lại ở đó. Bức tường dọc hành lang căn nhà trang trọng treo tấm hình lớn ghi lại khoảnh khắc CR7 thời khoác áo Real Madrid – giai đoạn đỉnh cao đưa tên tuổi anh vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới.

Không gian trong nhà Ronaldo được nhà tạo mẫu tóc hé lộ (Ảnh: Youness)

(Ảnh: Youness)

(Ảnh: Youness)

(Ảnh: Youness)

Nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của một vận động viên hàng đầu, căn biệt thự trang bị phòng gym chuyên nghiệp với hệ thống máy tập hiện đại, khu phục hồi thể lực và spa riêng. Ngoài ra, khu vực sân vườn cùng bể bơi riêng rộng lớn ngoài trời trở thành không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình, đặc biệt là vào những thời điểm thời tiết khắc nghiệt tại Riyadh khi nhiệt độ có thể vọt lên ngưỡng 45 độ C. Đây là nơi để Ronaldo trở về nhà sau giờ thi đấu, quây quần bên vợ và các con.